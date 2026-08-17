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Нумерологи назвали даты рождения будущих богачей

Виталий Кирсанов
17 августа 2026, 14:12
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Даты рождения, которые в нумерологии связывают с богатством и успехом в бизнесе.
Нумерологи назвали даты рождения будущих богачей
Нумерологи назвали даты рождения будущих богачей / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Даты рождения 1, 10, 19 и 28
  • Даты рождения 4, 13, 22 и 31
  • Даты рождения 6, 15 и 24
  • Даты рождения 8, 17 и 26

Некоторые даты рождения связаны с сильной финансовой и предпринимательской энергетикой, считают нумерологи. Согласно этой системе, люди, рожденные в определенные дни, могут добиться значительного материального успеха, особенно если решаются самостоятельно заниматься бизнесом и реализовывать собственные идеи.

Одним из понятий, используемых в нумерологии, является "дхан-йога". Она ассоциируется с финансовой стабильностью, прибылью, комфортом и накоплением богатства. При этом речь не идет о легких деньгах: считается, что человеку все равно необходимо прикладывать усилия, принимать взвешенные решения и развивать свои способности. Об этом пишет The Times of India.

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Сторонники нумерологии полагают, что люди с определенными датами рождения обладают потенциалом для накопления и приумножения капитала. Особенно ярко эти качества могут проявляться в предпринимательстве.

Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Даты рождения 1, 10, 19 и 28

К этой группе относятся люди, рожденные 1, 10, 19 или 28 числа. В нумерологии их объединяют под числом 1, которое связывают с самостоятельностью, уверенностью, лидерскими качествами и стремлением контролировать ситуацию.

Такие люди могут испытывать дискомфорт, если вынуждены долго работать в условиях жестких ограничений и большого количества правил. Им важно самостоятельно принимать решения, проявлять инициативу и добиваться признания собственных идей.

Благодаря этим качествам они могут преуспеть в управлении, консалтинге, политике, брендинге, публичной деятельности и создании собственных компаний.

Считается, что финансовый потенциал этой группы усиливается, если человек умеет контролировать амбиции и прислушивается к практичным советам. В таком случае смелые, но продуманные решения могут привести к значительному материальному успеху.

Даты рождения 4, 13, 22 и 31

Людей, рожденных 4, 13, 22 или 31 числа, относят к числу 4, которое в нумерологии связывают с Раху. Им приписывают нестандартное мышление и способность находить необычные решения.

Для таких людей, согласно нумерологическим представлениям, особенно подходящими могут быть технологии, цифровой маркетинг, медиа, социальные сети, онлайн-торговля, внешняя торговля, стартапы, исследования и инновационные проекты.

Предполагается, что неожиданные финансовые возможности могут появляться благодаря новым идеям, актуальным трендам или полезным знакомствам. Однако нумерологи советуют этой группе избегать рискованных и быстрых способов заработка: скорость может помочь получить шанс, но именно дисциплина позволяет превратить его в стабильный результат.

Даты рождения 6, 15 и 24

В эту группу входят люди, рожденные 6, 15 или 24 числа. Их объединяет число 6, которое связывают с Венерой - символом красоты, комфорта, привлекательности и роскоши.

Поэтому представителям этой группы приписывают предпринимательский потенциал в сферах моды, красоты, ювелирного дела, дизайна интерьеров, гостиничного бизнеса, ресторанов, развлечений, организации мероприятий, недвижимости и продажи товаров премиум-класса.

Считается, что они хорошо чувствуют вкусы потребителей и умеют правильно представить продукт. При этом ключевым условием финансового успеха называют разумное сочетание эстетики и контроля расходов. Чрезмерная любовь к роскоши, напротив, может привести к тому, что высокие доходы будут уходить на необязательные траты.

Даты рождения 8, 17 и 26

К числу 8 относят людей, рожденных 8, 17 или 26 числа любого месяца. В нумерологии это число связывают с Сатурном.

Представителям этой группы приписывают способность добиваться результатов постепенно. Их финансовый и деловой рост может начинаться медленно, однако со временем бизнес способен стать более стабильным и масштабным.

Согласно нумерологии, таким людям могут подходить финансы, право, недвижимость, строительство, машиностроение, добывающая промышленность, администрирование и управление крупными проектами.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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