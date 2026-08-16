Ретроград не помеха: трем знакам стоит готовиться к крутому повороту судьбы

Прямое движение Меркурия откроет новые возможности для трех знаков зодиака. 16 августа в их жизни начнутся долгожданные положительные перемены.

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Представители трех знаков зодиака почувствуют, что сложный период постепенно остается позади / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Почему 16 августа может стать поворотным для трех знаков зодиака

Кому прямое движение Меркурия принесет долгожданный успех

Какие перемены ожидают Дев, Рыб и Львов в этот день

Прямое движение Меркурия принесет ясность, вдохновение и первые заметные результаты. Для Дев, Рыб и Львов 16 августа может стать днем долгожданных перемен.

В воскресенье, 16 августа 2026 года, представители трех знаков зодиака почувствуют, что сложный период постепенно остается позади. Обстоятельства начнут складываться удачнее, а приложенные ранее усилия наконец принесут заметные результаты. Об этом пишет Your Tango.

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Несмотря на ретроградное движение нескольких планет, Меркурий продолжает двигаться прямо. В астрологии такое положение связывают с ясностью мышления, успешным общением, продвижением дел и возможностью быстрее принимать важные решения.

Для Дев, Рыб и Львов даже небольшой шаг вперед может запустить цепочку положительных событий. Главное в этот день - не ждать идеального момента, а использовать появившиеся возможности.

Дева

Девы умеют долго и терпеливо работать ради поставленной цели. Представители этого знака редко отказываются от задуманного, даже если результаты появляются не сразу и обстоятельства постоянно испытывают их на прочность.

Однако 16 августа ситуация может измениться. То, во что Девы вкладывали силы в течение продолжительного времени, наконец начнет приносить плоды. События станут развиваться быстрее, поэтому необходимость бесконечно ждать и сомневаться постепенно исчезнет.

Первые успехи вернут Девам уверенность в правильности выбранного пути. Даже небольшой результат окажется мощным источником мотивации и поможет перейти к следующему этапу.

В этот день особенно важно обращать внимание на практические возможности. Предложение, разговор или завершение старого дела могут открыть перспективы, которые раньше оставались незаметными.

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Рыбы

Рыбы войдут в этот день с большим запасом идей и вдохновения. Обычно представители знака предпочитают тщательно обдумывать каждый замысел и только после этого переходить к действиям. Иногда из-за такой осторожности реализация планов откладывается на неопределенный срок.

Прямое движение Меркурия способно изменить привычный сценарий. 16 августа Рыбы почувствуют сильное желание не просто мечтать, а воплощать задуманное в жизнь. Решительность поможет им добиться первых успехов в новом направлении.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Особенно благоприятным день окажется для творчества, личных проектов и нестандартных решений. Рыбы могут вновь почувствовать внутреннюю свободу и интерес к делу, которое прежде казалось слишком сложным.

Лев

Львы находятся в разгаре своего астрологического сезона, поэтому 16 августа они могут почувствовать особенный прилив энергии. Уверенность, творческий подъем и желание заявить о себе помогут представителям знака приблизиться к важной цели.

Прямое движение Меркурия принесет Львам ясность и позволит точнее выразить свои мысли. Это подходящее время для важных разговоров, презентации идей, переговоров и решений, связанных с работой.

Если в последнее время Львы не могли донести свою позицию до окружающих, ситуация начнет меняться. Их слова окажутся убедительнее, а инициативы могут получить необходимую поддержку.

Воскресенье лучше провести активно, не откладывая важные дела. Хотя вскоре Львам действительно понадобится отдых.

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