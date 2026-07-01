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Двойной куш: кому карты Таро сулят сразу два источника дохода в июле 2026

Анна Ярославская
1 июля 2026, 13:37
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Гороскоп Таро свидетельствует: один водный знак ждет мощный финансовый взлет и прибыль.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл предсказала Скорпионам месяц невероятного достатка / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Из-за чего Скорпионы окончательно разорвут связи с прошлым
  • Какие карты предвещают крупный денежный успех и прибыль
  • Почему важная жизненная ситуация внезапно станет на паузу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Скорпион.

Таро-прогноз для Скорпионов на июль 2026

10 мечей - Таро значение

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До 23 июля очень хорошо заканчивать дела, завершать старое и закрывать двери в прошлое. В вашу жизнь могут вернуться люди из прошлого, но вы отчетливо поймете: хорошо, что все так получилось, нам с этим человеком не по пути.

Также Десятка Мечей может означать операцию. Скорее всего это будет что-то внезапное, вроде аппендицита - плановые операции до 23 июля лучше не назначать.

Сила - Таро значение

Вы сильнее, чем думаете, и справитесь с любой ситуацией: и с финансовой, и с эмоциональной, и со всеми задачами или проблемами. Вы быстро со всем разберетесь, так что даже переживать не стоит. Возможно, предстоит какой-то ремонт дома.

9 кубков - Таро значение

Это застолье, пикник, дача или поездка на отдых. Встреча с семьей и друзьями, празднование какого-то хорошего момента. Это прекрасный знак радости, веселья, искреннего счастья в кругу любимых людей.

Может быть, вы будете праздновать рождение ребенка, окончание обучения, получение диплома, новой работы или завершение проекта.

Король мечей - Таро значение

Это мужчина знака Близнецы, Весы или Водолей либо специалист: преподаватель, работодатель, юрист, адвокат или бухгалтер. Кто-то очень серьезный, с кем вы будете общаться и получать важную информацию, связанную с законами или документами.

Колесо фортуны - Таро значение

Карта везения. Ситуация развернется в вашу сторону. Также Колесо Фортуны может обещать поездку или путешествие.

Королева жезлов - Таро значение

Это веселая, заводная женщина. По гороскопу она Лев, Стрелец или Овен.

Карта указывает, что вы посетите какое-то интересное мероприятие.

5 пентаклей - Таро значение

Это карта жалости к себе. Может быть в какой-то день вам захочется себя пожалеть, или немного ухудшится самочувствие. Иногда она указывает на ощущение нехватки денег, но здесь это скорее нехватка уверенности в себе, а не финансов. Ведь деньги в раскладе есть, как есть и ключ к двери, за которой ждут новые возможности. Главное - ни в коем случае не падайте духом и не опускайтесь на низкие вибрации.

8 пентаклей - Таро значение

С финансами у вас все отлично. Вас ждут работа, клиенты, проекты. Ваши достижения заметят, и деньги будут идти. Месяц выйдет очень успешным в финансовом плане, тем более что и Колесо Фортуны сулит прибыль. Если вы сейчас в поиске работы, то в июле вы ее обязательно найдете.

Суд - Таро значение

Эта карта может говорить о судебных заседаниях или решениях в вашу пользу. После этого вам станет намного легче, вы освободитесь от чего-то, что на вас давит. Также Суд символизирует пробуждение и прозрение - вы поймете, чего на самом деле хотите от жизни, и у вас точно хватит смелости начать это осуществлять.

Звезда - Таро значение

Это ваш план, мечта и путеводная звезда. Как маяк, который указывает, в какую сторону направляться. Замечательная карта, обещающая исполнение желаний.

Паж пентаклей - Таро значение

Эта крата приносит деньги. Это могут быть выплаты на детей, алименты, деньги на оплату школы или детского сада, либо небольшие суммы за вашу работу. Обычно это то, что в будущем будет только расти, пока это лишь начальный капитал.

Туз мечей - Таро значение

Во-первых, эта карта обозначает начинание, а во-вторых - абсолютную ясность. Все станет четко и понятно, вы получите новую информацию, знания или документы. Появятся конкретные даты и ясное понимание, что делать дальше. Это может касаться и юридических дел.

6 пентаклей - Таро значение

Карта сулит помощь, в том числе финансовую. Возможно, родители поддержат вас материально или предложат какие-то блага: например, дадут бесплатно пожить в квартире или попользоваться машиной. Это очень хорошая карта заботы и поддержки. Если вы ждете поступления денег, они обязательно придут.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

2 пентаклей - Таро значение

Возможно, придется переводить средства со счета на счет или вы будете совмещать две работы и получать сразу две зарплаты. Может, придется выплачивать два кредита одновременно, но денег на все хватит. Если вы планируете переезд и переживаете, потянете ли его финансово - однозначно потянете.

Паж мечей - Таро значение

Карта символизирует новые знания, информацию, документы или обучение. Часто указывает на учеников и студентов. Возможно, вы пойдете на какие-то курсы или купите вебинар с прицелом на будущее - эти знания вам очень пригодятся.

Король жезлов - Таро значение

Это человек всегда подталкивает вперед и говорит: "Давай, действуй! Иди учиться, веди за собой людей, будь смелым и не бойся!". Это мужчина огненного знака: Овен, Лев или Стрелец.

Повешенный - Таро значение

Какая-то ситуация в июле все-таки не разрешится до конца и перейдет на август, что-то продолжит стоять на паузе.

Смотрите видео - Таро прогноз для Скорпионов на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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