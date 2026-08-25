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Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится

Руслана Заклинская
25 августа 2026, 17:25
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Для четырёх знаков китайского зодиака 26 августа может стать днём, когда проблемы наконец начнут решаться.
Четырём знакам китайского зодиака улыбнётся удача: чья жизнь наладится
Четырём знакам китайского зодиака станет значительно проще жить / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Каким знакам китайского зодиака 26 августа станет легче
  • Кому стоит задуматься о смене работы
  • Кто решится сделать важный шаг и избавиться от лишних вещей

В среду, 26 августа, для четырёх знаков китайского зодиака может наконец начаться период облегчения. Астрологи связывают это с энергией воды и днём установления Водяной Обезьяны, который приходится на месяц Огненной Обезьяны и год Огненного Лошади.

Главред выяснил, кому 26 августа может наконец улыбнуться удача.

видео дня

Обезьяна

Как пишет YourTango, для Обезьян 26 августа может стать днём, когда они наконец-то отпустят отношения, которые давно перестали приносить счастье. Представители этого знака, возможно, долгое время пытались угодить партнеру, избегали конфликтов и постоянно думали о том, как сделать другого человека счастливым. Однако теперь они могут осознать, что такое поведение отнимает слишком много сил.

Отказ от бесперспективных отношений поначалу может быть болезненным, однако со временем Обезьяны почувствуют облегчение. У них появится больше времени на себя, собственные желания и вещи, которые действительно приносят радость.

Главным открытием дня станет понимание: отпустить то, что больше не работает, иногда означает наконец освободить место для лучшей жизни.

Крыса

Крысы 26 августа могут всерьёз задуматься о смене работы. Представители этого знака способны осознать, что больше не хотят оставаться на нынешнем месте, даже если ситуация на рынке труда кажется сложной.

Однако астрологический прогноз советует не предпринимать резких шагов. Не стоит увольняться, пока не найдена новая возможность.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Этот день лучше использовать для поиска вакансий, обновления резюме и размышлений о том, какой должна быть следующая работа. Терпение поможет Крысам избежать необдуманных решений. В конце концов представители этого знака могут понять, что они не застряли в ситуации, а находятся в процессе перемен.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Дракон

Для Драконов 26 августа может стать моментом, когда они наконец решатся на перемены, которых давно боялись. Представители знака могли долго откладывать важное решение, хотя в глубине души понимали, что оно способно изменить их жизнь.

Теперь внутреннее ощущение, что пришло время двигаться вперёд, может оказаться сильнее страха. Драконы могут решить попробовать новый путь, даже если пока не уверены в результате.

Главный совет для них - не бояться неизвестного. Лучше сделать шаг и узнать, что будет дальше, чем всю жизнь сожалеть о том, что страх остановил вас.

Змея

Змеи 26 августа могут почувствовать сильное желание навести порядок в жизни и избавиться от вещей, которые больше не имеют для них ценности. Представители этого знака могут пересмотреть свои запасы, старые вещи и предметы, которые годами хранились без особой необходимости.

Некоторые из них можно продать, другие - отдать друзьям, родственникам или пожертвовать. Такой своеобразный минимализм поможет Змеям освободить не только пространство в доме, но и собственные мысли от лишней эмоциональной нагрузки. По прогнозу, отказ от вещей, за которые больше нет смысла держаться, принесет Змеям ощущение свободы и облегчения.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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