Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Главред выяснил, кого ждет финансовый успех до конца недели.

Финансовый гороскоп / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому звезды пророчат неожиданную прибыль

Кто может рассчитывать на премии и повышение

Вторая половина текущей недели обещает быть особенной для двух знаков зодиака. Их ждет неожиданная финансовая удача. Главред выяснил, кто попал в список счастливчиков.

Телец

Тельцы могут рассчитывать на финансовые успехи на этой неделе благодаря своей настойчивости и терпению. Возможны премии или финансовые подарки, а инвестиции принесут неожиданные доходы.

Совет Тельцам: воспользуйтесь возможностями - сейчас ваше "звездное" время, пишут на сайте Made in Vilnius.

Лев

Вторая половина недели принесет Львам неожиданные возможности, которые улучшат их положение. Их ждет вознаграждение за решительность и смелость. Возможно повышение на работе или выгодные сделки.

Совет Льву: поверьте в себя - звезды на вашей стороне.

Для Тельцов и Львов вторая половина недели может принести большой финансовый успех. Это отличное время для принятия важных решений, которые в будущем улучшат материальное положение.

