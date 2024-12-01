Что ждет Стрельцов в декабре 2024 года: гороскоп от Анжелы Перл

Последний месяц уходящего года интересен тем, что произойдут два новолуния.

https://horoscope.glavred.info/chto-zhdet-strelcov-v-dekabre-2024-goda-goroskop-ot-anzhely-perl-10619003.html Ссылка скопирована

Гороскоп на декабрь 2024 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие события произойдут в жизни Стрельцов в декабре

На кого больше всего повлияет декабрьское полнолуние и новолуние

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2024 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с новолуния 1 декабря. В это время не рекомендуется начинать новые дела. Не стоит делать плановые операции или крупные покупки. Лучше отложить эти действия до следующего новолуния 30 декабря, когда ретроградный Меркурий уже не будет влиять на события. Любые важные документы лучше подписывать после 15 декабря, когда Меркурий развернется в прямое движение.

У некоторых Стрельцов в это время появятся новые соседи, новые люди в окружении. Возможно вы получите предложение по работе. Сильнее других это новолуние почувствуют Стрельцы которые родились с 30 ноября по 2 декабря.

6 декабря Марс - планета активности, движения, страсти - разворачивается в ретроградное движение в девятом доме гороскопа до 24 февраля. У вас может начаться роман с иностранцем, появятся клиенты из-за границы. Возможно вы будете оформлять документы относительно иммиграции, ПМЖ, гражданства.

"Вы поедете в ту страну, в которой уже были когда-то. Может быть, вы решите, переиздать свою книгу или вернуться к обучению или преподаванию, будете подавать апелляцию в суд, переделывать какие-то юридические документы", - цитирует Главред Анжелу Перл.

В это время могут возникнуть изменения в планах, особенно если они касаются поездок или общения с людьми из других стран.

7 декабря Нептун, который был ретроградным с 1 июля, пойдёт вперёд.

"Возможно у вас была какая-то неопределенная ситуация с семьей или вы не могли никак продать квартиру, или вы не могли принять решение. Теперь это закончится. Или, может быть, продолжался ремонт, который сейчас закончится", - рассказала астролог.

8 декабря Венера входит в ваш третий дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за коммуникации, знакомства. У вас появится новый круг общения.

Венера будет соединятся с Плутоном в третьем доме гороскопа, и это может привести к знакомству с влиятельным, богатым или известным человеком. Произойдет какое-то международное событие.

В гости к Стрельцам может приехать сестра или другая родственница. Вы получите хорошие новости от членов семьи.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

15 декабря Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Стрельца.

"Если что-то откладывалось, переносилось, менялись планы, то всё, наконец-то к 15 декабря уже всё определится, вы будете чётко всё знать и с планами, и с отношениями - личными, романтическими и деловыми", - рассказала астролог.

В этот же день, 15 декабря, будет полнолуние в седьмом доме гороскопа. В этот день могут быть проведены важные встречи, подписание документов. Также возможно, что полнолуние высветит ваше окружение, вы получите новости от друзей или знакомых.

"Если вам нужно подписывать документы, то лучше это сделать 16 декабря, а не 15-го", - посоветовала Перл.

15 декабря могут происходить непредвиденные события. Кто-то поменяет свое мнение. Например, вы договорились с инвестором или с клиентом, а 15 числа он откажется от сотрудничества.

Сильнее других полнолуние почувствуют Стрельцы, которые родились с 14 по 16 декабря.

30 декабря - новолуние в секторе финансов и доходов. Оно принесет Стрельцам прибыль или какой-то ценный подарок, важную покупку. Также вы можете получить предложение по работе. Появится идея относительно нового источника доходов.

Детальный гороскоп для Стрельцов на декабрь смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред