Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Алена Кюпели
18 декабря 2025, 12:32
58
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 18 декабря
Гороскоп Таро на 18 декабря / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Восьмерка Мечей, перевернутая

Овен, ваша карта Таро на пятницу — Восьмерка Мечей, перевернутая, которая говорит об освобождении от самоограничений.

Сегодня меняется не сама ситуация, а ментальная ловушка, которая когда-то казалась вам неизбежной. Вы замечаете, где вы слишком много думали или растрачивали свою силу.

Ощущение покоя так же просто, как сделать один небольшой шаг, который кажется выполнимым.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Двойка Кубков, перевернутая

Двойка Кубков, перевернутая, говорит о разрыве отношений или потере взаимопонимания. Вы можете чувствовать дисбаланс в ваших отношениях, и найти общий язык будет непросто.

Возможность сгладить ситуацию возникает благодаря разговору, который проясняет ожидания.

Эмоциональная честность помогает предотвратить долгосрочную обиду. То, что кажется достойным восстановления, также проясняется для вас.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Король Жезлов

Ваша карта Таро на пятницу — Король Жезлов. Король символизирует лидерство, а Жезлы — идеи.

19 декабря вы уверенно берете на себя инициативу, и решительность дается вам легко. Сегодня вы можете направлять других, позволяя своим действиям соответствовать вашим словам.

Когда это необходимо, проявление инициативы кажется естественным, и ваш энтузиазм оказывает положительное влияние.

Когда вы готовы, обязательства кажутся правильными и своевременными, а опасения, заставляющие вас сомневаться в мотивах, уменьшаются.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Двойка Пентаклей

Рак, ваша карта Таро на пятницу — Двойка Пентаклей, которая говорит о поиске правильного баланса между работой и личной жизнью. Балансирование между личной и профессиональной жизнью начинает улучшаться.

Вы уравновешиваете эмоциональные потребности с практическими обязанностями, снижая напряжение и поднимая себе настроение.

То, что нужно сделать в приоритет, легко вписывается в ваш график. Имея запас энергии к концу дня, вы можете скорректировать свой график, чтобы выделить время для развлечений и занятий любимыми делами.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Четверка Кубков

Четверка Кубков символизирует период эмоционального отчуждения, но в пятницу, 19 декабря, вы чувствуете, что нужно улучшить, чтобы избежать скуки или эмоциональной перегрузки.

Когда появляется неожиданная возможность, вы инстинктивно знаете, когда следует закрыть глаза на неудобства или немедленно отреагировать на них.

Сопротивление предлагаемому теперь больше связано с настроением; вместо этого вы выбираете, как провести время, и ставите во главу угла смысл.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Двойка Мечей, перевернутая

Двойка Мечей в перевернутом положении часто означает нерешительность, которая больше не является устойчивой. Дева, в пятницу вы можете получить дополнительную информацию, которая поможет вам принять решение, отложенное слишком долго. То, чего раньше можно было избежать, теперь кажется готовым к рассмотрению и решению.

Принятие решения, даже если оно кажется неопределенным или несовершенным 19 декабря, создает ощущение контроля и приносит долгожданное и своевременное облегчение.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Четверка Жезлов

В пятницу вы достигаете новой вехи, и Четверка Жезлов указывает на повод для празднования и вознаграждения. Весы, вы понимаете, что поддержка и стабильность, необходимые для вашей жизни, находятся в пределах досягаемости. Сегодня благоприятствуют прочным и стабильным отношениям и окружению.

Возможность укреплять то, что лучше всего подходит вам, вместо поиска удовлетворения в другом месте становится менее желательной.

Вы знаете, куда направить свое внимание, и принятие решений становится легким.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Шестерка Мечей

Скорпион, Шестерка Мечей символизирует переходный период, и в пятницу вы можете почувствовать приближение перемен.

Не все ситуации требуют завершения для движения вперед, и вы обретаете понимание и ясность, размышляя о прошлом.

Дистанцирование от ситуации, даже если оно временное, помогает вам взглянуть на нее по-новому.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Пятница, 19 декабря, принесет свои собственные испытания, и перевернутая Восьмерка Пентаклей указывает на потенциальную возможность выгорания, если вы будете слишком сильно себя нагружать.

Цель выходит на первый план вашего внимания, и вы начинаете ощущать отдачу от своих временных вложений.

Вы переосмысливаете, к чему стремитесь и почему. Совершенствование экономит вам время и восстанавливает энергию и мотивацию.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Пятерка Мечей

Козерог, ваша ежедневная карта Таро на пятницу — Пятерка Мечей, которая символизирует конфликты и победы, которые кажутся пустыми или ненужными. Доверие и мир сочетаются с вашим пониманием того, что для вас наиболее важно.

19 декабря вы почувствуете, когда напряжение в отношениях с другими нарастает, и знаете, как вести сложные разговоры, которые кажутся несдержанными и требуют терпения.Карта Таро на пятницу для Водолея: Шестерка Кубков, перевернутая

Ваша карта Таро, Шестерка Кубков, перевернутая, говорит об освобождении от прошлого и движении к светлому будущему. В пятницу всплывают воспоминания о детских переживаниях, потенциально затуманивая рассудок.

Устаревшие модели поведения легко распознать, и вы чувствуете, когда нужно переключить внимание обратно на настоящий момент. Мудрость имеет приоритет над идеализированными воспоминаниями.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Верховная Жрица, перевернутая

Рыбы, Верховная Жрица, в перевернутом положении, говорит о заблокированной интуиции и необходимости обрести ясность. Когда внутренние сигналы игнорируются, вы чувствуете, что нуждается в корректировке и почему.

Что-то, что вы чувствуете, заслуживает внимания в пятницу. Ваше внутреннее руководство поможет вам создать тихое пространство для мирного размышления.

Внешние ответы придут 19 декабря, в моменты, когда вы будете в гармонии со своим внутренним голосом, внутренним спокойствием.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
