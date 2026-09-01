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Конец тяжелого периода: три знака, чья жизнь изменится с началом сентября

Константин Пономарев
1 сентября 2026, 11:12
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Начало сентября принесет трем знакам зодиака эмоциональное облегчение, душевную гармонию и возможность оставить тяжелые переживания в прошлом.
Три знака обретут покой
Три знака обретут покой / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему после 1 сентября тревоги трех знаков останутся в прошлом
  • Кому убывающая Луна в Тельце принесет долгожданное облегчение
  • Какие перемены помогут Ракам, Стрельцам и Рыбам обрести покой

Начало сентября может принести долгожданное облегчение представителям трех знаков зодиака. Астрологический прогноз обещает им внутреннее спокойствие, надежду и возможность оставить тревоги в прошлом.

Во вторник, 1 сентября 2026 года, убывающая Луна окажется в знаке Тельца. В астрологии такой период связывают с размеренностью, эмоциональной устойчивостью и стремлением к комфорту. Об этом пишет Your Tango.

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После напряженной недели и затмений многие могут ощутить потребность замедлиться, восстановить силы и избавиться от накопившегося негатива. Особенно заметными эти перемены окажутся для Раков, Стрельцов и Рыб.

Рак

В начале сентября Раки могут почувствовать, что в их жизни снова появляется место для надежды. Представителям знака захочется хотя бы ненадолго отдалиться от тревожных новостей, споров и чужих мнений.

Убывающая Луна в Тельце поможет Ракам сосредоточиться на собственном комфорте. Они смогут отказаться от общения, которое отнимает силы, пересмотреть привычный распорядок и выбрать занятия, возвращающие чувство безопасности.

Причем перемены не потребуют радикальных решений. Желание закрыть дверь в прежнюю стрессовую жизнь возникнет естественно, а стремление к тишине позволит восстановить эмоциональное равновесие.

Об источнике: Your Tango

YourTango - это популярное онлайн-издание, которое специализируется на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13.

Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, экспертные советы и аналитические материалы.

Стрелец

Для Стрельцов сентябрь может стать настоящим глотком свежего воздуха. Август оказался непростым, поэтому теперь представители знака будут особенно решительно настроены на позитивные перемены.

Астрологическое влияние убывающей Луны в Тельце усилит их уверенность в собственных желаниях. Стрельцам важно четко определить, чего они хотят добиться, и сделать первый практический шаг к своей цели.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Надежда поможет им избавиться от ощущения застоя. Если представители знака поверят в благоприятный исход и не станут торопить события, уже 1 сентября они могут заметить первые признаки долгожданных перемен.

Рыбы

Рыбы во вторник осознают, что больше не хотят тратить силы на страхи и негативные мысли. Чтобы освободить пространство для нового, им придется расстаться с эмоциональным багажом, который давно мешает двигаться вперед.

Представители знака смогут иначе взглянуть на будущее. Вместо тревоги появятся решимость и понимание того, что многое зависит от их собственных поступков.

В сентябре Рыбам захочется окружить заботой близких и вернуть радость в повседневную жизнь. Однако им важно не забывать и о собственных потребностях: стремление сделать счастливыми других не должно становиться причиной эмоционального истощения.

Ранее Главред писал о том, что три знака китайского зодиака ждет богатство. Петух, Змея и Лошадь получат больше возможностей для привлечения процветания и достатка, однако для этого им придется действовать, а не просто ждать удачи.

Также сообщалось о том, какие знаки зодиака вскоре почувствуют облегчение. Астрологи говорят, что стихия воды связана с эмоциями, а под знаком Собаки эта энергия отражает отношения и верность.

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