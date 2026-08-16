Китайский гороскоп на завтра, 17 августа: Петухам - решительность, Козлам - обида

Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 17 августа.

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Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Китайский гороскоп для всех знаков зодиака

Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Главная ценность этого дня - искренность, поэтому лучшим проявлением заботы о себе и других станет правдивость, сообщает horoscope.com. В голове может царить хаос из противоречивых мыслей, а жажда внимания сделает вас уязвимыми для слащавой лести. Старайтесь избегать однообразных действий и будьте достаточно уверены в себе, чтобы говорить о своих мечтах.

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Китайский гороскоп на завтра – Бык

Четкое понимание своих истинных целей - ваш главный ориентир на сегодня. Сомнения окружающих в вашей правоте могут спровоцировать желание оправдываться или нападать в ответ, но не спешите с импульсивными шагами. Если ваши намерения искренни, никакие козни, критика или трудности не смогут поколебать вашу уверенность.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

В ваших силах трансформировать любую значимую сферу жизни - смело берите инициативу в свои руки и не стесняйтесь демонстрировать свои творческие увлечения. Ваша харизма привлекает тайных поклонников, но сохраняйте благоразумие и не поддавайтесь искушению вступить в сомнительные или запретные связи.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Чтобы уберечь важную связь от выгорания и лишнего напряжения, сбавьте напор и дайте партнеру немного пространства. Получить свое вполне реально без эгоизма и ультиматумов. Посвятите этот день себе и восстановите ресурсы - отличной идеей станет уход за лицом или любимая косметическая процедура, которая подарит ощущение свежести.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Будьте готовы к тому, что череда сюрпризов перечеркнет привычный распорядок дня. Не пытайтесь судорожно удержать контроль - просто расслабьтесь и поймайте драйв от происходящего хаоса. Внезапный поворот событий откроет перед вами интересные перспективы, поэтому смело соглашайтесь на новые и нестандартные предложения.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Если рабочие задачи перестали радовать и вызывают лишь усталость, не пытайтесь переломить себя - сделайте паузу и найдите повод для праздника. Искренний смех, душевные встречи с друзьями и умение замечать простые мелочи жизни наполнят вас энергией, подарят оптимизм и вернут уверенность в завтрашнем дне.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Внутренний мир и духовные искания выходят на первый план, становясь надежной опорой в преодолении любых житейских невзгод. Любимые мелодии, тихие размышления или неспешная прогулка на природе помогут обрести гармонию. Если друзья зовут провести время вместе, обязательно соглашайтесь.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Обида от нечестного обращения или мысль о том, что вашей добротой злоупотребляют, способны испортить настроение и принести лишнее напряжение в семейный круг. Не копите негатив - обсудите свои сомнения мягко и деликатно, избегая прямых обвинений. На рабочем месте, напротив, выложитесь по максимуму.

Об источнике: Horoscope.com Horoscope.com - один из самых известных англоязычных сайтов, посвященных астрологии, гороскопам и эзотерическому контенту. Платформа публикует ежедневные, недельные, месячные и годовые гороскопы, материалы о знаках зодиака, китайском гороскопе, нумерологии, Таро и астрологических событиях. Сайт является флагманским проектом компании Horoscope.com, Inc. и позиционируется как развлекательный и информационный ресурс для широкой аудитории.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Вы можете испытывать особую сентиментальность по поводу прошлого. Не погружайтесь в тоску - попытайтесь разглядеть важный урок, который скрывается за прошлыми любовными неудачами. Порой уход чего-то важного расчищает место для чего-то большего. Если вы решитесь отпустить обиды и оставите сердце открытым, перемены не заставят себя ждать.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Не стоит избегать важных решений, ведь у вас есть возможность стать более открытым. Вас может непреодолимо потянуть сжечь мосты, расстаться с привычным окружением или покинуть родные места ради призрачных иллюзий и давних фантазий. Не идите на поводу у импульсов и подходите к прошлым мечтам с холодной головой.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Высокий уровень энергии позволит вам с головой погрузиться в любимые дела. Не сидите в четырёх стенах - выбирайтесь на свежий воздух и проводите время максимально динамично. Сейчас идеальный момент, чтобы пересмотреть свой образ жизни и внедрить полезные привычки для укрепления организма.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Встречайте любые задачи и обязательства этого дня с гордо поднятой головой, воспринимая их не как бремя, а как неизбежные ступени на пути к успеху. Любые жизненные невзгоды временны, а острые эмоциональные стычки - лишь сигнал о том, что пришла пора решать конфликты.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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