Когда Весам улыбнётся удача в июле 2026: детальный гороскоп на месяц

О чем рассказала астролог:
- Соединение планет в середине июля выведет любовь на новый уровень
- Новолуние 14 июля резко изменит социальный статус многих Весов
- Опасное кармическое влияние 11 июля грозит потерей крупных сумм
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Весов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23-го числа. До этой даты не стоит покупать дорогую технику, подписывать контракты на покупку квартиры, дома или машины. Плановые операции в ретро-Меркурий желательно не делать, особенно пластические, иначе потом придётся переделывать.
У Весов Меркурий находится в 10-м доме работы, карьеры, достижений и целей. В этот период вы можете пересматривать свои ориентиры. Возможно, устройство на работу или новая позиция будут откладываться, а может быть, вы просто уйдёте в отпуск и не будете работать до 23-го числа. Произойдёт что-то такое, из-за чего планы на работу поменяются. Какие-то клиенты могут отменяться, но зато начнут возвращаться те, которых вы долго не видели — из вашего прошлого. Ретроградный Меркурий — это прекрасное время для того, чтобы переделать или доделать какой-то рабочий проект.
3–4 июля ожидается соединение Марса с Ураном. Это две планеты, которые могут давать неожиданные события. Уран приносит что-то непредвиденное и непредсказуемое, да и Марс — планета движения и активности. У вас они соединяются в девятом доме, а девятый дом — это путешествия. Вы можете неожиданно собраться и улететь или уехать куда-то.
"Но будьте осторожны, потому что из-за этого аспекта могут переноситься и задерживаться рейсы, да и вообще всё, что связано с транспортом. Также может перенестись какой-то важный экзамен или заседание суда, ведь девятый дом напрямую связан с юридическими делами, обучением и транспортом", — предупредила астролог.
10 июля Венера входит в 12-й дом гороскопа — это уединение, дальние земли или какие-то спа-курорты. А Венера — планета красоты. В это время очень хорошо пойти на массаж, в спа-салон или побыть в каком-то изолированном месте, например, начать ходить в бассейн. Также 12-й дом — это знакомство с иностранцем или с человеком, живущим в другой стране. Это может быть круиз, ведь 12-й дом — это изолированное пространство и водный сектор гороскопа. Может, вы полетите куда-то на остров, и там вас ждёт свидание или романтическая встреча.
Могут прийти подарки издалека или какая-то посылка. Вас может вспомнить поклонник, который давно не видел.
Что касается финансов (а Венера отвечает и за них), по 12-му дому вы можете направить деньги на благотворительность, отдать вещи или помочь деньгами родственникам. Кстати, средства могут и прийти к вам по этому сектору — например, деньги из-за границы или наследство.
11 июля возможна встреча с человеком, которого вы, может, даже знаете онлайн, но возникнет чёткое ощущение, что вы уже были вместе когда-то в прошлых воплощениях. Но будьте осторожны, чтобы не потерять финансы или что-то ценное.
"Внимательно следите за вещами 11 июля. А если всё-таки потеряете какую-то сумму, то скажите: "Спасибо, Господи, что взял деньгами", - посоветовала астролог.
14 июля нас ждёт новолуние в вашем 10-м доме гороскопа, там же, где находится ретро-Меркурий. Новолуние — это всегда новости и свежая информация. Ждите известий, касающихся работы, вашего статуса, клиентов или карьеры. Возможен новый важный разговор с боссом или появление крупного клиента. Вы можете по-новому увидеть, куда вам двигаться и как развиваться.
Возможно, вы решите нанять новых людей к себе в бизнес. Но даже если вы не работаете, новолуние затронет ваш социальный статус. Например, вы перейдёте в роль управленца: возьмёте няню на работу, ассистентку или помощницу по дому, которая будет вам помогать. Также это может быть изменение статуса, когда вы узнаете о беременности и обретёте статус мамы или папы. Кто-то примет решение выйти на пенсию. Возможно, вас выберут для выступления на конференции или как-то особенно отметят на работе.
С 19 по 23 июля Юпитер и Нептун — две прекрасные планеты — выстраиваются в очень хороший аспект между собой, в 120 градусов. Это исключительно везучий аспект. Нептун сейчас находится в секторе брака, любви, знакомств и партнёрства, так что это могут быть как романтические отношения, так и деловые. А Юпитер стоит в 11-м доме групп, единомышленников, друзей и социума.
Может быть, друзья вас с кем-то познакомят, или это будет классный групповой проект. Возможно, вы запишетесь в какой-то клуб, в который обычно тяжело попасть, или начнёте собирать собственную команду. Дни с 19 по 23 июля очень хороши для обсуждения общего творческого проекта. Ведь Юпитер и Нептун — это планеты расширения и масштабирования.
Личные отношения Весов выйдут на новый уровень, либо сложатся удачные деловые коллаборации и партнёрства.
23 июля Меркурий разворачивается в прямое движение, так что все дела начнут продвигаться вперед. Всё, что касается карьеры и работы, сдвинется с мёртвой точки: вас ждёт удачное собеседование, получение диплома, новая должность или успешный разговор с боссом о повышении зарплаты.
А может быть, вы просто вернётесь из затянувшейся командировки, ведь ретро-Меркурий часто указывает на поездки с последующим возвращением на рабочее место, либо выйдете на работу после декретного отпуска.
26 июля Сатурн, который находится в вашем секторе партнёрства рядом с Нептуном, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Когда Сатурн ретрограден, он становится требовательнее и заставляет нас брать на себя серьёзные обязательства или завершать какие-то процессы. Для кого-то это может быть окончание отношений и развод.
А у кого-то наоборот — начнётся активная подготовка к свадьбе. То есть пойдёт построение какого-то фундаментального процесса. Возможно, всё это время, вплоть до декабря, вы будете обдумывать, хотите ли дальше быть вместе с партнёром или пришла пора расстаться. Наступает период серьёзных тем и взаимных обязательств, касающихся вашего мужа, жены, партнёра, девушки
Период с 26 июля по 10 декабря потребует огромного фокуса внимания на этих вопросах, и окончательно всё реализуется, скорее всего, в декабре.
Ещё одно важнейшее событие произойдёт 28 июля: кармические узлы меняют знаки на ближайшие полтора года (18 месяцев). Туда, куда сдвигаются узлы, всегда направляются наши фокус и энергия. У вас они на полтора года входят в пятый и одиннадцатый дома. Пятый дом — это творчество, любовь к себе и к другому человеку. Также это дети, беременность, рождение детей, детская благотворительность или дела взрослых детей. Возможно, ваша дочь будет выходить замуж или сын женится, или появятся внуки — тема детей плотно войдёт в вашу жизнь на эти полтора года.
11-й дом — это друзья, окружение, единомышленники и социум. У вас станет гораздо больше общения, появятся новые хобби по интересам. Если до этого полтора года узлы находились на оси 6-12 домов (а это работа, жёсткие обязательства, здоровье и лишние переживания), то с 28 июля они переходят в гораздо более удачное для вас положение. Будет больше радости, поездок в отпуск и встреч с друзьями.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
29 июля — полнолуние в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, радости, удовольствия, отпуски, походов в театры, рестораны и на свидания.
Луна будет соединяться с Плутоном, а Плутон — планета глобальных перемен и трансформаций. Видимо, эта трансформация вам необходима и уже назрела, чтобы вы смогли войти в свою лучшую жизнь. Возможны важные сообщения, новости или завершение какого-то старого цикла.
И последнее событие — 30 июля Солнце соединяется с Юпитером.
"Это исключительно счастливый и удачный день! Соединение произойдёт во втором вашем одиннадцатом доме. Юпитер — планета большого счастья, а Солнце его ярко подсвечивает. 30 июля вас может ждать очень хорошее знакомство, душевная встреча с друзьями или приглашение на масштабное мероприятие. Это замечательный день, на котором и заканчивается месяц", - резюмировала Анжела Перл.
Детальный гороскоп для Весов на июль 2026 смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Потеря денег и внезапные травмы: гороскоп для Близнецов на июль 2026
- Лавина денег и карьерный взлет: кого ждет успех в июле 2026 - гороскоп на месяц
- Гороскоп на июль 2026: астролог назвала главного везунчика месяца
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред