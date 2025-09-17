Укр
Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Марина Фурман
17 сентября 2025, 04:35
50
Трем знакам зодиака придется принимать судьбоносные решения.
гороскоп
Трех знаков зодиака ждет резкий поворот в жизни / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чью жизнь "ворвутся" перемены
  • Кому повезет на работе

Для некоторых знаков зодиака ближайшие дни станут настоящим испытанием. Астрологи на портале Made in Vilnius выделяют три знака зодиака, которых ждут важные перемены как в личной, так и в профессиональной жизни. Главред выяснил, чья жизнь перевернется "с ног на голову".

Близнецы

Близнецов ждет этап, когда растерянность может стать главным врагом. Важно не распылять свое внимание на мелкие дела. На горизонте в профессиональной сфере их ждут серьезные предложения, а в личной жизни придется решать, куда двигаться дальше.

видео дня

Совет Близнецам: старайтесь оставаться рациональными и не позволяйте сомнениям остановить вас.

Дева

Для Дев ближайшие дни будут полны важных вызовов, которые определят их дальнейшее направление. Может начаться новый этап карьеры, а в личной жизни - важные разговоры или решения.

Совет Деве: доверяйте своим аналитическим способностям - они помогут принять правильное решение.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Следующие дни станут переломными для Скорпионов. Именно интуиция подскажет, куда двигаться дальше. В финансовых делах ожидаются весомые сдвиги, а в личной жизни возможны неожиданные повороты.

Совет Скорпиону: полагайтесь на свой внутренний голос - он поможет найти ответы.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Близнецы
