Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет

Мария Николишин
18 декабря 2025, 03:00
В этот день знакам зодиака стоит обратить внимание на неожиданные предложения.
Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет
Кому невероятно повезет в четверг / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто получит похвалу 18 декабря
  • Кому удастся открыть двери в предстоящие дни

Уже 18 декабря четырем китайским знакам зодиака улыбнется фортуна, а большая удача ворвется в жизнь. В китайской астрологии четверг - День получения, который несет энергию Металлического Петуха. Этот день является одним из самых четких сигналов в календаре о том, что усилия встречают ответ, пишет YourTango.

Астрологи отмечают, что Дни получения не просят инициировать или настаивать, они требуют обратить внимание на предложения.

Удача в этот день приходит через подтверждение, ясность или открытие, которое кажется удивительно своевременным, передает Главред.

Кому улыбнется фортуна 18 декабря:

Петух

Четверг принесет момент, который даст вам понять, что усилия не исчезли в воздухе. Вы можете получить похвалу, подтверждение или практическую пользу, которая напомнит вам, почему вы продолжали двигаться вперед, даже когда прогресс казался незаметным. Дни получения способствуют тем, кто оставался последовательным, не требуя немедленных результатов, а 18 декабря доказывает, что ваше терпение не было потрачено впустую.

Бык

18 декабря вы можете оказаться в ситуации, когда получаете помощь, о которой не просили, но которая вам действительно нужна. Это может быть информация, гибкость или кто-то вмешается, чтобы облегчить дела. Эта удача ощущается стабилизирующей. Она не обязательно радует, но успокаивает вас. Принятие поддержки в этот день укрепляет ваш фундамент, а не ослабляет его.

Дракон

В этот день у вас появится ощущение, что что-то, чего вы ждали, наконец-то движется. Четверг для вас - это возвращение импульса. Когда вы чувствуете, что вас замечают, вы действуете по-другому. Вы говорите с большей уверенностью. Вы планируете с большей убежденностью. 18 декабря напоминает о вашем влиянии, и это напоминание открывает двери в будущие дни.

Свинья

18 декабря вы наконец почувствуете легкость, которая возникает, когда вы находитесь в нужном месте в нужное время. Кто-то может предложить сотрудничество или понимание, что меняет тон вашего дня. Этот день чувствуется чрезвычайно значимым и восстанавливает вашу веру в божественное время и добрых людей. Это поможет вам двигаться вперед с большим доверием и меньшим сопротивлением.

Четыре знака зодиака станут любимчиками фортуны в декабре - что их ждет
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп петух гороскоп кабан гороскоп бык
