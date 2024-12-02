Что ждет все знаки зодиака до 15 декабря: гороскоп Таро на новолуние

Вы узнаете:
- Кому стоит опасаться мошенничества
- У какого знака зодиака исполнится желание в декабре
Новолуние 1 декабря 2024 было в знаке Стрельца. Его влияние можно будет почувствовать в течение двух недель - до 15 декабря.
Детальный Таро-прогноз для всех знаков таролог Анжела Перл опубликовала на своем Youtube-канале.
Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц месяц зимы, читайте материалы:
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- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Весам - риск, Скорпионам - прибыль, Стрельцам - удача
- Гороскоп Таро на декабрь 2024: Козерогам - успех, Водолеям - прибыль, Рыбам - сплетни
Гороскоп Таро на новолуние - Овен
Карта Влюбленные - значение
У Овнов могут начаться новые или возобновиться старые отношения. Вас ждет звонок, переписка, новости о ком-то.
Возможно вам нужно будет сделать выбор между двумя претендентами - например, бывшим или будущим возлюбленным.
В бизнесе - заключение сделки. Вы будете торговаться, пишет Главред.
Гороскоп Таро на новолуние - Телец
Карта 7 пентаклей - значение
Карта урожая. Вы уже работаете над чем-то и ждете результат или ответ. Вам нужно подождать до полнолуния - вы получите то, чего ожидаете. Эта карта говорит о прибыли.
Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы
Карта 7 мечей - значение
Близнецы будут учиться, получать какие-то навыки.
Будьте осторожны: кто-то что-то делает за вашей спиной. Стоит опасаться кражи, причем украсть могут не только материальные вещи, но и идеи.
Гороскоп Таро на новолуние - Рак
Карта Маг - значение
Вы - волшебник. Вы знаете, чего хотите и как этого достичь. Кроме того, у вас есть все необходимые ресурсы. Время пришло - нужно начинать действовать.
Сначала нужно провести всю необходимую подготовку, а сделать первый шаг после 15 декабря.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на новолуние - Лев
Карта 5 пентаклей - значение
Вы переживаете, что у вас не хватит денег, времени или какого-то ресурса.
Есть риск того, что кто-то заболеет и вам нужно будет позаботиться об этом человеке.
У Львов может отмениться какая-то работа или проект, уйдет клиент.
Некоторые представители этого знака зодиака сами займутся своим здоровьем.
Гороскоп Таро на новолуние - Дева
Карта 6 жезлов - значение
Карта успеха, победы. Вам все аплодируют. Вы закончили какой-то проект, получили диплом/сертификат и радуетесь этому. Девы проявят лидерские качества и поведут за собой людей.
У вас исполнится желание, придут хорошие новости.
Гороскоп Таро на новолуние - Весы
Карта 3 кубков - значение
Весы будут в компании других людей, пойдут на вечеринку. У вас будет повод что-то отметить. Возможно вы будете организовывать поездку с друзьями.
Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион
Карта Умеренность - значение
Все идет по плану. У вас есть ресурсы для того, чтобы завершить текущие дела и начать новые. Не будет никаких потрясений.
Перед Скорпионами откроются новые возможности. Начать действовать лучше после 15 декабря.
Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец
Карты Паж мечей и Паж кубков - значение
Эта карта символизирует детей или учеников.
Возможно вы ждете какую-то информацию. Вам не хватает смелости, активности, знаний. Вы находитесь в начале пути и только начинаете строить планы.
У Стрельцов исполнится желание. Вы как будто поймаете золотую рыбку.
Гороскоп Таро на новолуние - Козерог
Карта 10 пентаклей - значение
Козероги получат хорошие деньги. Это может быть удачная сделка, покупка. В финансовой сфере вам повезет в ближайшие две недели.
Гороскоп Таро на новолуние - Водолей
Карта Паж жезлов - значение
Перед вами откроются возможности. Вы получите подарок Вселенной. Состоится знакомство, начнутся новые отношения. Возможно вы получите новую работу.
Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы
Карта Колесница - значение
Карта движения вперед, прогресса в делах. Вы управляете своей жизнью. Вы довольны и получаете поддержку окружающих. Не исключена поездка или переезд.
Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 1 декабря 2024 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:
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