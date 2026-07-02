Четыре знака зодиака получат шанс начать все с чистого листа — кто они

Некоторые китайские знаки зодиака смогут раскрыть свой внутренний огонь.

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Какие знаки зодиака избегут проблем / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто оставит проблемы позади и начнет новый этап

Какой знак зодиака примет важные решения

Четыре китайских знака зодиака оставят проблемы позади и раскроют свой внутренний огонь уже 2 июля. Их ждет День опасности, которым будет управлять энергия Огненного Быка.

Астрологи говорят, что такие дни побуждают брать на себя инициативу. В то же время энергия Быка медленная и методичная, поэтому удается действовать спокойно и более сдержанно, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Для кого закончится черная полоса

Лошадь

Для вас в четверг время будет тянуться гораздо медленнее, чем обычно. Вам нужно сделать много дел, и ожидание не входит в вашу повестку дня. Вы будете упорно бороться с задержками и стараться сохранять терпение. Вы осознаете, что ваша целеустремленность и решительность могут быть чуть выше, чем нужно.

Бык

2 июля вы облегчите себе жизнь, отказавшись что-то делать. Чем больше опасность, тем осторожнее вы становитесь. Энергия дня усиливает ваши интуитивные опасения, и вы отказываетесь игнорировать свою интуицию, когда она предупреждает вас не торопиться и не рисковать.

Собака

Этот день напомнит вам, что не следует сдаваться, даже когда ситуация кажется безнадежной. Жизнь становится для вас легче, и так будет и в будущем. Вы также усвоите ценный урок об общении: когда трудно говорить, следует это делать, а не молчать.

Кролик

В четверг вы поймете, что слишком много работаете. Вас раздражает все это напряжение, но вы находите способы справиться с ним. Вы можете открыть для себя новое занятие, которое вам действительно подойдет. Уже к концу дня вы достигнете чего-то значительного.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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