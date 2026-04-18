Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Анжела Перл рассказала, кому карты Таро сулят богатство, а кому — тотальную перезагрузку.

Вы узнаете:

Кто получит деньги и новую карьеру

Кому стоит опасаться манипуляций и давления

Кого ждет важное знакомство

17 апреля произошло новолуние Овне. Этот знак отвечает за начинания и инициативы. Влияние новой Луны можно будет ощущать в течение двух недель - до полнолуния 1 мая в Скорпионе.

Как рассказала таролог и астролог Анжела Перл - это шикарное время для нового этапа жизни и для того, чтобы сделать первый шаг к своим желаниям.

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: 4 жезлов, 6 жезлов, Туз кубков

Четверка — карта недвижимости, стабильности, семьи, детей. Это карта праздника, новоселья и стабильной работы.

Шестерка жезлов — это карта успеха, когда вам аплодируют, когда вы в центре внимания. Может быть, это помолвка, рождение ребенка, сдача какого-то важного экзамена, получение хорошей новости.

Тузы всегда говорят об ускорении процесса или начале нового. Появится новая возможность, откроются новые двери.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: Влюбленные, 9 пентаклей

Влюбленные — это любовь, брак, приглашение на свадьбу, знакомство, которое может изменить вашу жизнь. Это может быть не только романтическое знакомство, но и деловое. Не исключено подписание контракта, какой-то договор, важная встреча с учителем.

Девятка говорит о том, что вы получите деньги и результат своих трудов. Вы получите хорошую должность, работу, клиентов или выгодный заказ.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: 8 мечей, 3 кубков

Иногда восьмерка мечей может быть картой страха. Возможно, вы боитесь действовать. Какие-то обстоятельства не дают вам двигаться вперед. Очень скоро ситуация изменится. Главное - понимать, что трудности временные.

Тройка кубков — шикарная карта. Близнецов ждет праздник и хорошие новости.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 10 кубков, Туз пентаклей

Десятка кубков - это карта настоящей любви и наполненности эмоциями. Вы чувствуете, что вас любят и поддерживают. Эта карта может быть связана с домом и приятными покупками. Возможно, у вас исполнится желание.

Туз пентаклей принесет возможность, приглашение на работу, бизнес-проект. Возможно, у вас начнется новая карьера, вам предложат новую должность. Это карта щедрости, доходов, прибыли и новых финансовых возможностей. Также карта говорит о хорошем здоровье.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Дьявол

Дьявол говорит о соблазнах. Вы можете себе позволить то, что вы хотели. Может, это будет поход в ночной клуб, на вечеринку.

Не исключено, что вы получите письмо из налоговой или вам нужно будет обратиться в полицию.

Таролог предупредила: возможно, на вас попытаются оказать давление. Есть риск стать жертвой манипуляций.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Солнце, Королева жезлов

Возможно, вы позволите себе проявить эгоизм. Но не исключено, что человек из вашего окружения проявит такую черту характера.

Вы увидите, что кто-то очень любит себя и мало обращает внимание на других.

Королева жезлов - это женщина, Овен, Лев или Стрелец по гороскопу, которая будет рядом с вами в ближайшие две недели.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 5 пентаклей, Колесо фортуны

Пятерка — это карта перемен. Возможно, вам нужно менять что-то, что касается вашего источника дохода или работы. Человек, который вас поддерживал, теперь не сможет это делать.

"Пятерка требует перемен, поэтому не нужно тратить время на то, чтобы сидеть и страдать. Ни в коем случае нельзя жалеть себя, а нужно выстроить план", - посоветовала таролог.

Колесо фортуны всегда говорит о том, что меняется цикл. Перемены начнутся в ближайшие две недели.

"Не упустите эту возможность. Это улучшение вашей жизни. Если вам предложат новую работу — соглашайтесь", - посоветовала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: Император, 4 кубков

В вашей жизни состоится важное знакомство — романтическое или деловое. Это может быть уверенный в себе мужчина, Овен по гороскопу. Возможно, это ваш начальник.

Этот человек знает, чего хочет, и он будет предлагать вам что-то, подталкивать к чему-то то, но на своих условиях.

"Император говорит: действуйте, берите ответственность на себя, а четверка кубков показывает, что вы ждете какого-то известия, документов, денег", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: 9 жезлов, Паж жезлов

Девятка жезлов - это карта опыта. Вы через многое прошли и приблизились к кульминации в каком-то вопросе. Вы будете отстаивать свою территорию, защищать свои права или свои личные границы.

Паж жезлов — это начало какого-то процесса. Вы получите сообщение, документы, звонок или письмо. Состоится важный разговор.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: 3 мечей, Башня, 5 мечей

Козерогам будет сложно с кем-то договориться, заключить сделку или подписать документы. Может быть, вы выйдете из какой-то организации или бизнеса.

Вас ждут неприятные новости или информация, которая вас не обрадует.

Башня означает, что разрушается то, что раньше строилось. У вас внезапно меняются планы.

Пять мечей предупреждает: будьте бдительны, что-то пойдет не так, как вы рассчитывали.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: Императрица, 10 пентаклей

Императрица — это карта Венеры, красоты, удовольствий и глубокой любви к себе. Она предвещает финансовую прибыль, щедрость и ценные подарки. Позвольте себе процедуры красоты или качественный отдых.

Карта также символизирует хозяйку дома — это время для украшения своего пространства, приема гостей и уютных семейных застолий.

Десятка может указывать на беременность или появление нового члена семьи.

Наступает очень удачное время для бизнеса. возможны премии или появление щедрых клиентов. В этот период вы почувствуете себя настоящей императрицей или императором.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: Рыцарь кубков, 4 мечей

Вы четко увидите свой путь и предназначение.

Рыцарь кубков — это карта любви, вдохновения и тех самых "бабочек в животе". Вас ждет либо новое знакомство, либо выход существующих отношений на уровень глубоких чувств.

Возможна поездка, полет или творческий прорыв. Ваша интуиция и воображение будут на высоте — ждите потрясающих идей.

Четверка мечей призывает Рыб взять паузу. Если вы постоянно заняты и бежите по кругу — остановитесь. Примите ванну, зажгите свечи, проведите время в тишине.

Возможно, вам стоит уехать на дачу, в санаторий или просто в отель, отключив телефон. Голова должна освободиться от лишних мыслей, чтобы вы поняли, куда двигаться дальше.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

