Когда Весам улыбнётся удача в июле 2026: детальный гороскоп на месяц

У Весов начинается новый этап. Анжела Перл озвучила точный прогноз на июль.

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Гороскоп на июль 2026 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

О чем рассказала астролог:

Соединение планет в середине июля выведет любовь на новый уровень

Новолуние 14 июля резко изменит социальный статус многих Весов

Опасное кармическое влияние 11 июля грозит потерей крупных сумм

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23-го числа. До этой даты не стоит покупать дорогую технику, подписывать контракты на покупку квартиры, дома или машины. Плановые операции в ретро-Меркурий желательно не делать, особенно пластические, иначе потом придётся переделывать.

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У Весов Меркурий находится в 10-м доме работы, карьеры, достижений и целей. В этот период вы можете пересматривать свои ориентиры. Возможно, устройство на работу или новая позиция будут откладываться, а может быть, вы просто уйдёте в отпуск и не будете работать до 23-го числа. Произойдёт что-то такое, из-за чего планы на работу поменяются. Какие-то клиенты могут отменяться, но зато начнут возвращаться те, которых вы долго не видели — из вашего прошлого. Ретроградный Меркурий — это прекрасное время для того, чтобы переделать или доделать какой-то рабочий проект.

3–4 июля ожидается соединение Марса с Ураном. Это две планеты, которые могут давать неожиданные события. Уран приносит что-то непредвиденное и непредсказуемое, да и Марс — планета движения и активности. У вас они соединяются в девятом доме, а девятый дом — это путешествия. Вы можете неожиданно собраться и улететь или уехать куда-то.

"Но будьте осторожны, потому что из-за этого аспекта могут переноситься и задерживаться рейсы, да и вообще всё, что связано с транспортом. Также может перенестись какой-то важный экзамен или заседание суда, ведь девятый дом напрямую связан с юридическими делами, обучением и транспортом", — предупредила астролог.

10 июля Венера входит в 12-й дом гороскопа — это уединение, дальние земли или какие-то спа-курорты. А Венера — планета красоты. В это время очень хорошо пойти на массаж, в спа-салон или побыть в каком-то изолированном месте, например, начать ходить в бассейн. Также 12-й дом — это знакомство с иностранцем или с человеком, живущим в другой стране. Это может быть круиз, ведь 12-й дом — это изолированное пространство и водный сектор гороскопа. Может, вы полетите куда-то на остров, и там вас ждёт свидание или романтическая встреча.

Могут прийти подарки издалека или какая-то посылка. Вас может вспомнить поклонник, который давно не видел.

Что касается финансов (а Венера отвечает и за них), по 12-му дому вы можете направить деньги на благотворительность, отдать вещи или помочь деньгами родственникам. Кстати, средства могут и прийти к вам по этому сектору — например, деньги из-за границы или наследство.

11 июля возможна встреча с человеком, которого вы, может, даже знаете онлайн, но возникнет чёткое ощущение, что вы уже были вместе когда-то в прошлых воплощениях. Но будьте осторожны, чтобы не потерять финансы или что-то ценное.

"Внимательно следите за вещами 11 июля. А если всё-таки потеряете какую-то сумму, то скажите: "Спасибо, Господи, что взял деньгами", - посоветовала астролог.

14 июля нас ждёт новолуние в вашем 10-м доме гороскопа, там же, где находится ретро-Меркурий. Новолуние — это всегда новости и свежая информация. Ждите известий, касающихся работы, вашего статуса, клиентов или карьеры. Возможен новый важный разговор с боссом или появление крупного клиента. Вы можете по-новому увидеть, куда вам двигаться и как развиваться.

Возможно, вы решите нанять новых людей к себе в бизнес. Но даже если вы не работаете, новолуние затронет ваш социальный статус. Например, вы перейдёте в роль управленца: возьмёте няню на работу, ассистентку или помощницу по дому, которая будет вам помогать. Также это может быть изменение статуса, когда вы узнаете о беременности и обретёте статус мамы или папы. Кто-то примет решение выйти на пенсию. Возможно, вас выберут для выступления на конференции или как-то особенно отметят на работе.

С 19 по 23 июля Юпитер и Нептун — две прекрасные планеты — выстраиваются в очень хороший аспект между собой, в 120 градусов. Это исключительно везучий аспект. Нептун сейчас находится в секторе брака, любви, знакомств и партнёрства, так что это могут быть как романтические отношения, так и деловые. А Юпитер стоит в 11-м доме групп, единомышленников, друзей и социума.

Может быть, друзья вас с кем-то познакомят, или это будет классный групповой проект. Возможно, вы запишетесь в какой-то клуб, в который обычно тяжело попасть, или начнёте собирать собственную команду. Дни с 19 по 23 июля очень хороши для обсуждения общего творческого проекта. Ведь Юпитер и Нептун — это планеты расширения и масштабирования.

Личные отношения Весов выйдут на новый уровень, либо сложатся удачные деловые коллаборации и партнёрства.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

23 июля Меркурий разворачивается в прямое движение, так что все дела начнут продвигаться вперед. Всё, что касается карьеры и работы, сдвинется с мёртвой точки: вас ждёт удачное собеседование, получение диплома, новая должность или успешный разговор с боссом о повышении зарплаты.

А может быть, вы просто вернётесь из затянувшейся командировки, ведь ретро-Меркурий часто указывает на поездки с последующим возвращением на рабочее место, либо выйдете на работу после декретного отпуска.

26 июля Сатурн, который находится в вашем секторе партнёрства рядом с Нептуном, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Когда Сатурн ретрограден, он становится требовательнее и заставляет нас брать на себя серьёзные обязательства или завершать какие-то процессы. Для кого-то это может быть окончание отношений и развод.

А у кого-то наоборот — начнётся активная подготовка к свадьбе. То есть пойдёт построение какого-то фундаментального процесса. Возможно, всё это время, вплоть до декабря, вы будете обдумывать, хотите ли дальше быть вместе с партнёром или пришла пора расстаться. Наступает период серьёзных тем и взаимных обязательств, касающихся вашего мужа, жены, партнёра, девушки

Период с 26 июля по 10 декабря потребует огромного фокуса внимания на этих вопросах, и окончательно всё реализуется, скорее всего, в декабре.

Ещё одно важнейшее событие произойдёт 28 июля: кармические узлы меняют знаки на ближайшие полтора года (18 месяцев). Туда, куда сдвигаются узлы, всегда направляются наши фокус и энергия. У вас они на полтора года входят в пятый и одиннадцатый дома. Пятый дом — это творчество, любовь к себе и к другому человеку. Также это дети, беременность, рождение детей, детская благотворительность или дела взрослых детей. Возможно, ваша дочь будет выходить замуж или сын женится, или появятся внуки — тема детей плотно войдёт в вашу жизнь на эти полтора года.

11-й дом — это друзья, окружение, единомышленники и социум. У вас станет гораздо больше общения, появятся новые хобби по интересам. Если до этого полтора года узлы находились на оси 6-12 домов (а это работа, жёсткие обязательства, здоровье и лишние переживания), то с 28 июля они переходят в гораздо более удачное для вас положение. Будет больше радости, поездок в отпуск и встреч с друзьями.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июля — полнолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, радости, удовольствия, отпуски, походов в театры, рестораны и на свидания.

Луна будет соединяться с Плутоном, а Плутон — планета глобальных перемен и трансформаций. Видимо, эта трансформация вам необходима и уже назрела, чтобы вы смогли войти в свою лучшую жизнь. Возможны важные сообщения, новости или завершение какого-то старого цикла.

И последнее событие — 30 июля Солнце соединяется с Юпитером.

"Это исключительно счастливый и удачный день! Соединение произойдёт во втором вашем одиннадцатом доме. Юпитер — планета большого счастья, а Солнце его ярко подсвечивает. 30 июля вас может ждать очень хорошее знакомство, душевная встреча с друзьями или приглашение на масштабное мероприятие. Это замечательный день, на котором и заканчивается месяц", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Весов на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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