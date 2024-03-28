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Деловой гороскоп на апрель-2024: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

Дмитрий Видоменко
28 марта 2024, 10:38
Как утверждает астролог Влад Росс, гармоничные транзиты Марса с Юпитером и Ураном ожидаются 19 и 20 апреля (и это сильно повлияет на деловую активность).
Росс, деловая
Деловой гороскоп на апрель-2024 от Влада Росса / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Деловая жизнь в апреле 2024 года будет напоминать или болото, или покрытую тайнами сферу, когда сложно будет что-либо предвидеть. Об этом известный астролог Влад Росс рассказал Главреду.

"Месяц хорош для реализации благотворительных проектов, в частности, направленных на закупку дронов. Также удачно пойдут дела, связанные со сферой Нептуна: искусство, алкоголь, психология, тайные знания, медицина, фармакология и астрология. Для подписания важных договоров и осуществления торговых операций практически весь апрель будет неудачен из-за ретроградности Меркурия. Зато можно повторно с кем-то завязывать деловые отношения и сотрудничать с людьми из прошлого", ‒ сказал он.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Как утверждает Росс, гармоничные транзиты Марса с Юпитером и Ураном ожидаются 19 и 20 апреля. И у людей сразу возникнет громадное желание привнести в свою работу нечто кардинально новое, что будет весьма полезно для будущего.

"10 апреля Марс встретится с Сатурном, а 29-го – с Нептуном. Это самые неудачные аспекты для активных действий, так как они могут быть связаны с ограничениями, задержками, обманами и иллюзиями. А 9-11 апреля будет велика опасность ДТП и несчастных случаев, потому лучше воздержаться от каких-либо поездок в эти дни, в том числе деловых. Также следует воздержаться от алкоголя в конце месяца – 28-30 апреля. Вблизи 10 и 29 апреля все будет валиться из рук, дела будут идти не лучшим образом, а попытки что-нибудь исправить не увенчаются успехом. Лучше запастись терпением, дождаться следующего месяца, когда Меркурий начнет свой путь по знаку Овна с 30 апреля и 9 июня", ‒ подытожил он.

Смотрите на видео астрологический прогноз от Влада Росса:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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