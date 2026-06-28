Ретроградный Меркурий подготовил испытание для 6 знаков зодиака до 23 июля

Вы узнаете:
- Для каких знаков ретроградный Меркурий будет сложным
- Как пережить период без серьезных потерь
Ретроградный Меркурий, который продлится до 23 июля 2026 года, станет непростым периодом для шести знаков зодиака. В это время возможны задержки, недоразумения, пересмотр отношений, бытовые сложности и необходимость пересмотреть свои планы. Однако астрологи напоминают: ретроградный Меркурий — это не только испытание, но и возможность исправить ошибки прошлого.
Рак
Для Раков этот ретроградный Меркурий окажется особенно ощутимым, ведь планета движется именно по их знаку. Представители этого знака могут почувствовать усталость, эмоциональное истощение и желание отгородиться от внешнего мира.
Астрологи советуют не пытаться форсировать события. Сейчас лучшее время для отдыха, восстановления сил, пересмотра старых проектов и исправления незавершенных дел. Любые процессы, связанные с приставкой "пере-" или "ре-" — пересмотр, ремонт, реорганизация, релакс — будут особенно полезны.
Главное помнить, что этот период временный. Уже после 23 июля напряжение постепенно начнет уходить.
Козерог
Козерогам ретроградный Меркурий поможет понять, какие отношения действительно важны, а какие давно исчерпали себя.
Некоторые люди могут неожиданно исчезнуть из вашей жизни, а старые друзья — наоборот, напомнить о себе. Не спешите окончательно разрывать связи, ведь в период ретроградного Меркурия многие ведут себя непривычно.
Лучше внимательно наблюдать за окружением и делать выводы уже после завершения этого астрологического периода.
Овен
Для Овнов основные испытания будут связаны с домом и семьей. Возможны поломки бытовой техники, сбои в работе компьютеров, неожиданные расходы или семейные разногласия.
Также астрологи рекомендуют отказаться от планирования крупных семейных поездок и путешествий до окончания ретроградного периода.
Если есть возможность, важные покупки и серьезные бытовые решения лучше перенести на конец июля.
Весы
Весам стоит быть особенно внимательными в профессиональной сфере. До 23 июля возможны переносы встреч, путаница в расписании, ошибки в документах и сложности в общении с коллегами.
Если предстоит важный разговор с руководством, желательно тщательно подготовиться и максимально четко формулировать свои мысли.
Даже если ситуация кажется напряженной, сохраняйте дипломатичность — это поможет избежать ненужных конфликтов.
Скорпион
Скорпионы почувствуют влияние ретроградного Меркурия через настроение окружающих людей. Коллеги, родственники или партнер могут стать более раздражительными и эмоциональными.
Если у вас есть дети, им также может понадобиться больше внимания и поддержки.
Астрологи советуют запастись терпением, проявлять сочувствие и не принимать чужие эмоции слишком близко к сердцу.
Телец
Для самих Тельцов этот период окажется относительно спокойным, однако проблемы могут возникнуть у людей из их ближайшего окружения.
Друзья будут забывать о договоренностях, встречи могут переноситься в последний момент, а некоторые сообщения останутся без ответа.
Также идеи и планы, которые появятся сейчас, лучше не реализовывать сразу. Их стоит еще раз тщательно пересмотреть после завершения ретроградного Меркурия.
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