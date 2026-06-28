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Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля

Сергей Кущ
28 июня 2026, 18:14
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Астрологи рекомендуют в этот период избегать поспешных решений, внимательно проверять документы, не конфликтовать с близкими.
Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля
Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, pexels.com

Вы узнаете:

  • Для каких знаков ретроградный Меркурий будет сложным
  • Как пережить период без серьезных потерь

Ретроградный Меркурий, который продлится до 23 июля 2026 года, станет непростым периодом для шести знаков зодиака. В это время возможны задержки, недоразумения, пересмотр отношений, бытовые сложности и необходимость пересмотреть свои планы. Однако астрологи напоминают: ретроградный Меркурий — это не только испытание, но и возможность исправить ошибки прошлого.

Рак

Для Раков этот ретроградный Меркурий окажется особенно ощутимым, ведь планета движется именно по их знаку. Представители этого знака могут почувствовать усталость, эмоциональное истощение и желание отгородиться от внешнего мира.

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Астрологи советуют не пытаться форсировать события. Сейчас лучшее время для отдыха, восстановления сил, пересмотра старых проектов и исправления незавершенных дел. Любые процессы, связанные с приставкой "пере-" или "ре-" — пересмотр, ремонт, реорганизация, релакс — будут особенно полезны.

Главное помнить, что этот период временный. Уже после 23 июля напряжение постепенно начнет уходить.

Козерог

Козерогам ретроградный Меркурий поможет понять, какие отношения действительно важны, а какие давно исчерпали себя.

Некоторые люди могут неожиданно исчезнуть из вашей жизни, а старые друзья — наоборот, напомнить о себе. Не спешите окончательно разрывать связи, ведь в период ретроградного Меркурия многие ведут себя непривычно.

Лучше внимательно наблюдать за окружением и делать выводы уже после завершения этого астрологического периода.

Овен

Для Овнов основные испытания будут связаны с домом и семьей. Возможны поломки бытовой техники, сбои в работе компьютеров, неожиданные расходы или семейные разногласия.

Также астрологи рекомендуют отказаться от планирования крупных семейных поездок и путешествий до окончания ретроградного периода.

Если есть возможность, важные покупки и серьезные бытовые решения лучше перенести на конец июля.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весам стоит быть особенно внимательными в профессиональной сфере. До 23 июля возможны переносы встреч, путаница в расписании, ошибки в документах и сложности в общении с коллегами.

Если предстоит важный разговор с руководством, желательно тщательно подготовиться и максимально четко формулировать свои мысли.

Даже если ситуация кажется напряженной, сохраняйте дипломатичность — это поможет избежать ненужных конфликтов.

Скорпион

Скорпионы почувствуют влияние ретроградного Меркурия через настроение окружающих людей. Коллеги, родственники или партнер могут стать более раздражительными и эмоциональными.

Если у вас есть дети, им также может понадобиться больше внимания и поддержки.

Астрологи советуют запастись терпением, проявлять сочувствие и не принимать чужие эмоции слишком близко к сердцу.

Телец

Для самих Тельцов этот период окажется относительно спокойным, однако проблемы могут возникнуть у людей из их ближайшего окружения.

Друзья будут забывать о договоренностях, встречи могут переноситься в последний момент, а некоторые сообщения останутся без ответа.

Также идеи и планы, которые появятся сейчас, лучше не реализовывать сразу. Их стоит еще раз тщательно пересмотреть после завершения ретроградного Меркурия.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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