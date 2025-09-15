Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Мария Николишин
15 сентября 2025, 21:30
15
Некоторые знаки зодиака во вторник почувствуют финансовое облегчение.
Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке
Какому знаку зодиака повезет 16 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • К какому знаку зодиака придет удача
  • Кто может получить внезапную прибыль

Сразу четыре китайских знака зодиака привлекут в свою жизнь финансовую удачу и фортуну. Астрологи говорят, что это произойдет во вторник, 16 сентября.

В YourTango отмечают, что этот вторник - День баланса, который будет проходить под знаком Земляной Крысы. Такие дни направлены на стабилизацию того, что было шатким, и создание гармонии там, где деньги и ресурсы казались несинхронизированными, передает Главред.

видео дня

Каких китайских знаков зодиака ждет долгожданное облегчение 16 сентября

Крыса

В этот день ваши природные инстинкты в отношении денег станут сильнее. Вы будет иметь не только предусмотрительность, но и дисциплину действовать в соответствии с ней. Недооцененный вариант может внезапно показаться самым разумным финансовым шагом, который вы сделали за весь год. Ваша удача может прийти через что-то небольшое, но значимое.

Петух

Во вторник ваши финансы наконец соединятся с вашими усилиями. Если вы ждали прогресса в сфере доходов, возможностей работы или даже общих ресурсов, 16 сентября принесет движение. Кто-то может увидеть вашу ценность и материально отразить ее через оплату, подарки или новые возможности.

Коза

16 сентября Вселенная будет работать в вашу пользу, решая напряжение в сферах, связанных со стабильностью и безопасностью. Счет может быть меньше, чем ожидалось, или вам могут предложить компромисс, который облегчит давление. Финансовый достаток к вам придет не через облегчение, а через внезапную прибыль.

Дракон

В этот день вас ждет перезагрузка представления о достатке. Вселенная поставит акцент на разумном выборе времени, и это повлияет на чье-то решение, которое принесет вам пользу. Ваша удача может прийти в виде одобрения, неожиданного зеленого света или благоприятного изменения, которое повлияет на ваши финансы.

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке
Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп дракон гороскоп коза гороскоп петух
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:20Синоптик
Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

20:01Украина
50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

19:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Сильнейший шторм накрыл страну: Украина под атакой 5-балльной магнитной бури

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

Какие пять слов спрятаны на рисунке: надо быть "гением загадок", чтобы дать ответ

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

"Ого, изменилась!": в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Правда о заправке: эксперт развенчал главный миф, в который верят водители

Последние новости

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на завтра 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

20:20

Украину накрывает похолодание: где температура воздуха опустится до +8 градусов

20:01

Панковка освобождена: ВСУ продвигаются между Константиновкой и Покровском

19:48

50 миллиардов предоставят партнеры: правительство одобрило госбюджет на 2026 год

Реклама
19:34

Бомбы РФ ударили по центру: в Краматорске внезапно возросло количество пострадавшихФото

19:25

"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

19:13

Сколько еще продлится война в Украине: прогноз министра финансов

19:10

Трамп крутится как уж на сковородке из-за санкций против РФмнение

18:45

Избавьтесь от "лишнего" осенью: как правильно обрезать ежевику, чтобы она не замерзла

18:44

Одно трагическое событие все изменило: когда украинки впервые надели штаныВидео

18:42

Зачистка россиян на востоке: генерал рассказал о ликвидации прорыва РФ

18:32

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

18:27

В двух городах Украины прогремели мощные взрывы, есть погибшие - полиция

18:16

У Украины уже есть дроны-перехватчики для сбития "Шахедов" – Палиса

18:14

Вмиг сметут со стола: рецепт легендарного салата за 5 минут

Реклама
18:10

На крючке — краснокнижный вид: стало известно, откуда в Киеве редчайшая рыба

17:51

"Опыт горькой ценой": Украина готова научить Европу сбивать дроны - Игнат

17:40

Какой цвет одежды вы обычно носите: любимые оттенки раскроют тип характера

17:29

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровениемВидео

17:10

Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

17:07

Шторм усиливается: Украина под влиянием жесткой магнитной бури

16:56

В банках Украины покупают доллар по новому курсу: сколько стоит валюта

16:51

Смогут ли россияне оккупировать Купянск: командир полка "Ахиллес" ответил

16:38

У Земли появилась еще одна Луна - открытие астрономов может изменить мир

16:34

Четвероклассников в Украине ждёт ВНО: школьников проверят по-новому

16:34

Долго тереть не нужно: домашнее средство, которое быстро смоет весь желтый налетВидео

16:22

"Это не то, что остановит войну": экономист сказал, на что Украине стоит обратить внимание

16:21

"Наш Джекичанчик": Леся Никитюк сделал комментарий про отцовство ее партнера

16:18

Морально не вывозил: звезда "МастерШеф" обратился к украинцам из ПрагиВидео

16:01

Украине может грозить новое вторжение: СМИ раскрыли циничный замысел Путина

15:37

За игнорирование - штраф: водителей предупредили о новом важном знаке на дорогах

15:31

"Будет там, где хочет": политзаключенный Лукашенко после освобождения вернулся в тюрьму

15:27

Войска отработали боевые действия недалеко от польской границы: что делала Россия

15:27

Школа в Норвегии глазами украинки: почему простые задания вызвали "культурный шок"

15:08

Существует ли жизнь после смерти: священник дал откровенный ответВидео

Реклама
15:07

Доллар по 46: нардеп сказал, "взлетит" ли валюта до этой отметки

15:02

В РФ против Пугачевой подали иск на 1,5 миллиарда рублей из-за интервью

14:49

Ремонт влетит в копеечку: какие ежедневные привычки "убивают" стиральную машинуВидео

14:40

"Пространство для маневра": эксперт оценил шаги США в отношении Беларуси

14:35

Где ноль среди восьмерок: чтобы дать ответ, надо быть "гением головоломок"

14:33

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

14:29

Трамп неожиданно изменил отношение к России из-за войны - Politico

14:14

Будут ли отключения света зимой: в Укрэнерго объяснили, чего ждать украинцам

14:12

Самолеты снаряжены крылатыми ракетами: существует угроза нового удара по Украине

14:06

"Столько слез": звездная прыгунья Бех-Романчук беременна первенцем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять