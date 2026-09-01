Чья заветная мечта 100% сбудется: гороскоп Таро на сентябрь 2026

В первый месяц осени Водолеев ждет двойная радость - в любви и бизнесе. Детали раскрыла Анжела Перл.

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Гороскоп Таро для Водолеев на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

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Почему сентябрь станет судьбоносным месяцем для Водолеев

Что предвещает дважды выпавшая двойка кубков

Закончится ли осенью тяжелый этап жизни

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Водолей.

В первый месяц осени представителей этого знака ждет исполнение желаний, финансовый рост, важные встречи и долгожданные перемены.

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Таро-прогноз для Водолеев на сентябрь 2026

Королева Кубков - Таро значение

Встреча с душевной, эмоциональной женщиной водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы) - вашей мамой, сестрой или подругой. В профессиональном плане карта символизирует консультацию у психолога, астролога, таролога или врача, который внимательно вас выслушает. Также возможны уютные посиделки в кафе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Отшельник - Таро значение

Карта мудрости, поисков ответа и уединения. Вы получите важный ответ на свой вопрос - из книг, фильмов, вебинаров или на конференции. Карта также означает временную изоляцию, поездку за город, отдых в ретрите или визит в клинику для сдачи анализов и прохождения обследования.

Король Мечей - Таро значение

Для мужчин-Водолеев - это проявление вашей собственной энергии. Для женщин - присутствие в жизни мужчины (возможно, знака Водолей) или общение с высококлассным экспертом.

Карта мечей указывает на людей умственного труда и квалифицированных специалистов: юристов, адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, финансистов или хирургов, к которым вы обратитесь за советом.

Двойка Кубков - Таро значение

Потрясающая карта гармоничного общения, романтических свиданий и идеального контакта. Вы будете с кем-то на одной волне. Проиграться может как первая вдохновляющая встреча, так и выгодное деловое партнёрство, успешные переговоры или прекрасная сделка купли-продажи.

Шестёрка Жезлов - Таро значение

Карта радости, триумфа и публичной победы. Вы будете с гордостью рассказывать окружающим о своих достижениях, а друзья и близкие будут вас искренне поздравлять (возможно, с помолвкой или бракосочетанием).

Звезда - Таро значение

Это аркан Водолея и символ исполнения желаний. В сентябре какая-то ваша давняя заветная мечта обязательно станет реальностью.

Десятка Мечей - Таро значение

Окончательное завершение тяжёлого и затяжного периода. Это момент, когда вы решитесь уволиться, выйти из исчерпавших себя отношений или расставить все точки над "i". Даже если процесс покажется непростым, возврата к прошлому больше не будет - ситуация останется позади навсегда.

Двойка Кубков (повторно) - Таро значение

Карта гармоничных союзов выпадает второй раз! Ожидайте романтическое знакомство, укрепление связи с партнером, приглашение на свадьбу к друзьям или подписание крупного контракта и удачную коллаборацию.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Символ стабильности, безопасности и уюта. Отличная карта для сделок с недвижимостью (покупки, продажи, аренды) или проживания в красивом отеле. Карта также сулит праздничные мероприятия.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Паж Пентаклей - Таро значение

Первые финансовые плоды, траты на обучение или детей, получение небольших сумм. Также символизирует запуск нового дела или проекта, который пока находится в самом начале пути и требует вашей заботы.

Повешенный - Таро значение

Карта паузы и ожидания. Возможно, вам понадобится время, чтобы обдумать инвестиции или подождать решения по важному вопросу.

Семёрка Жезлов - Таро значение

Карта стержня и отстаивания личных границ. Вы возьмёте тайм-аут, чтобы внимательно изучить документы перед подписанием и решить, что для вас приемлемо, а что нет. Вы чётко обозначите своё пространство и не позволите на себя давить.

Семёрка Пентаклей - Таро значение

Финансовый рост и созревание урожая. Проект, в который вы вкладывали силы, или новые рабочие обязанности начнут приносить конкретную денежную прибыль и увеличивать ваш доход.

Девятка Мечей - Таро значение

Карта ночных размышлений и обдумывания планов. Вы можете слегка понервничать из-за принятия важного решения или бессонной ночи (например, во время перелёта или в дороге).

Рыцарь Пентаклей - Таро значение

Уверенное продвижение в материальных делах. Карта гарантирует финансовую стабильность, прогресс в бизнесе, рабочую поездку или успешное развитие финансовых проектов.

Восьмёрка Жезлов - Таро значение

Несмотря на временные паузы, события в сентябре развернутся очень быстро. Ожидайте молниеносные вести, скорый ответ по документам, спонтанные поездки и решение вопросов в кратчайшие сроки.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Водолеев на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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