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Жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше до 23 августа

Сергей Кущ
16 августа 2026, 18:10
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. Начало и середина недели могут сопровождаться эмоциональной нестабильностью, усталостью и недостатком ясности.
Жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше до 23 августа
Жизнь трех знаков зодиака станет намного лучше до 23 августа / Колаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • Три знака столкнутся с усталостью и напряжением
  • Конец недели принесет больше ясности и спокойствия
  • До этого момента лучше избегать конфликтов и спешки

Неделя с 17 по 23 августа 2026 года может оказаться непростой для некоторых представителей зодиакального круга. Напряженные астрологические аспекты способны принести усталость, сомнения, недопонимание в отношениях и ощущение, будто привычные дела внезапно начали требовать намного больше сил.

Однако для трех знаков зодиака эта напряженность станет своеобразным финальным испытанием, пишет YourTango. Ракам, Овнам и Козерогам астрологи советуют не торопить события и дождаться конца недели. После перехода Солнца в знак Девы ситуация должна начать проясняться, а жизнь - становиться заметно легче и спокойнее.

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Рак

Для Раков начало недели может оказаться достаточно запутанным. Марс, находящийся в их знаке, образует квадратуру с Нептуном в Овне. В астрологии такой аспект связывают с неопределенностью, снижением мотивации и сложностями с пониманием собственных желаний.

Представители знака могут внезапно начать сомневаться в решениях, которые еще недавно казались совершенно правильными. Возможна и другая ситуация: причиной неуверенности станут слова или поведение окружающих.

Поэтому Ракам особенно важно не позволять чужому мнению определять их самооценку. Если кто-то критикует ваши решения или заставляет сомневаться в себе, лучше не делать поспешных выводов.

Ближе к пятнице может появиться еще один источник напряжения. Венера окажется в оппозиции к Сатурну, что способно отразиться на эмоциональном состоянии и отношениях.

Разногласия с партнером или близкими людьми в этот период не обязательно свидетельствуют о серьезном кризисе. Накопившаяся усталость способна заставить людей реагировать на мелочи намного острее обычного.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Поэтому Ракам рекомендуется снизить нагрузку и не переживать, если продуктивность временно упадет. Сейчас важнее восстановить силы, чем пытаться любой ценой выполнить максимальное количество задач.

Переломный момент ожидается ближе к концу недели, когда Солнце перейдет в знак Девы. Этот период должен принести Ракам больше ясности и ощущение, что происходящее снова становится управляемым.

Именно поэтому серьезные решения желательно по возможности отложить до конца недели. То, что в начале периода выглядит практически неразрешимой проблемой, уже к 23 августа может восприниматься совершенно иначе.

Овен

Овнам также придется проявить терпение. Ретроградный Нептун в начале недели образует напряженный аспект с Марсом, а затем влияние Нептуна дополнительно усилится другим непростым астрологическим взаимодействием.

В результате представители знака могут почувствовать эмоциональное и физическое истощение. Особенно чувствительной сферой окажутся отношения с партнером и членами семьи.

Марс в Раке при этом способен сделать Овнов более восприимчивыми к происходящему. Интуиция может обостриться, но одновременно возрастает риск слишком эмоционально реагировать на слова окружающих.

Главная рекомендация на неделю - не форсировать события.

Овны привыкли действовать быстро и решительно, однако сейчас попытка немедленно разрешить любой конфликт может лишь усугубить ситуацию. Если разговор становится слишком эмоциональным, лучше сделать паузу и вернуться к нему после того, как страсти улягутся.

Особенно важно контролировать раздражение. Даже если кажется, что другой человек намеренно провоцирует конфликт, спокойная реакция окажется намного эффективнее.

Неделя также подходит для того, чтобы немного снизить привычный темп жизни. Если появляется ощущение усталости, организму необходимо дать возможность восстановиться.

К концу недели ситуация должна существенно измениться. Переход Солнца в Деву принесет более практичную и продуктивную энергию. Овнам станет проще концентрироваться на конкретных задачах и понимать, куда двигаться дальше.

То, что в начале недели казалось эмоциональным хаосом, постепенно начнет приобретать более понятные очертания.

Козерог

Козерогам напряженные аспекты недели способны принести сложности прежде всего в отношениях - причем речь идет как о личной, так и о профессиональной сфере.

Квадратура Марса и Нептуна может создавать путаницу. Возникнет риск неправильно понять слова другого человека, сделать поспешные выводы или увидеть конфликт там, где ситуация на самом деле гораздо проще.

Дополнительное напряжение ожидается в пятницу, когда Венера окажется в оппозиции к Сатурну. Этот период способен принести неприятный разговор на работе или разногласия с кем-то из членов семьи.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Поэтому Козерогам желательно заранее обозначить личные границы и по возможности меньше взаимодействовать с людьми, которые регулярно провоцируют их на негативные эмоции.

Особенно осторожными стоит быть с важными деловыми решениями. Под влиянием Нептуна обстоятельства могут выглядеть не совсем такими, какими являются в действительности.

Если нет необходимости принимать решение немедленно, лучше дождаться перехода Солнца в Деву.

Не менее важным станет полноценный отдых. Козероги часто стараются продолжать работать даже тогда, когда силы практически закончились, однако на этой неделе подобная стратегия способна только усилить напряжение.

Если давление станет слишком сильным, полезно найти возможность побыть наедине с собственными мыслями. Также не стоит выбирать эту неделю для выяснения старых отношений или обсуждения наиболее болезненных вопросов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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