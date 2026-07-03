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Самый кармический Меркурий: пять правил, которые помогут избежать ошибок

Константин Пономарев
3 июля 2026, 15:14
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До 23 июля ретроградный Меркурий может влиять на решения и отношения. Астролог объяснила, почему сейчас важно контролировать эмоции и слова.
Меркурий останется ретроградным до 23 июля
Меркурий останется ретроградным до 23 июля / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему ретроградный Меркурий называют самым кармическим
  • Какие ошибки могут дорого обойтись в ближайшие дни
  • Что поможет пережить период без серьезных последствий

Ретроградный Меркурий, начавшийся 29 июня и продолжающийся до 23 июля, считается периодом повышенной эмоциональной напряженности и неожиданных перемен.

Астролог Эми Демур считает, что нынешний транзит станет одним из самых значимых за последние годы, а решения, принятые в это время, могут повлиять на события следующих семи месяцев. Об этом пишет YourTango.

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По словам специалиста, этот период требует особой осторожности в общении, отношениях и принятии важных решений. Демур уверена, что соблюдение нескольких простых рекомендаций поможет избежать ненужных конфликтов и использовать энергию ретроградного Меркурия для позитивных перемен.

Почему не стоит доверять первым эмоциям

Одним из главных советов астролог назвала отказ от поспешных выводов. По ее словам, ретроградный Меркурий способен усиливать тревожность, подозрительность и создавать ложное ощущение, что окружающие скрывают правду.

"У вас могут возникать иррациональные подозрения, что кто-то вам лжет или предал вас без всякой причины", - предупредила Демур. Она рекомендует до 23 июля опираться не на эмоции, а на факты, чтобы не разрушить важные отношения из-за ошибочных выводов.

Какие встречи могут оказаться судьбоносными

Астролог также советует внимательно относиться к людям, которые неожиданно появляются в жизни в этот период. Это могут быть бывшие партнеры, старые друзья или знакомые, с которыми связь давно была потеряна.

Ретроградный Меркурий
Ретроградный Меркурий / Инфографика Главред

По мнению Демур, подобные встречи происходят не случайно и способны заметно изменить дальнейший жизненный путь. Она считает, что именно сейчас прошлое может напомнить о себе, открывая новые возможности или помогая завершить незакрытые истории.

Что поможет пережить ретроградный Меркурий

Еще одной важной рекомендацией стало сохранение спокойствия. Демур отмечает, что до окончания ретроградного периода многие люди становятся более раздражительными, поэтому любые ссоры могут иметь долгосрочные последствия.

Кроме того, астролог советует тщательно подбирать слова перед важными разговорами и сообщениями, поскольку вероятность недопонимания значительно возрастает. Отдельное внимание она рекомендует уделить внутреннему диалогу: отказаться от негативных установок, чаще поддерживать себя и заменять самокритику более конструктивными мыслями, используя этот период для личностных изменений.

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