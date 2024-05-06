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Чувствуют себя свободно: астролог назвала знак зодиака, что изменяет чаще всего

Юрий Берендий
6 мая 2024, 11:27
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Так же, как знаки зодиака могут рассказать нам о факторах совместимости, астологи с помощью них могут предсказать, какие знаки наиболее склонны к измене.
Чувствуют себя свободно: астролог назвала знак зодиака, что изменяет чаще всего
Какой знак зодиака изменяет чаще всего - самые верные знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Основой здоровых отношений является взаимное восхищение, уважение и доверие, но, к сожалению, не все имеют самый сильный моральный компас.

Многие отношения в истории человечества были связаны с изменой, неразделенной любовью и ложью. Некоторые люди пытаются убежать от несчастливых отношений, саботируя связь, небрежно ища удовольствие в другом месте, надеясь, что их поймают.

Другие могут наслаждаться острыми ощущениями от скандальной интрижки, не намереваясь, чтобы об этом когда-нибудь узнали.

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Хотя к изложенному ниже следует относиться с осторожностью, есть одна примета, которую неоднократно связывали с неверностью.

"Один из самых известных знаков зодиака, склонных к изменам, - это Близнецы", - говорит астролог Саманта Джейн для издания Express.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

"Их природная любознательность, любовь к общению и потребность в приключениях в жизни могут привести к тому, что их возбуждает мысль о запретной любви", - говорит астролог.

Саманта предостерегает, что если они не получают достаточного удовлетворения от своих отношений, их взгляд будет направлен на кого-то другого.

"На кого-то другого, кто представляет себя намного веселее и интереснее, когда дело доходит до интимных отношений", - указывает она.

Саманта добавляет, что естественное очарование может быть почти слишком легким для того, чтобы кто-то не втянулся... флирт - это то, что является естественным для Близнецов.

"К тому же, Близнецы часто борются с обязательствами, поскольку им нравится чувствовать себя свободным духом. Ожидать от них долговременных моногамных отношений может быть слишком сложно", - добавляет эксперт.

Чтобы поощрить Близнецов к верности, важно уделять им внимание во время отношений.

"Они любят внимание, они хотят чувствовать себя нужными и им нравится делать что-то новое. Если вы не удовлетворяете эти потребности вашего партнера-Близнеца, вы можете обнаружить, что вы не единственный, кого они называют крошкой", - уточнила астролог.

Другие знаки зодиака, наиболее склонные к изменам в отношениях, включают Овна, Стрельца и Весов.

Между тем, знаки зодиака Рак, Телец и Дева, как известно, являются самыми верными своим возлюбленным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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