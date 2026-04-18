Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Чья жизнь круто изменится до мая: гороскоп Таро на две недели для всех знаков

Анна Ярославская
18 апреля 2026, 12:32
Анжела Перл рассказала, кому карты Таро сулят богатство, а кому — тотальную перезагрузку.
Анжела Перл, гороскоп
Таро-прогноз на самое мощное новолуние весны - что прогнозирует Анжела Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит деньги и новую карьеру
  • Кому стоит опасаться манипуляций и давления
  • Кого ждет важное знакомство

17 апреля произошло новолуние Овне. Этот знак отвечает за начинания и инициативы. Влияние новой Луны можно будет ощущать в течение двух недель - до полнолуния 1 мая в Скорпионе.

Как рассказала таролог и астролог Анжела Перл - это шикарное время для нового этапа жизни и для того, чтобы сделать первый шаг к своим желаниям.

видео дня

Гороскоп Таро на новолуние - Овен

Карты: 4 жезлов, 6 жезлов, Туз кубков

Четверка — карта недвижимости, стабильности, семьи, детей. Это карта праздника, новоселья и стабильной работы.

Шестерка жезлов — это карта успеха, когда вам аплодируют, когда вы в центре внимания. Может быть, это помолвка, рождение ребенка, сдача какого-то важного экзамена, получение хорошей новости.

Тузы всегда говорят об ускорении процесса или начале нового. Появится новая возможность, откроются новые двери.

Гороскоп Таро на новолуние - Телец

Карты: Влюбленные, 9 пентаклей

Влюбленные — это любовь, брак, приглашение на свадьбу, знакомство, которое может изменить вашу жизнь. Это может быть не только романтическое знакомство, но и деловое. Не исключено подписание контракта, какой-то договор, важная встреча с учителем.

Девятка говорит о том, что вы получите деньги и результат своих трудов. Вы получите хорошую должность, работу, клиентов или выгодный заказ.

Гороскоп Таро на новолуние - Близнецы

Карты: 8 мечей, 3 кубков

Иногда восьмерка мечей может быть картой страха. Возможно, вы боитесь действовать. Какие-то обстоятельства не дают вам двигаться вперед. Очень скоро ситуация изменится. Главное - понимать, что трудности временные.

Тройка кубков — шикарная карта. Близнецов ждет праздник и хорошие новости.

Гороскоп Таро на новолуние - Рак

Карты: 10 кубков, Туз пентаклей

Десятка кубков - это карта настоящей любви и наполненности эмоциями. Вы чувствуете, что вас любят и поддерживают. Эта карта может быть связана с домом и приятными покупками. Возможно, у вас исполнится желание.

Туз пентаклей принесет возможность, приглашение на работу, бизнес-проект. Возможно, у вас начнется новая карьера, вам предложат новую должность. Это карта щедрости, доходов, прибыли и новых финансовых возможностей. Также карта говорит о хорошем здоровье.

Гороскоп Таро на новолуние - Лев

Карта: Дьявол

Дьявол говорит о соблазнах. Вы можете себе позволить то, что вы хотели. Может, это будет поход в ночной клуб, на вечеринку.

Не исключено, что вы получите письмо из налоговой или вам нужно будет обратиться в полицию.

Таролог предупредила: возможно, на вас попытаются оказать давление. Есть риск стать жертвой манипуляций.

Гороскоп Таро на новолуние - Дева

Карты: Солнце, Королева жезлов

Возможно, вы позволите себе проявить эгоизм. Но не исключено, что человек из вашего окружения проявит такую черту характера.

Вы увидите, что кто-то очень любит себя и мало обращает внимание на других.

Королева жезлов - это женщина, Овен, Лев или Стрелец по гороскопу, которая будет рядом с вами в ближайшие две недели.

Гороскоп Таро на новолуние - Весы

Карта: 5 пентаклей, Колесо фортуны

Пятерка — это карта перемен. Возможно, вам нужно менять что-то, что касается вашего источника дохода или работы. Человек, который вас поддерживал, теперь не сможет это делать.

"Пятерка требует перемен, поэтому не нужно тратить время на то, чтобы сидеть и страдать. Ни в коем случае нельзя жалеть себя, а нужно выстроить план", - посоветовала таролог.

Колесо фортуны всегда говорит о том, что меняется цикл. Перемены начнутся в ближайшие две недели.

"Не упустите эту возможность. Это улучшение вашей жизни. Если вам предложат новую работу — соглашайтесь", - посоветовала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Скорпион

Карта: Император, 4 кубков

В вашей жизни состоится важное знакомство — романтическое или деловое. Это может быть уверенный в себе мужчина, Овен по гороскопу. Возможно, это ваш начальник.

Этот человек знает, чего хочет, и он будет предлагать вам что-то, подталкивать к чему-то то, но на своих условиях.

"Император говорит: действуйте, берите ответственность на себя, а четверка кубков показывает, что вы ждете какого-то известия, документов, денег", - сказала таролог.

Гороскоп Таро на новолуние - Стрелец

Карты: 9 жезлов, Паж жезлов

Девятка жезлов - это карта опыта. Вы через многое прошли и приблизились к кульминации в каком-то вопросе. Вы будете отстаивать свою территорию, защищать свои права или свои личные границы.

Паж жезлов — это начало какого-то процесса. Вы получите сообщение, документы, звонок или письмо. Состоится важный разговор.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на новолуние - Козерог

Карты: 3 мечей, Башня, 5 мечей

Козерогам будет сложно с кем-то договориться, заключить сделку или подписать документы. Может быть, вы выйдете из какой-то организации или бизнеса.

Вас ждут неприятные новости или информация, которая вас не обрадует.

Башня означает, что разрушается то, что раньше строилось. У вас внезапно меняются планы.

Пять мечей предупреждает: будьте бдительны, что-то пойдет не так, как вы рассчитывали.

Гороскоп Таро на новолуние - Водолей

Карты: Императрица, 10 пентаклей

Императрица — это карта Венеры, красоты, удовольствий и глубокой любви к себе. Она предвещает финансовую прибыль, щедрость и ценные подарки. Позвольте себе процедуры красоты или качественный отдых.

Карта также символизирует хозяйку дома — это время для украшения своего пространства, приема гостей и уютных семейных застолий.

Десятка может указывать на беременность или появление нового члена семьи.

Наступает очень удачное время для бизнеса. возможны премии или появление щедрых клиентов. В этот период вы почувствуете себя настоящей императрицей или императором.

Гороскоп Таро на новолуние - Рыбы

Карты: Рыцарь кубков, 4 мечей

Вы четко увидите свой путь и предназначение.

Рыцарь кубков — это карта любви, вдохновения и тех самых "бабочек в животе". Вас ждет либо новое знакомство, либо выход существующих отношений на уровень глубоких чувств.

Возможна поездка, полет или творческий прорыв. Ваша интуиция и воображение будут на высоте — ждите потрясающих идей.

Четверка мечей призывает Рыб взять паузу. Если вы постоянно заняты и бежите по кругу — остановитесь. Примите ванну, зажгите свечи, проведите время в тишине.

Возможно, вам стоит уехать на дачу, в санаторий или просто в отель, отключив телефон. Голова должна освободиться от лишних мыслей, чтобы вы поняли, куда двигаться дальше.

Смотрите видео - Гороскоп Таро на новолуние 17 апреля 2026 от Анжелы Перл для каждого знака зодиака:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:36Война
13:34Украина
11:44Мир
Популярное

Ещё
Последние новости

13:59

13:56

13:55

13:47

13:36

13:34

13:03

13:00

12:40

12:32

12:29

11:44

11:26

10:55

10:47

10:31

10:28

09:53

09:02

08:59

08:59

07:27

06:10

05:50

05:11

04:35

04:02

04:00

03:30

02:45

01:55

00:32

00:15

00:01

17 апреля, пятница
23:35

23:11

22:49

22:19

22:10

22:07

21:52

21:18

21:15

20:44

20:35

20:13

20:03

20:03

19:51

19:48

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапиткиЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять