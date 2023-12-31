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Беды закончатся: четыре знака зодиака ждет невероятный 2024 год

Анна Ярославская
31 декабря 2023, 14:53
В течение 2023 года было много затмений - они приносят "духовные потрясения". К счастью, некоторым знакам зодиака в будущем улыбнется удача.
Гороскоп
Четыре знака зодиака забудут о трудностях в новом году - гороскоп 2024 / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

2023-й год был непростым для многих, но особенно сильно это могли почувствовать представители четырех знаков зодиака - это Скорпионы, Тельцы, Львы и Водолеи. Именно им новый 2024 год принесет удачу - звезды и планеты помогут раскрыть потенциал и двигаться к лучшей жизни.

Астролог Инбаал Хонигман рассказал изданию Mirror, что Сатурн находился в Водолее примерно последние три года. Это планета медленных изменений, которая, с одной стороны, дает возможности для обучения, а с другой - приносит блоки и задержки.

"Это означает, что Водолеям было трудно наладить свои отношения и начать новые проекты", — объяснил специалист.

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Но именно Плутон наконец-то сдвинет с мертвой точки воздушный знак, свидетельствует гороскоп 2024.

Плутон не находился в Водолее последние 220 лет, но в последнее время он то входит, то выходит из этого знака. Плутон должен находиться в Водолее с 20 января 2024 года по 1 сентября. Затем он вернется в знак Козерога до 19 ноября 2024-го, а затем останется в Водолее почти на 20 лет.

В результате Водолеи могут подняться на руководящие позиции и получить положительные изменения в жизни в целом.

Будущее Львов также будет светлым и радостным благодаря влиянию Водолея.

Телец и Скорпион противостоят друг другу в зодиакальном круге, как Водолей и Лев. Телец и Скорпион, скорее всего, истощены после испытаний трансформационных периодов, которые шли один за другим – и это связано с недавними затмениями.

В течение 2023 года было много затмений, и их можно рассматривать как "перезагрузку" или шанс для "новых начинаний". Также затмения приносят "духовные потрясения". К счастью, оба знака ждет удача в будущем.

"Плутон — правящая планета Скорпиона, и большую часть следующих 20 лет она проведет в другом фиксированном знаке, Водолее, что является хорошей новостью для Скорпиона, поскольку жизнь начнет относиться к ним мягко и доброжелательно", — сказал астролог.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2024 года и назвал самые благоприятные дни для деловой активности в первый месяц нового года.

Также Росс назвал самые благоприятные и неблагоприятные числа в январе 2024.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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