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Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026

Анна Ярославская
1 сентября 2026, 18:48
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В первый месяц осени Водолеев ждет двойная радость - в любви и бизнесе. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Гороскоп Таро для Водолеев на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Почему сентябрь станет судьбоносным месяцем для Водолеев
  • Что предвещает дважды выпавшая двойка кубков
  • Закончится ли осенью тяжелый этап жизни

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Водолей.

В первый месяц осени представителей этого знака ждет исполнение желаний, финансовый рост, важные встречи и долгожданные перемены.

видео дня

Таро-прогноз для Водолеев на сентябрь 2026

Королева Кубков - Таро значение

Встреча с душевной, эмоциональной женщиной водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) - вашей мамой, сестрой или подругой. В профессиональном плане карта символизирует консультацию у психолога, астролога, таролога или врача, который внимательно вас выслушает. Также возможны уютные посиделки в кафе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Отшельник - Таро значение

Карта мудрости, поисков ответа и уединения. Вы получите важный ответ на свой вопрос - из книг, фильмов, вебинаров или на конференции. Карта также означает временную изоляцию, поездку за город, отдых в ретрите или визит в клинику для сдачи анализов и прохождения обследования.

Король Мечей - Таро значение

Для мужчин-Водолеев - это проявление вашей собственной энергии. Для женщин - присутствие в жизни мужчины (возможно, знака Водолей) или общение с высококлассным экспертом.

Карта мечей указывает на людей умственного труда и квалифицированных специалистов: юристов, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, финансистов или хирургов, к которым вы обратитесь за советом.

Двойка Кубков - Таро значение

Потрясающая карта гармоничного общения, романтических свиданий и идеального контакта. Вы будете с кем-то на одной волне. Проиграться может как первая вдохновляющая встреча, так и выгодное деловое партнёрство, успешные переговоры или прекрасная сделка купли-продажи.

Шестёрка Жезлов - Таро значение

Карта радости, триумфа и публичной победы. Вы будете с гордостью рассказывать окружающим о своих достижениях, а друзья и близкие будут вас искренне поздравлять (возможно, с помолвкой или бракосочетанием).

Звезда - Таро значение

Это аркан Водолея и символ исполнения желаний. В сентябре какая-то ваша давняя заветная мечта обязательно станет реальностью.

Десятка Мечей - Таро значение

Окончательное завершение тяжёлого и затяжного периода. Это момент, когда вы решитесь уволиться, выйти из исчерпавших себя отношений или расставить все точки над "i". Даже если процесс покажется непростым, возврата к прошлому больше не будет - ситуация останется позади навсегда.

Двойка Кубков (повторно) - Таро значение

Карта гармоничных союзов выпадает второй раз! Ожидайте романтическое знакомство, укрепление связи с партнером, приглашение на свадьбу к друзьям или подписание крупного контракта и удачную коллаборацию.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Символ стабильности, безопасности и уюта. Отличная карта для сделок с недвижимостью (покупки, продажи, аренды) или проживания в красивом отеле. Карта также сулит праздничные мероприятия.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Паж Пентаклей - Таро значение

Первые финансовые плоды, траты на обучение или детей, получение небольших сумм. Также символизирует запуск нового дела или проекта, который пока находится в самом начале пути и требует вашей заботы.

Повешенный - Таро значение

Карта паузы и ожидания. Возможно, вам понадобится время, чтобы обдумать инвестиции или подождать решения по важному вопросу.

Семёрка Жезлов - Таро значение

Карта стержня и отстаивания личных границ. Вы возьмёте тайм-аут, чтобы внимательно изучить документы перед подписанием и решить, что для вас приемлемо, а что нет. Вы чётко обозначите своё пространство и не позволите на себя давить.

Семёрка Пентаклей - Таро значение

Финансовый рост и созревание урожая. Проект, в который вы вкладывали силы, или новые рабочие обязанности начнут приносить конкретную денежную прибыль и увеличивать ваш доход.

Девятка Мечей - Таро значение

Карта ночных размышлений и обдумывания планов. Вы можете слегка понервничать из-за принятия важного решения или бессонной ночи (например, во время перелёта или в дороге).

Рыцарь Пентаклей - Таро значение

Уверенное продвижение в материальных делах. Карта гарантирует финансовую стабильность, прогресс в бизнесе, рабочую поездку или успешное развитие финансовых проектов.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Несмотря на временные паузы, события в сентябре развернутся очень быстро. Ожидайте молниеносные вести, скорый ответ по документам, спонтанные поездки и решение вопросов в кратчайшие сроки.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Водолеев на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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