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Кого тайные манипуляторы заставят снять розовые очки: гороскоп Таро на июль 2026

Анна Ярославская
1 июля 2026, 13:09
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Карты обещают Весам финансовый успех и завершение кризисов.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Весов на июль 2026 по картам Таро / Коллаж: Главред, фото: Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие новые двери откроются перед Весами в июле 2026 года
  • О чем предостерегают карты
  • Какой приятный финансовый урожай ждет этот знак в конце месяца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2026 для знака зодиака Весы.

Таро-прогноз для Весов на июль 2026

Туз жезлов - Таро значение

видео дня

Эта карта говорит о новых возможностях, новостях и важной информации, а также о победе. Возможно, вы успешно завершите какое-то дело, и это откроет вам новую дорогу.

Возможно, вы перейдете в совершенно новый статус. Новые двери точно откроются для вас. Появится настрой: "Хочу вот это, хочу начинать!". Вы точно заинтересуетесь чем-то новым.

3 пентаклей - Таро значение

Это работа в компании, в группе единомышленников. Возможно, вы будете вместе делать какой-то проект или пойдете учиться, например, рисовать. Это может быть творческий проект, за который вам заплатят деньги, ведь тройка пентаклей - карта денежная. Либо наоборот: вы сами оплатите курс профессионального обучения. Еще один вариант - вы наймете команду строителей, рабочих или дизайнеров, которые будут делать что-то для вашего дома или бизнеса.

Император - Таро значение

Это карта Овна. В вашем окружении может появиться уверенный, берущий на себя ответственность, раздающий распоряжения мужчина. Это может быть ваш босс, требовательный клиент, муж или отец. Если такого человека рядом нет, то карта советует вам самим брать ответственность в свои руки и не бояться. Это время осознать, что полагаться нужно исключительно на себя.

2 пентаклей - Таро значение

Это могут быть траты на детей, получение пособия, алиментов или финансовой помощи. Возможно, предстоит перевод денег (вам или от вас), оплата детских кружков, школы или детского сада. Это период финансового балансирования, когда деньги то приходят, то уходят, но в итоге их хватит на все.

Дьявол - Таро значение

Кто-то захочет вами манипулировать - это может быть и женщина, и мужчина. Энергия Дьявола часто символизирует силовые или официальные структуры: банки, перед которыми у вас есть обязательства (кредиты), страховые компании, полицию или налоговую. Возможны проверки бизнеса или письма из налоговой, так что будьте осторожны.

Также это может быть работодатель, который захочет вас использовать, чтобы вы работали больше. Или же ситуация коснется личных отношений - будьте внимательны, кто-то может внушать вам чувство вины. Здесь самое главное - снять розовые очки.

Королева мечей - Таро значение

"Это вы сами! Розовых очков у вас точно не будет. Вы станете четко все анализировать, видеть суть вещей и строить планы, обдумывая, как лучше поступить. Если Королева мечей - это не вы, то это может быть женщина знака Близнецы или Водолей (подруга, мама, сестра)", - рассказала таролог.

Повешенный - Таро значение

Это признак подвешенной ситуации. Похоже, история с Дьяволом затянется на какое-то время. Вы пока не сможете из нее выйти по определенным причинам или обстоятельствам: может, не хватает четкого плана, финансов, а может, удерживают чувства.

Туз кубков - Таро значение

Это карта любви к себе, ее осознания, а также знак того, что окружение вас поддерживает. Карта может предвещать новую встречу, любовь, заботу, приятные эмоции и очень заманчивое предложение или приглашение.

Рыцарь кубков - Таро значение

Это эмоциональный, романтичный молодой человек. Возможна совместная поездка с ним, его приезд в гости (например, если это ваш взрослый сын) или красивая романтическая история, которая начнется в дороге.

Карта также указывает на совместное творчество, ведь Рыцарь кубков может быть фотографом или представителем другой творческой профессии.

Королева пентаклей - Таро значение

Это приземленная, материальная женщина знака Девы, Козерога или Тельца, которая будет рядом с вами.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 мечей - Таро значение

Будьте осторожны, чтобы вас не обманули и не обвели вокруг пальца. Вокруг могут оказаться махинаторы, где каждый думает только о своей выгоде. Возможна ситуация, когда вы и противоположная сторона будете тянуть одеяло на себя. Это может проявиться в разделе имущества, наследства или в спорах по бизнесу.

Туз мечей - Таро значение

Это карта абсолютной ясности. Все тайное станет явным, все встанет на свои места.

2 жезлов - Таро значение

Карта сулит путешествие, переезд или очень много общения. Рядом будет человек, который вас поддержит, вы проведете много времени на телефоне.

Императрица - Таро значение

Карта прибыли, красоты, плодородия и праздника. Это энергия Венеры - шикарный знак. Она говорит о любви к себе, сборе финансового урожая, получении денег, а для кого-то - о беременности и рождении ребенка. Вы будете очень довольны тем, как завершится этот месяц.

Смотрите видео - Таро прогноз для Весов на июль 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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