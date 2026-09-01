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Гороскоп Таро на завтра 2 сентября: Тельцу - предчувствие, Весам - сигнал

Алена Кюпели
1 сентября 2026, 17:27
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 26 февраля
Гороскоп Таро на 2 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Королева Мечей

Вы здесь ради фактов, Овен. Королева Мечей, ваша ежедневная карта Таро, подчеркивает ваш логический, рациональный ум. Сейчас вы меньше руководствуетесь эмоциями и больше - прямой реальностью.

В практическом плане вы можете общаться ясно и честно. Сейчас вы невероятно прямолинейны. Это также означает, что вы приветствуете обратную связь, одновременно мыслите независимо. Пусть эта сильная энергия и ясность направляют вас!

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Тройка Кубков, перевернутая

Тройка Кубков, перевернутая, говорит о сообществе, Телец. Но что-то меняется. Оно больше не приносит такого удовлетворения, как раньше. Что-то меняется, и это не в вашей голове.

Границы могут размываться, а некоторые виды деятельности становятся токсичными. Тройка Кубков, перевернутая, говорит о том, что вам следует быть внимательными к своему социальному кругу. Вещи или люди, которые могут казаться дружелюбными на первый взгляд, могут быть вредны в глубине души. Если у вас есть предчувствие по поводу чего-либо, не стесняйтесь прислушаться к нему; доверьтесь своей интуиции.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Десятка Кубков, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро - Десятка Кубков, перевернутая, Близнецы. Эта карта указывает на несоответствие между внешним видом и внутренними чувствами. Другими словами, всё может выглядеть прекрасно снаружи, но на самом деле вы чувствуете себя не так хорошо, как кажется.

Возможно, вы достигли статуса или цели. Только вы ещё не чувствуете награды или счастья. Это может показаться странным, особенно если вы связывали счастье с результатом или достижением. Эта карта напоминает вам, что радость есть; вам просто нужно взращивать её через благодарность. Один только успех не может принести счастье, но благодарность может.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Шестерка Пентаклей

Щедрость - это всё, Рак. Ваша ежедневная карта Таро, Шестерка Пентаклей, говорит о свободе дарения и получения. Это включает, помимо прочего, финансы. Эта карта указывает на то, что вы достаточно стабильны, чтобы помогать другим. Делайте это без колебаний, Рак.

Возможно, вы помните моменты, когда чья-то помощь приносила вам своевременное облегчение. Шестерка Пентаклей символизирует баланс: прекрасную гармонию дарения и получения поддержки. Она служит напоминанием о том, что то, что вы даете, возвращается к вам.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Король Кубков, перевернутый

Эмоциональная регуляция влияет на все остальные аспекты жизни, Лев. Перевернутый Король Кубков указывает на то, что у вас могут быть все необходимые навыки для лидерства или для того, чтобы жить жизнью, которую вы любите. Но если эмоциональный аспект не контролировать, это повлияет на все остальное.

Перевернутый Король Кубков предполагает наличие некоторых трудностей, связанных с вашими чувствами. Возможно, вы чувствуете себя выгоревшим и истощенным, и из-за этого все остальное кажется неряшливым. Также это может быть следствием негативной практики, например, подавления всех эмоций до тех пор, пока вы больше не сможете с ними справиться, и тогда они становятся слишком сильными, чтобы с ними справиться. Перевернутый Король Кубков призывает вас прислушаться к себе и посмотреть, где вы находитесь.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Шестерка Кубков

Вы становитесь старше, но некоторые вещи вы никогда по-настоящему не теряете, Дева. Шестерка Кубков – это ностальгическая карта. Ваш день рождения быстро приближается, и вы, вероятно, думаете о том, что значит для вас этот новый возраст.

Однако Шестерка Кубков несет в себе юношескую энергию прошлого, возвращая старые вещи в обновленном виде. Вы можете исследовать различные стороны своей личности, которые вы подавляли, или выбрать занятие, которое вы когда-то любили, но которым давно не занимались.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Императрица, перевернутая

Перевернутая Императрица означает, что пришло время обратиться внутрь себя, Весы. Ваша ежедневная карта Таро говорит о том, что вы постоянно отдаете себя другим и полагаетесь на них, и вы начинаете уставать. Пора сделать перерыв, чтобы избежать выгорания.

В данный момент все может казаться сложнее, чем обычно. Возможно, вы чувствуете застой в творчестве и поиске новых идей. Это не признаки ваших способностей; это предупреждающие сигналы о необходимости сбавить темп. Прислушайтесь к своему телу и потребностям, Весы.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Двойка Мечей, перевернутая

Исцеление иногда начинается с честности, Скорпион. Перевернутая Двойка Мечей сигнализирует о тупиковой ситуации. Возможно, вы чувствуете внутренний конфликт, разрываетесь между двумя вещами. Или, возможно, вы все еще находитесь в конфликте с кем-то.

Эта карта побуждает вас реагировать честно. Возможно, есть определенный путь или слова, которые трогают ваше сердце. Вы оба можете испытывать нерешительность в выражении своих мыслей, и поэтому ваш прогресс отсутствует. Однако для продвижения вперед потребуется честный подход к разговору.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Верховная Жрица

Все, что вам нужно знать, уже находится внутри вас, Стрелец. Ваша ежедневная карта Таро - Верховная Жрица. Она указывает на внутреннюю мудрость, ваше подсознание и глубокую интуицию.

Эта карта говорит о необходимости избавиться от привычки смотреть вовне. Вам не нужно чье-либо одобрение. Вместо этого карта побуждает вас задуматься о том, что вы думаете сами. Возможно, это все, что вам нужно знать. Размышляя, вы можете удивиться тому, как много вы откроете для себя, просто посидев наедине с собой.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Смерть

Ваша ежедневная карта Таро - Смерть, Козерог. Как следует из названия, эта карта тесно связана с потерями и завершениями. Потеря может быть невероятно тяжелой, Козерог. Вполне оправданно испытывать раздражение, связанное с завершением глав.

Вы не созданы для того, чтобы терять вещи. Когда что-то становится частью вашей рутины, жизни и сердца, оно становится единым целым с вами. Однако эта карта призывает вас сохранять гибкость. Пусть две истины будут истинными одновременно: это может быть ужасно трудно, но это всё ещё не конец.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Семерка Мечей

Семерка Мечей говорит о стратегии и обмане, Водолей. Короче говоря, кто-то может действовать хитро, или вы можете испытывать искушение попытаться что-то скрыть. Семерка Мечей напоминает, что правда в конце концов выйдет наружу и что нужно действовать честно. Если вы подозреваете кого-то, пусть это прояснится в своё время.

С другой стороны, вы столкнулись со сложной ситуацией. Чтобы выбраться из неё, вам нужно полагаться на продуманную стратегию, а не на грубую, откровенную силу. Если это так, будьте бдительны и внимательны.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Король Мечей, перевернутая

Знание - сила и инструмент, который нужно использовать с осторожностью, Рыбы. Король Мечей - символ интеллектуальных знаний и высшего мышления. В перевернутом положении это означает, что что-то вышло из равновесия.

Эта карта служит напоминанием о необходимости оставаться смиренным в том, чему вы научились. В жизненных ситуациях цепляйтесь за эмпатию, а не только за разум. Хотя вас может соблазнить просто смотреть на факты, помните и о своих эмоциях. Эта карта также предупреждает вас о том, что нужно остерегаться людей, злоупотребляющих своей властью. Не все на вашей стороне, поэтому доверие нужно заслужить.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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