"Денежные" дни рождения: кто может разбогатеть быстрее других

Константин Пономарев
6 мая 2026, 19:25
Считается, что люди, рожденные в определенные даты, чаще достигают богатства. Разбираемся, какие числа называют "денежными" и почему им приписывают успех.
Нумерологи утверждают, что некоторые числа якобы связаны с энергией богатства
Нумерологи утверждают, что некоторые числа якобы связаны с энергией богатства

Вы узнаете:

  • Какие даты рождения нумерологи называют "магнитом для денег"
  • Почему нумерологи связывают успех с числами 4 и 8
  • Может ли день рождения действительно повлиять на финансовый успех

Идея о том, что дата рождения может влиять на финансовое будущее человека, снова набирает популярность. Нумерологи утверждают, что некоторые числа якобы связаны с энергией богатства, стабильности и успеха.

Речь идет о людях, родившихся 4, 8, 17 и 26 числа. Сторонники нумерологии считают, что такие даты обладают "вибрациями" чисел 4 и 8, которые являются символами устойчивости, силы и материального роста. Об этом пишет Parade.

Кто, по мнению нумерологов, чаще добивается богатства

Родившиеся 4-го числа

Им приписывают трудолюбие, дисциплину и умение двигаться к цели шаг за шагом. Считается, что такие люди достигают успеха постепенно, через упорную работу, экономию и стабильные усилия.

Родившиеся 8-го числа

Число 8 в нумерологии связывают с властью и изобилием. Людям с этой датой рождения приписывают сильную финансовую энергию, но с оговоркой, что сохранить богатство они смогут только при ответственном отношении к деньгам и готовности делиться.

Родившиеся 17-го числа

Эта дата объединяет сразу несколько чисел - 1, 7 и 8. Нумерологи считают, что такие люди склонны полагаться на интуицию, действовать самостоятельно и принимать решения, которые могут привести к финансовому росту.

Родившиеся 26-го числа

Им приписывают успех через партнерство и сотрудничество. Считается, что такие люди достигают финансового благополучия благодаря совместным проектам, доверию и умению выстраивать отношения.

Какое значения чисел в нумерологии
Какое значения чисел в нумерологии

Ранее Главред писал о том, что астрологи назвали три месяца рождения, которым прочат удачу до конца мая 2026 года. Ожидаются перемены, новые возможности и неожиданные повороты судьбы.

Также сообщалось о том, какая правда скрыта в дате рождения человека. Эксперты по нумерологии показали, как числа формируют характер, склонности и жизненные ориентиры.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

