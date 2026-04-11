Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

Астролог рассказала, какие знаки зодиака сильнее других зависят от окружающих.

Названы знаки, которые слишком переживают из-за чужого мнения

Кратко:

Некоторые люди слишком зависимы от мнения окружающих

Весы и Рыбы особенно остро чувствуют эмоции и оценки других

Все люди в той или иной степени зависят от социума, но для некоторых людей фраза "А что скажут другие?" становится настоящим внутренним тюремщиком. Такие люди очень эмпатичны и очень чутко реагируют на взгляды окружающих.

Астролог Джейми Райт назвала знаки зодиакального круга, представители которых постоянно пытаются разглядеть одобрение в глазах окружающих, пишет PureWow.

По словам специалиста, таких знаков всего два — это Весы и Рыбы.

"Возможно, они слишком хорошо понимают социальные процессы, ими движет стремление к балансу (Весы) и безусловной любви (Рыбы)", - объяснила Райт.

Весы (23 сентября - 21 октября)

В современном мире астрологии Весы получили довольно плохую репутацию. Будучи кардинальным воздушным знаком, большинство Весов невероятно умны, обладают завидным вкусом и навыками общения. Но вместо того, чтобы ценить их за внимание к деталям и стремление к балансу, их часто списывают со счетов как легкомысленных кокеток.

По словам Райт, большинство Весов совсем не пустышки. Они очень чутко воспринимают происходящее вокруг, что может им вредить.

"Весы так сильно заботятся о мнении других, потому что действительно хотят понять все стороны вопроса. Это одновременно и благословение, и проклятие, потому что хотя это позволяет им дружить с самыми разными людьми, это также заставляет окружающих думать, что они в сговоре с врагом", - рассказала астролог.

Весы вряд ли смогут встать на чью-либо сторону, кроме любимого человека. Но в то же время представители этого знака зодиака стремятся к балансу, и иногда это означает, что нужно учитывать все мнения.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыб часто считают плаксами, знаком, который не только заботится о чужом мнении, но и чрезмерно к нему чувствителен.

Рыбы обладают высокой интуицией. Это объясняется тем, что для этого знака характерна наиболее гибкая граница в отношении того, где заканчиваются их собственные границы и начинаются границы других людей.

Рыбы чувствуют всё и иногда могут преуменьшать собственные потребности, принимая на себя нужды других. Рыбы очень заботятся о мнении других людей, потому что в конечном итоге они призваны служить и хотят эмоционально поддерживать окружающих.

О персоне: Джейми Райт Джейми Райт - астролог и автор еженедельных и ежемесячных гороскопов для PureWow. Живет в Бруклине, штат Нью-Йорк. Почти десять лет она работает с клиентами онлайн и в реальной жизни, является автором популярной рассылки "Лунные послания" и ведет подкаст Good Fortunes. Джейми всю жизнь изучала астрологию и является экспертом как в современных, так и в традиционных методах, а также в истории астрологии и других формах гадания.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

