Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Звезда, перевернутая

Все наладится, Овен, даже если часть вас в это не верит. Перевернутая карта Таро "Звезда" указывает на негативные эмоции, и часть вас может чувствовать безнадежность, что в жизни ничего не изменится к лучшему.

Однако Луна в Козероге напоминает вам о необходимости усердно работать над своими мечтами. Усилия, если их правильно применить, часто приводят к результатам, которые опровергают ваши чувства. Доверьтесь процессу; то, во что вы вкладываете время, окупится сполна.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Солнце, перевернутая

Помните, кто вы есть, Телец. Ваша ежедневная карта Таро на четверг предупреждает о том, чтобы не испытывать негативных чувств по поводу проблемы.

Однако в вашем знаке есть сила Солнца, которая повышает уверенность в себе и напоминает вам о необходимости любить себя таким, какой вы есть. Когда Луна находится в Козероге, она дает вам пространство для того, чтобы учиться на своих чувствах и управлять ими.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Двойка Кубков, перевернутая

Сегодня не стоит слишком много думать; вместо этого, плывите по течению. Близнецы, всему есть причина, даже если это событие заставляет вас задаваться вопросом, почему все происходит именно так.

7 мая ваша карта Таро, Двойка Кубков, перевернута, что указывает на проблемы в общении. Вы мастер в решении проблем в общении. Вы можете использовать свой дар, чтобы помочь оставить нежелательную ситуацию позади.

Рак

Карта Таро для Раков на четверг: Пятерка Жезлов, перевернутая

Ссора, которая происходила слишком часто, подходит к концу. Пятерка Жезлов в перевернутом положении говорит о конфликте в дружбе, который больше не стоит времени и внимания.

С Луной в вашем секторе отношений вы отстранены от эмоционального напряжения, которое часто сопровождает разногласия. Ваши дружеские отношения или человек из вашего социального круга помогают вам взглянуть на ситуацию так, чтобы отпустить потребность быть правым.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Суд

Ваша ежедневная карта Таро — Суд, символизирующий самооценку и самоанализ. Вы находите способ успокоить свой разум, заглядывая в свое сердце, а не на то, что есть или делают другие.

Сезон Тельца может порождать чувство сравнения с другими; однако вскоре вы обнаружите, что это ведет только к несчастью. Сегодня вы больше не хотите быть как все. Вы хотите быть собой.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Королева Жезлов

С Луной в Козероге счастье и чувство комфорта в собственной шкуре становятся проще. Если уверенность — это образ мышления, вы на правильном пути.

Дева, Королева Жезлов, приглашает вас поработать над теми областями вашей жизни, которые вызывают недостаток уверенности. Королева в Таро уверена в себе, потому что доверяет своей интуиции и не сомневается в необходимости одобрения со стороны окружающих.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Десятка Мечей

Луна в Козероге призывает отстраниться от семьи, даже если это всего на час. В четверг вам нужно немного времени наедине с собой, чтобы освежить ум и поразмышлять о жизни.

Десятка Мечей символизирует измученного человека, который так много работает, что истощается. Вы понимаете, что быть недоступным постоянно — это нормально, и что уединение так же необходимо, как и воздух.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Рыцарь Жезлов

Скорпион, сегодня идеальное время, чтобы поговорить о том, что вам нравится делать, с хорошим другом. Рыцарь Жезлов символизирует страсть.

Если у вас есть хобби или творческая идея, которую вы не хотите реализовывать в одиночку, расскажите о ней. Вы получаете поддержку как от Луны, так и от Солнца в земных знаках, что помогает вам получить необходимую помощь.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Тройка Кубков

Вы любите пробовать что-то новое, и всегда веселее, когда создаёте воспоминания с тем, кто любит приключения.

Хобби и интересные занятия стоят денег, но в четверг, когда вы объединяетесь с другом и занимаетесь этим вместе, это становится гораздо более доступным занятием. Карта Таро "Тройка Кубков" поддерживает общение с людьми, которые помогают вам раскрыть свой потенциал.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Это нормально — чувствовать разочарование, когда желаемое занимает больше времени, чем хотелось бы. Восьмерка Пентаклей часто символизирует обучение, но в перевернутом положении она может стать препятствием на пути к цели.

Сегодня, во время Луны в вашем знаке, будьте уверены, что ваша жизнь идет по плану. Все, как правило, налаживается, когда вы меньше всего этого ожидаете. Перерыв может оказаться благословением в обличье несчастья, помогая вам наслаждаться процессом больше, чем если бы он был поспешным.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Девятка Мечей, перевернутая

Сегодня вы столкнетесь со страхом, который мешал вам жить счастливой и радостной жизнью. Луна в Козероге раскрывает скрытые страхи в четверг, 7 мая. А перевернутая Девятка Мечей — это решение проблем, которые вызывают у вас беспокойство.

Благодаря смелости Тельца, находящегося в вашем секторе дома, вы сегодня чувствуете себя комфортно в своей собственной шкуре. Вы не беспокоитесь о том, что не можете контролировать; вместо этого вы чувствуете себя более комфортно, сосредотачиваясь на том, что можете.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Двойка Жезлов, перевернутая

Вам не обязательно все планировать заранее, Рыбы. На самом деле, сегодня отсутствие плана идеально подходит для того, чтобы придумать новую идею или найти решение, которое сработает лучше, чем вы себе представляли.

Луна в Козероге 7 мая призывает вас опираться на дружбу. С Солнцем в Тельце доверяйте своим мыслям и верьте, что, обдумав все, вы найдете нужное вам решение сегодня.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

