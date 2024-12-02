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Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Анна Ярославская
2 декабря 2024, 12:41
457
Девы получат хорошие новости, а Скорпионы смогут насладиться размеренным ходом событий, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл
Новолуние в декабре 2024: что ждет все знаки зодиака - гороскоп Таро / скриншот

Вы узнаете:

  • Кому стоит опасаться мошенничества
  • У какого знака зодиака исполнится желание в декабре

Новолуние 1 декабря 2024 было в знаке Стрельца. Его влияние можно будет почувствовать в течение двух недель - до 15 декабря.

Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.

Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц месяц зимы, читайте материалы:

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карта Влюбленные - значение

У Овнов могут начаться новые или возобновиться старые отношения. Вас ждет звонок, переписка, новости о ком-то.

Возможно вам нужно будет сделать выбор между двумя претендентами - например, бывшим или будущим возлюбленным.

В бизнесе - заключение сделки. Вы будете торговаться, пишет Главред.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карта 7 пентаклей - значение

Карта урожая. Вы уже работаете над чем-то и ждете результат или ответ. Вам нужно подождать до полнолуния - вы получите то, чего ожидаете. Эта карта говорит о прибыли.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карта 7 мечей - значение

Близнецы будут учиться, получать какие-то навыки.

Будьте осторожны: кто-то что-то делает за вашей спиной. Стоит опасаться кражи, причем украсть могут не только материальные вещи, но и идеи.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карта Маг - значение

Вы - волшебник. Вы знаете, чего хотите и как этого достичь. Кроме того, у вас есть все необходимые ресурсы. Время пришло - нужно начинать действовать.

Сначала нужно провести всю необходимую подготовку, а сделать первый шаг после 15 декабря.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта 5 пентаклей - значение

Вы переживаете, что у вас не хватит денег, времени или какого-то ресурса.

Есть риск того, что кто-то заболеет и вам нужно будет позаботиться об этом человеке.

У Львов может отмениться какая-то работа или проект, уйдет клиент.

Некоторые представители этого знака зодиака сами займутся своим здоровьем.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карта 6 жезлов - значение

Карта успеха, победы. Вам все аплодируют. Вы закончили какой-то проект, получили диплом/сертификат и радуетесь этому. Девы проявят лидерские качества и поведут за собой людей.

У вас исполнится желание, придут хорошие новости.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта 3 кубков - значение

Весы будут в компании других людей, пойдут на вечеринку. У вас будет повод что-то отметить. Возможно вы будете организовывать поездку с друзьями.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта Умеренность - значение

Все идет по плану. У вас есть ресурсы для того, чтобы завершить текущие дела и начать новые. Не будет никаких потрясений.

Перед Скорпионами откроются новые возможности. Начать действовать лучше после 15 декабря.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты Паж мечей и Паж кубков - значение

Эта карта символизирует детей или учеников.

Возможно вы ждете какую-то информацию. Вам не хватает смелости, активности, знаний. Вы находитесь в начале пути и только начинаете строить планы.

У Стрельцов исполнится желание. Вы как будто поймаете золотую рыбку.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карта 10 пентаклей - значение

Козероги получат хорошие деньги. Это может быть удачная сделка, покупка. В финансовой сфере вам повезет в ближайшие две недели.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карта Паж жезлов - значение

Перед вами откроются возможности. Вы получите подарок Вселенной. Состоится знакомство, начнутся новые отношения. Возможно вы получите новую работу.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карта Колесница - значение

Карта движения вперед, прогресса в делах. Вы управляете своей жизнью. Вы довольны и получаете поддержку окружающих. Не исключена поездка или переезд.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 1 декабря 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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