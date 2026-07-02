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Всё пойдёт не по плану: какие четыре знака зодиака ждут перемены 4 июля

Марина Иваненко
2 июля 2026, 23:39
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Соединение Марса и Урана 4 июля принесет неожиданные повороты. Астрологи расскажут, как соединение Марса и Урана повлияет на Близнецов, Стрельцов, Дев и Рыб.
Кому повезет 4 июля
Кому повезет 4 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте подробнее:

  • Кому звезды готовят неожиданные повороты
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  • Что советуют астрологи каждому знаку

4 июля 2026 года произойдет важное астрологическое событие - Марс и Уран встретятся в знаке Близнецов. Это принесет много неожиданной энергии и внезапных перемен - Главред расскажет об этом подробнее.

Как пишет астролог Лиз Симмонс в издании Parade, такой союз планет всегда приносит нестабильность и сюрпризы. Поскольку на этот раз они встречаются в изменчивом знаке Близнецов, ситуация вокруг может стать еще более непредсказуемой. Больше всего это почувствуют четыре знака зодиака, которые, впрочем, умеют хорошо подстраиваться под новые обстоятельства.

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Близнецы: будьте осторожнее с экспериментами с внешностью

У вас может возникнуть внезапное и очень сильное желание полностью изменить свой облик. Астрологи советуют не торопиться. Если новую прическу или пирсинг можно легко изменить, то импульсивную татуировку или решение выбросить всю свою одежду исправить будет гораздо сложнее. Хорошо подумайте, действительно ли вам это нужно.

Стрелец: сюрпризы в личной жизни и на работе

Изменения затронут сферу отношений и брака. Внезапно и без видимых причин могут возникнуть трудности с партнером или коллегой. Человек может неожиданно показать себя с другой стороны. Главное для вас - не реагировать слишком эмоционально и спокойно всё обсудить, ведь к концу недели ситуация должна наладиться.

Дева: новые возможности в карьере

Если ваши рабочие планы в последнее время рушились, этот период принесет обновление. Даже если первые попытки решить проблему оказались неудачными, энергия планет поможет найти новый, неожиданный выход из ситуации. У вас появятся силы и свежие идеи, чтобы попробовать ещё раз и добиться успеха.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы: хлопоты дома и с родными

Спокойствие в вашем доме может временно нарушиться. Это может проявиться как из-за бытовых проблем (например, внезапных поломок, которые нужно срочно устранить), так и из-за споров с родственниками или соседями. Поскольку отдохнуть дома будет сложно, астрологи советуют найти способ отвлечься, проведя время на свежем воздухе или в другом месте.

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