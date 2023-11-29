Что ждет Козерогов в декабре 2023 года: гороскоп от Анжелы Перл

В последний месяц года Козероги обязательно получат хорошие новости.

https://horoscope.glavred.info/chto-zhdet-kozerogov-v-dekabre-2023-goda-goroskop-ot-anzhely-perl-10520557.html Ссылка скопирована

Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 для Козерогов. Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в последний месяц года Меркурий будет ретроградным с 13 декабря по 2 января.

2 декабря планета входит первый дом гороскопа Козерогов и пробудет там до 6 февраля. Представители этого знака зодиака изменят свое мнение о чем-то, в том числе и об отношениях. Из-за ретро Меркурия могут поменяться планы. Вы можете начать какое-то дело снова. Старые партнеры напомнят о себе. Некоторые Козероги могут поменять имидж, например, вернуться к натуральному цвету волос.

Астролог напомнила, что во время ретроградного Меркурия нельзя заключать сделки, покупать дорогие вещи, дорогую технику.

"Ваши намерения могут меняться. Встречи будут откладываться или переноситься. Вы можете начинать что-то несколько раз. Если вы готовите какие-то документы, не исключено, что придется их переделывать", - предупредила астролог.

5 декабря Венера войдет в сектор будущего и мечты. Козероги обязательно получат хорошие новости. Старые усилия наконец-то дадут плоды. Некоторые представители этого знака зодиака познакомятся с человеком, с которым завяжутся романтические отношения. Вы заведете друзей, посетите мероприятие, которое принесет удовольствие.

6 декабря Нептун - планета духовности и творчества - разворачивается в прямое движение после пяти месяцев ретроградного. Наконец-то состоится долгожданная встреча, разрешится ситуация с родственниками или соседями. Возможна короткая поездка. Если вы мечтаете купить транспорт, то Нептун поможет осуществить задуманное.

12 декабря - новолуние в 12 доме гороскопа. Это очень приватный сектор, который отвечает за познание себя.

"Может, вы на какие-то экзотерические курсы пойдете или с психологом будете разговаривать именно в плане познания себя? Также вы будете очень активны. Марс также находится в 12 доме гороскопа. Возможно вы будете раскапывать информацию из прошлого, искать что-то в архиве, будете пытаться связаться с кем-то из из старых знакомы или с тем, кто живет далеко", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 декабря - полнолуние в седьмом доме отношений и партнерства. У Козерогов будет много знакомств и встреч. Серьезных разговоров не избежать. Вероятно расставание со второй половинкой. Стоит быть готовым к тому, что полнолуние откроет все тайны.

30 декабря Козероги либо получат деньги издалека, либо будут хорошо проводить время вдали от дома.

Подробный гороскоп для Козерогов на декабрь 2023 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.