УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Что ждет Козерогов в декабре 2023 года: гороскоп от Анжелы Перл

Анна Ярославская
29 ноября 2023, 05:31
В последний месяц года Козероги обязательно получат хорошие новости.
Анжела Перл, гороскоп
Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Козерогов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц года Меркурий будет ретроградным с 13 декабря по 2 января.

2 декабря планета входит первый дом гороскопа Козерогов и пробудет там до 6 февраля. Представители этого знака зодиака изменят свое мнение о чем-то, в том числе и об отношениях. Из-за ретро Меркурия могут поменяться планы. Вы можете начать какое-то дело снова. Старые партнеры напомнят о себе. Некоторые Козероги могут поменять имидж, например, вернуться к натуральному цвету волос.

Астролог напомнила, что во время ретроградного Меркурия нельзя заключать сделки, покупать дорогие вещи, дорогую технику.

"Ваши намерения могут меняться. Встречи будут откладываться или переноситься. Вы можете начинать что-то несколько раз. Если вы готовите какие-то документы, не исключено, что придется их переделывать", - предупредила астролог.

5 декабря Венера войдет в сектор будущего и мечты. Козероги обязательно получат хорошие новости. Старые усилия наконец-то дадут плоды. Некоторые представители этого знака зодиака познакомятся с человеком, с которым завяжутся романтические отношения. Вы заведете друзей, посетите мероприятие, которое принесет удовольствие.

6 декабря Нептун - планета духовности и творчества - разворачивается в прямое движение после пяти месяцев ретроградного. Наконец-то состоится долгожданная встреча, разрешится ситуация с родственниками или соседями. Возможна короткая поездка. Если вы мечтаете купить транспорт, то Нептун поможет осуществить задуманное.

12 декабря - новолуние в 12 доме гороскопа. Это очень приватный сектор, который отвечает за познание себя.

"Может, вы на какие-то экзотерические курсы пойдете или с психологом будете разговаривать именно в плане познания себя? Также вы будете очень активны. Марс также находится в 12 доме гороскопа. Возможно вы будете раскапывать информацию из прошлого, искать что-то в архиве, будете пытаться связаться с кем-то из из старых знакомы или с тем, кто живет далеко", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 декабря - полнолуние в седьмом доме отношений и партнерства. У Козерогов будет много знакомств и встреч. Серьезных разговоров не избежать. Вероятно расставание со второй половинкой. Стоит быть готовым к тому, что полнолуние откроет все тайны.

30 декабря Козероги либо получат деньги издалека, либо будут хорошо проводить время вдали от дома.

Подробный гороскоп для Козерогов на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп полнолуние Козерог гороскоп на декабрь ретроградный Меркурий гороскоп Козерог знак Зодиака Козерог Анжела Перл
Реклама

Главное за день

Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

02:45 Украина
Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

00:06 Украина
Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:10

Как мы ведем самую масштабную войну на континенте за последние восемьдесят лет

05:31

Что ждет Козерогов в декабре 2023 года: гороскоп от Анжелы ПерлВидео

05:05

Волшебное бикини: звезда "Зачарованных" похвасталась наливными формами на пляже

04:40

Безумный Киркоров назвал свои переделанные ягодицы "моим алмазом"

04:00

Уникальная оптическая иллюзия: только самые умные могут найти животное за 11 секунд

Война не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – ТукаВойна не закончится в 2024-м, разрушенных до основания городов, как Бахмут, станет больше – Тука
03:30

Как убрать остроту в борще: 5 способов смягчить вкус переперченного блюда

02:45

Нет пути к быстрой победе: появился тревожный прогноз по срокам окончания войны

02:10

Мужчина рассказал гениальный метод, как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

01:34

Как почистить ковры в домашних условиях: 2 ингредиента, которые есть у вас на кухне

Реклама
00:49

Зеленский стал "Мечтателем года" по версии Politico

00:36

Впервые за 6 лет: экс-жена мэра Кличко вернулась в Украину

00:13

"Чудотворный напиток": чем полезна вода с чесноком натощак и как ее приготовить

00:06

Ответ на блокаду границы: украинцы в Польше блокируют дороги

28 ноября, вторник
23:44

Почему София Ротару стала затворницей и перестала появляться на публике - СМИ

23:05

Загорелый дубайский патриот: путиниста Газманова сфотографировали на пляже курорта

22:54

Радость ещё догонит: трем знака зодиака повезет до конца года

22:47

Повесился бывший жених Волочковой

22:45

Деньги от продажи Абрамовичем "Челси" хотели отдать Израилю, а не Украине - Telegraph

22:33

Это последний: Энрике Иглесиас огорошил поклонников неприятной новостью

22:08

Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света

Реклама
21:47

Что будет с курсом доллара до конца осени: эксперт пояснил, чего ждать украинцам

20:47

Зеленский собрал военное руководство на срочную Ставку: тяжелая ситуация в Донецкой области

20:31

Украину накрывает новый циклон: будут бушевать метели, снегопады и штормовой ветер

20:29

Дефицит продуктов и подорожание: что будет с ценами в Украине до конца года

20:24

"Продвижение очень тяжелой ценой": боец "Легиона Свободы" раскрыл ситуацию под Мелитополем

20:16

Гороскоп на декабрь 2023 для Водолеев: рост доходов, хорошие новости и переменыВидео

19:55

Мышьяк или таллий: токсиколог раскрыл детали отравления жены начальника ГУР

19:15

В Украине поменяют правила сдачи экзаменов на водительские права: когда стартует проект

19:10

Что происходит на левом берегу Херсона: краткий обзормнение

18:47

"Используют приманку": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов под Бахмутом

18:45

Пограничники вышли к границе с РФ и подняли украинский флаг в пункте пропускаВидео

18:43

Что символизирует дерево вяз: действительно ли оно является "деревом смерти"

18:23

Китайский гороскоп на завтра 29 ноября: Петуху – срыв, Собаке - радость

18:22

Михаил Боряский попал в реанимацию с инфарктом

17:58

"Из 110 человек в роте осталось трое": в ОП заявили о новом подходе к мобилизации

17:49

Зеленский подписал бюджет на 2024 год

17:46

Оккупанты полностью уничтожили несколько населенных пунктов на Херсонщине

17:30

Игар Тышкевич. Что лишит РФ и Беларусь важнейших рычагов давления на КНРВидеоВидеоблоги

17:24

Что категорически нельзя делать при низком давлении: обратите внимание перед сном

17:19

У Веры Брежневой появился новый бойфренд

Реклама
17:07

У НАТО есть вооружение, которое может кардинально изменить ход войны в Украине - глава МИД Литвы

16:55

Нужны три шага: в ОП рассказали, как окончательно одержать победу над Россией

16:46

"На больного не похож": как выглядит Олег Винник сейчас

16:35

Генерал-разведчик назвал, чем отравили руководство ГУР и жену Буданова

16:09

Певица Тринчер разводится с блогером ВолошинымВидео

15:59

Какие овощи можно легко вырастить зимой на собственном подоконнике: советы садоводов

15:55

Гороскоп на завтра 29 ноября 2023: Тельцу - острая нехватка денег, Льву - серьезная ссора с супругом

15:50

Дочь Лорак показала, как живет в России: грязная комната и "проблемы"Видео

15:46

Как вернуть белизну посеревшим вещам: 7 эффективных способов, которые гарантированно помогут

15:46

Шесть прилетов в центре города: в Токмаке много уничтоженных и раненых оккупантов

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять