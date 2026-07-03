Легко достигают вершин: названы даты рождения людей с высоким интеллектом

Вы узнаете:
- В какие дни рождаются замечательные учителя
- Когда рождаются люди, которым легко решать сложные проблемы
Эксперты по нумерологии обнаружили, что люди, родившиеся в определенные дни, независимо от месяца, обычно наделены высоким интеллектом. Таких дат всего четыре.
Главред узнал, в какие дни рождаются те, кого эксперты называют "мозгом общества". Об этом пишет издание Demotivateur.
Даты рождения гениев
Люди, родившиеся 1-го числа, считаются очень умными. Они обычно обладают лидерскими качествами и способны вести других вперед. У таких людей хорошая интуиция, они великолепные мыслители, что позволяет им с легкостью решать самые разные проблемы.
Люди, родившиеся 5-го числа, также умны. Они способны адаптироваться к любой ситуации, возможно, потому что они чрезвычайно любознательны. Их быстрый и всегда бдительный ум позволяет им ежедневно выполнять много дел.
Об источнике: Demotivateur
Demotivateur - французский информационно-развлекательный медиаресурс. Сайт регистрирует около 35 000 000 посещений и более 70 миллионов просмотров контента в месяц, пишет Википедия.
Людям, родившимся 14-го числа, по мнению экспертов, высокий интеллект позволяет быть прекрасными учителями для других. Они также с удовольствием осваивают новые навыки и решают проблемы в сложных ситуациях.
Люди, родившиеся 22-го числа, обладают уникальным сочетанием практического мышления и видения. Они способны к краткосрочному планированию, что позволяет им достигать своих долгосрочных целей. Такие люди добиваются значительных и устойчивых результатов.
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Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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