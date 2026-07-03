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"Заклятый друг" по гороскопу: знаки, которые и любят и ненавидят друг друга одновременно

Анна Ярославская
3 июля 2026, 10:37
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Некоторые знаки созданы друг для друга, чтобы сводить друг друга с ума.
Знаки зодиака, астрология
Знаки зодиака, которые не могут жить друг без друга - и не могут ужиться вместе / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Читайте в материале:

  • У каждого знака зодиака существует свой злой близнец по гороскопу
  • Астрологи назвали пары знаков, которые обнажают слабости друг друга
  • Вы узнаете скрытые причины конфликтов между противоположностями

Между некоторыми людьми иногда существует странная смесь дружбы, соперничества, любви и раздражения. Они одновременно и притягиваются, и выводят друг друга из себя. Возможно, все дело в том, что с точки зрения астрологии у каждого знака зодиака есть свой "злой близнец" - знак, который разделяет те же основные качества и стремления, но воплощает их совершенно иным способом.

Специалисты назвали астрологических заклятых друзей - то есть пары знаков зодиака, которые усиливают достоинства друг друга, но одновременно болезненно обнажают слабости, пишет PureWow.

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Овен + Весы

Почему они дружат?

Овен и Весы обожают яркие проявления симпатии и быстро сходятся с людьми. Они с энтузиазмом поддерживают идеи друг друга.

Поскольку эти знаки зодиака обладают независимым вкусом и не нуждаются в чужом одобрении, то они вполне могут оставаться друзьями, даже если в чем-то их предпочтения отличаются.

Овен и Весы амбициозны, азартны и предприимчивы. Они искренне восхищаются успехами друг друга и готовы поддерживать настолько активно, что окружающим это иногда начинает действовать на нервы.

Почему они становятся врагами?

Для Овна хуже любой ошибки - нерешительность. Весы же предпочитают тщательно взвесить все "за" и "против".

Оба не боятся конфликтов, но действуют по-разному. Овен вспыхивает, быстро выпускает пар и стремится поскорее закрыть вопрос, поскольку ему уже стало скучно. Весы же стараются сохранить дипломатичность и разобраться во всех нюансах.

Если коротко: Овен - это наш первобытный инстинкт "бей или беги", а Весы - рациональная, утонченная и более зрелая часть сознания.

Телец + Скорпион

Почему они дружат?

Телец и Скорпион прекрасно знают: быть интровертом вовсе не означает быть слабым.

Пока другие стремятся оказаться в центре внимания, эти двое ценят спокойную уверенность, искренность и безусловную преданность. Они терпеть не могут притворщиков и людей, на которых нельзя положиться.

Если вам посчастливилось попасть в круг близких Тельца или Скорпиона, вашим врагам можно только посочувствовать: ради своих они готовы идти до конца.

Почему они становятся врагами?

Оба невероятно ревнивы и собственнически относятся к близким, поэтому со временем способны буквально измотать друг друга.

Телец, которым управляет Венера, временами кажется Скорпиону слишком высокомерным. А Скорпион распознает фальшь лучше любого другого знака.

Телец способен забыть мелкие обиды. Скорпион - почти никогда. Он может годами хранить в памяти старые конфликты, превращая жизнь обидчика в бесконечную драму.

Близнецы + Стрелец

Почему они дружат?

Они просто обожают разговаривать. Близнецы и Стрельцы способны бесконечно обсуждать что угодно.

Обычно они спокойно воспринимают даже самые спорные взгляды друг друга, поэтому могут обсуждать абсолютно любые темы, не опасаясь взаимного раздражения.

Для обоих самый страшный грех - быть скучным. А этого о них точно не скажешь.

Почему они становятся врагами?

Стрелец любит стройные теории, объясняющие устройство мира. Близнецы же придерживаются принципа: сначала факты, потом выводы.

Если появляются новые данные, Близнецы легко меняют мнение.

Стрелец воспринимает такую гибкость как непоследовательность и поверхностность.

В свою очередь, Близнецы закатывают глаза, когда Стрелец после одной лишь прочитанной статьи в журнале, начинает объяснять всем устройство Вселенной. В результате, спор жтих двух знаков зодиака можно продолжаться бесконечно.

Рак + Козерог

Почему они дружат?

И Рак, и Козерог больше всего ценят чувство безопасности.

Им нужны отношения, в которых понятно, кто на чьей стороне и где никто неожиданно не устроит эмоциональный взрыв.

Они умеют справляться с раздутым эго, токсичными людьми и хроническими пессимистами.

Вместе они наконец могут расслабиться, перестать воспитывать окружающих и спокойно поговорить о действительно взрослых вещах - например, о налогах или истории.

Почему они становятся врагами?

Оба умеют организовывать жизнь, но делают это совершенно по-разному.

Рак заботится о близких, внимательно слушает, поддерживает и хочет получать такую же заботу в ответ. Для него важно помнить дни рождения друзей и даже даты их визитов к стоматологу.

Козерог же направляет силы прежде всего на карьеру. После рабочего дня у него зачастую просто не остается эмоционального ресурса.

И если из-за работы Козерог отменяет совместный ужин, Рак воспринимает это очень болезненно, поэтому спор начинается сам собой.

Лев + Водолей

Почему они дружат?

Эти эксцентричные знаки зодиака обожают таких же необычных людей.

Обыденность их не вдохновляет. Благодаря яркой индивидуальности им не приходится притворяться модными или соответствовать ожиданиям. Поэтому они легко пробуют новое и умеют смеяться над собственными неудачами.

Возможно, Льву не суждено стать великим стендап-комиком, а Водолею лучше отказаться от идеи стать звездой фитнес-студии. Но вместе они всегда найдут способ отлично провести время.

Почему они становятся врагами?

Эго встречается с эго.

Лев и Водолей оба харизматичны, оба любят внимание и оба привыкли быть самыми заметными.

Когда они оказываются рядом, возникает ощущение: "Для нас двоих этот город слишком мал".

При этом способы привлечь внимание у них разные. Водолей намеренно демонстрирует свою странность, словно проверяя окружающих: "Если ты не принимаешь меня таким, значит, не заслуживаешь меня".

Лев же никого не испытывает. Он просто уверен, что знает, где готовят лучшую пиццу в городе, и искренне хочет поделиться этим открытием.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Дева + Рыбы

Почему они дружат?

Эти двое обладают почти сверхъестественной наблюдательностью.

Им достаточно долей секунды, чтобы заметить лишнюю запятую или насквозь увидеть фальшивого человека.

Именно способность видеть глубже внешнего помогает им доверять интеллекту и честности друг друга.

Почему они становятся врагами?

Девы настолько преданы своему представлению о совершенстве, что иногда бывают безжалостны в критике.

Они делают замечания из лучших побуждений - и, будем честны, зачастую действительно оказываются правы.

Но Рыбы чрезвычайно чувствительны. Для них огромное значение имеет не только содержание слов, но и то, как именно они сказаны.

Рано или поздно Дева перегибает палку своим беспощадным анализом, а Рыбы отвечают слезами и бурными эмоциями, демонстрируя, насколько больно им сделали.

После этого Дева начинает мучить себя чувством вины, а Рыбы утешают ее и помогают исцелиться. И все повторяется снова и снова, образуя токсичный ззамкнутый круг.

Как писал Главред, некоторые знаки зодиака интуитивно чувствуют, как одеваться, чтобы выглядеть блестяще. Детальнее читайте в материале: ТОП-4 самых стильных знаков зодиака: кто всегда выглядит безупречно.

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О ресурсе: PureWow

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