Что ждет Дев в июле 2023 года - гороскоп от Анжелы Перл

Второй месяц лета принесет Девам новые знакомства, друзей или новые возможности для работы в коллективе.

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Гороскоп на июль 2023 года для Дев / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила подробный гороскоп на июль 2023 года для знака зодиака Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с полнолуния 3 июля в пятом доме гороскопа. Это сектор любви, детей и творчества.

У Дев прояснятся вопросы, связанные с отношениями с детьми. Возможны новости о беременности, рождении ребенка, крещении или поступлении. Также отношения в области романтики могут достичь кульминации либо завершиться и перейти на новый уровень радости и удовольствия.

11 июля Марс - планета активности и желаний - входит в знак Девы. Вы становитесь более активными и энергичными, особенно в сфере отношений и контактов с другими людьми. Это может привести к активному общению, решению конфликтов или занятиям спортом. Вы сможете проявить лидерские качества и поучаствовать в активных мероприятиях.

12 июля Меркурий - планета Дев - входит в 12 дом гороскопа. Это время отдыха, сна и изоляции. Возможно, вам потребуется отдохнуть или обратиться к врачу для обследования. Также это время завершения проектов, освобождения от чего-то, самоанализа и работы с психологом.

Новолуние 17 июля принесет Девам новые знакомства, друзей или новые возможности для работы в коллективе. Вы можете принять участие в командных играх или активно общаться в групповых чатах. Ваше воображение и планы могут стать основой для новых идей и направлений.

18 июля Северный лунный узел (Раху) входит сектор финансов на полтора года. Это может привести к изменениям в области финансов и ресурсов, особенно в сфере совместных денег или наследственных вопросов. Будьте внимательны в своих решениях и обращениях с долгами, советует гороскоп.

23 июля Венера - планета любви, красоты и денег - разворачивается в ретроградное движение в 12 доме гороскопа, который связан с потерями, затратами и благотворительностью. В этот период может потребоваться помощь родственникам, детям или другим людям. Возможно вам придется потратиться на лечение, операцию или переезд. Девы могут начать отношения на расстоянии, возможны временные разлуки.

24 июля Солнце входит в 12 дом, где уже находится Венера. Это добавляет ясности, энергии и радости. Ваше внутреннее сияние может привлечь внимание и создать положительную атмосферу вокруг вас.

С 29 июля Меркурий окажется в знаке Девы, что увеличит количество коммуникаций в вашей жизни.

По словам астролога, Сатурн сейчас ретроградный. Девы будут решать вопросы с бывшими партнерами, могут вернуться старые клиенты. Кроме того, эта планета может привести к задержкам и ограничениям в деловых партнерствах и отношениях.

Больше всего влияние Сатурна почувствуют те Девы, которые родились 29-31 августа.

Юпитер в июле принесет Девам удачу в области путешествий, приобретения новых знаний и возможностей. Больше всего повезет тем, у кого день рождения с 1-6 сентября.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на июль 2023 от Анжелы Перл:

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