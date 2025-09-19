Даты, которые влияют на судьбу: сколько будет браков по дате рождения

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, как по дате рождения узнать, какими будут ваши отношения.

https://horoscope.glavred.info/daty-kotorye-vliyayut-na-sudbu-skolko-budet-brakov-po-date-rozhdeniya-10699601.html Ссылка скопирована

Сколько браков у вас будет по дате рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Наша жизнь наполнена множеством событий. На нашем жизненном пути встречается много людей и лишь единицам удается остаться на этом пути на годы. Но мало кто знает, что на нашу судьбу имеет влияние и дата рождения.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев рассказал, как по дате рождения узнать, сколько у вас будет браков.

Сколько браков будет по дате рождения

Если вы родились 1, 10, 19 и 28 числа, то у вас будет один брак. Вы человек, который не разменивается, а влюбляется один раз на всю жизнь.

видео дня

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа люди пройдут через два важных этапа в жизни. Первый брак будет испытательным, а второй - осознанным выбором.

Если вы родились 3, 12, 21, 30 числа, то у вас может быть несколько браков. Вы долго можете искать "своего" человека.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Рожденным 4, 13, 22, 31 числа придется пройти долгий путь, если они сразу не попадут в цель. У них может быть один брак или три.

5, 14, 23 число - если вы родились в эти дни, то вы точно цените свободу. У вас может быть несколько союзов, или же вы вообще предпочтете свободные отношения.

Один крепкий брак будет у людей, которые родились 6, 15, 24 числа. Они долго ищут партнера, но если сердце откликнулось, то это навсегда.

Люди рожденные 7, 16, 25 числа будут иметь один или два брака. Первый брак может быть сложным и принесет много боли. В то же время второй брак может стать судьбоносным для вас.

Если вы родились 8, 17, 26 числа, то у вас может быть несколько важных встреч, которые будут менять все. Однако что касается брака, то он у вас будет один.

Рожденные 9, 18, 27 числа будут иметь кармические отношения. Первый брак может стать уроком, а во втором вы получите гармонию.

Смотрите видео о том, сколько у вас будет браков по дате рождения:

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред