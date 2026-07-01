Триумф и заговор за спиной: гороскоп Таро для Стрельцов на июль 2026

Анжела Перл предрекла получение важных документов и защиту высших сил.

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Анжела Перл предсказала Стрельцам грандиозный прорыв в июле / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Какие важные дела Стрельцы триумфально завершат в июле 2026 года

От каких тайных заговоров за спиной предупреждает 7 мечей

Из-за каких событий месяц завершится крупным успехом и прибылью

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Стрелец.

Таро-прогноз для Скорпионов на июль 2026

Отшельник - Таро значение

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Вы можете уехать куда-то на отдых, заняться медитацией или побыть в одиночестве на даче. Появится желание просто выключить телефон, полежать в ванной и поразмышлять. А может быть, вы пойдете на какой-то ритуал. Также Отшельник может обозначать клиники, больницы или сдачу экзаменов. Еще это знак того, что какая-то проявится какая-то информация.

Паж кубков - Таро значение

Обычно эта карта обозначает детей, учеников или студентов. Также паж говорит о творчестве, чувствах и эмоциях. Это может быть зарождающийся роман, где чувства только-только просыпаются, или творческий проект, хобби, которое принесет вам огромное удовольствие. А может, вы просто поедете куда-то вместе с ребенком и будете проводить с ним время.

Туз мечей - Таро значение

Это еще одна карта, вносящая абсолютную ясность. Это получение четкой информации, документов или решений суда. Возможно, вы проконсультируетесь с юристом и узнаете свои права. В любом случае, это внесение ясности и новые возможности, открывающиеся двери, которых не было раньше. В июле вам придет новая идея или мысль, ведь мечи - это интеллект, коммуникация и обучение.

Мир - Таро значение

Эта карта показывает завершение того, что, возможно, длилось целый год. Вы вернетесь к чему-то, что давно зависло, и в июле наконец-то поставите точку. Также это переход на следующий уровень: повышение в должности на работе или новый этап в отношениях. Одна дверь закрывается, и сразу открывается другая.

Туз кубков - Таро значение

Вы получите очень приятное предложение: предложение руки и сердца, признание в любви или новую потрясающую возможность. Это карта начала сильных чувств, любви к себе и искренней заботы о своем состоянии.

Умеренность - Таро значение

Вы находитесь под защитой высших сил. Карта советует научиться говорить "нет" всему, что вам мешает, делает жизнь хуже, приносит нестабильность и тревогу. Это может касаться вредной еды, токсичного человека, неприятной ситуации или окружения. Избавляйтесь от плохих привычек. Выбирайте себя, позитивные эмоции и правильное мышление. По Умеренности все будет хорошо, просто помните: всему свое время.

Королева мечей - Таро значение

Это серьезная, сдержанная и неэмоциональная женщина. Возможно, коллега по работе, бухгалтер, юрист, адвокат или преподаватель. По знаку зодиака она может быть Близнецами, Весами или Водолеем. В июле вам предстоит общение с такой серьезной дамой.

Король кубков - Таро значение

Это чувственный, заботливый, умеющий слушать и слышать человек. Возможно, психолог или врач. При общении с ним у вас появится ощущение, что вас наконец-то понимают. Либо это будет новое знакомство. По гороскопу он может быть Раком, Скорпионом или Рыбами.

4 жезлов - Таро значение

Это символ стабильности, дома и праздника. Вас могут пригласить на свадьбу, день рождения, крестины или новоселье. Возможно, вас примут в новый коллектив единомышленников, где вы почувствуете себя как в семье, или вы получите работу мечты. Также это идеальный знак для недвижимости: успешная покупка, продажа или переезд на квартиру, которая вам очень понравится.

7 мечей - Таро значение

Здесь нужно проявить осторожность. Кто-то может попытаться вас перехитрить, замалчивать правду или воспользоваться вашей добротой. Но вы сразу это увидите. Если вы сейчас в процессе развода или раздела имущества, будьте начеку: вторая половина может что-то замышлять за вашей спиной.

9 пентаклей - Таро значение

К вам придут очень хорошие деньги, отличные заработки, крупный клиент или успешный проект. Вы будете чувствовать себя звездой с этими финансами.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Солнце - Таро значение

Возможно, вы действительно отправитесь к морю, в теплые края. Солнце может принести новость о беременности, рождении ребенка или об успехах ваших детей. Поскольку Солнце символизирует еще и фигуру отца, возможны отличные новости, связанные с вашим папой или дедушкой - мужчиной, которому вы доверяете. В карьере вас ждет грандиозный успех и шикарные финансовые известия.

Солнце наполняет энергией, дарит позитивные эмоции и отличное настроение.

"Месяц завершится просто замечательно! Вы и отдохнете, и финансы будут в плюсе, и со здоровьем все будет отлично, ведь Солнце - это еще и символ прекрасного самочувствия", - резюмировала таролог.

Смотрите видео - Таро прогноз для Стрельцов на июль 2026 от Анжелы Перл:

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О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

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