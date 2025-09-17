Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

Руслана Заклинская
17 сентября 2025, 04:56
20
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 18 сентября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности
Гороскоп на 18 сентября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 18 сентября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день ваша уверенность возрастет, а продвижение по службе гарантировано. Вы можете получить деньги из неизвестного источника, что поможет решить многие финансовые проблемы. Благоприятное время для заключения брачного союза. Ваше грубое отношение к любимому человеку может привести к дисгармонии в отношениях. Вероятно, вы будете больше инвестировать в технологии, чтобы ускорить работу. Избегайте поспешных решений, о которых можете пожалеть. Возможна ссора с мужем или женой из-за больших расходов.

Гороскоп на завтра - Телец

Постарайтесь пораньше выйти из офиса и посвятить время тому, что вам действительно нравится. В этот день вы можете обратиться за советом к старшим членам семьи по управлению финансами и сбережениями и применить его в повседневной жизни. Дети будут нуждаться во внимании, но принесут радость. Ваши отношения выйдут на новый уровень: день начнется с улыбки любимого человека, а завершится мечтами друг о друге. На работе будет царить поддержка и благосклонность коллег. Однако неумение рационально использовать время и трата его на мелочи могут иметь для вас негативные последствия. Вечер с мужем или женой обещает быть по-настоящему замечательным.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы почувствуете облегчение от напряжения и трудностей, которые долго преследовали вас. Пришло время изменить образ жизни, чтобы держать их под контролем. Финансовые проблемы уходят в прошлое благодаря поддержке родителей. На домашнем фронте возможны недоразумения, поэтому будьте осторожны со словами. Главное - оставаться внимательными к событиям вокруг. Возможности для партнерства выглядят перспективно, но договоренности должны быть четкими. В этот день вы рискуете так увлечься просмотром фильма на телевизоре или телефоне, что забудете о важных делах. Ваш партнер может сильно вывести из равновесия, что поставит отношения под угрозу.

Гороскоп на завтра - Рак

Не тратьте энергию на бесполезные размышления о невозможном, а направляйте ее в правильное русло. В этот день вы получите значительную сумму денег, что принесет внутреннее спокойствие. Стоит рискнуть чем-то важным ради благосостояния семьи, ведь упущенная возможность может больше не появиться. Вероятен спор с партнером, но он сумеет погасить конфликт благодаря пониманию. Лучшие возможности придут через новые знакомства, поэтому используйте свою уверенность, выходите в мир и заводите друзей. В этот день ваша вторая половинка станет вашей самой большой поддержкой в деле жизни.

Гороскоп на завтра - Лев

День обещает быть активным и насыщенным общением: люди охотно будут слушать вас и доверять вашим советам. В то же время будьте внимательны к финансам и вещам - неосторожность может обернуться потерей. В отношениях возможны шаги вперед: от откровенных разговоров до важных решений относительно будущего. Вы почувствуете, что настоящее счастье часто скрыто в искренней поддержке любимого человека.

Гороскоп на завтра - Дева

День обещает быть особенным. Ваша надежда станет источником сил, а финансовые уроки научат вас мудро использовать ресурсы. Неожиданный визит друга сделает вечер по-настоящему теплым. Для тех, кто занимается бизнесом, это благоприятное время - новые поездки принесут плоды в будущем. В отношениях вы почувствуете настоящую близость и нежность от своей второй половинки.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

День полон романтики и новых ощущений. Ваши творческие идеи получат признание и откроют неожиданные возможности. В то же время не стоит поддаваться соблазну азартных игр - это чревато потерями. Погруженность в работу может создать напряженность в отношениях, но любовь все равно победит. Сплетни и пустые разговоры лучше обходить стороной, ведь сейчас время для настоящих чувств и искренних разговоров.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Неожиданный комплимент от друга наполнит ваш день счастьем. Вы похожи на дерево, которое дарит другим прохладу, оставаясь под солнцем. Стоит избегать трат на алкоголь и сигареты - это вредит здоровью и ухудшает финансовое положение. Ваша острота ума обеспечит популярность в кругу знакомых, однако тайные романы могут поставить под угрозу вашу репутацию. В работе полагайтесь только на результат, а не на объяснения. Осознавая быстротечность времени, вы почувствуете потребность побыть наедине - и это принесет пользу. В семейной жизни возможно напряжение из-за повседневных дел.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Романтический вечер с партнером - в кино или за ужином - поможет вам расслабиться. Неожиданные финансовые поступления решат насущные проблемы. В то же время рабочее напряжение заберет много сил и отберет время у семьи и друзей. Незавершенные задачи оставят мало пространства для отдыха. Бизнесмены будут чувствовать желание быть рядом с семьей, что укрепит гармонию в доме. Однако чрезмерная обыденность может заставить вас воспринимать партнера как должное и спровоцировать конфликт.

Гороскоп на завтра - Козерог

Терпение и благоразумие помогут вам добиться успеха. В этот день возможны финансовые трудности из-за перерасхода или потери кошелька. Уделите внимание детям, ведь они нуждаются в вашей помощи. Используйте профессиональные навыки для укрепления карьеры. Прогулка с родными подарит хорошие эмоции, но разница во взглядах с партнером может стать причиной спора.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день активный отдых на свежем воздухе может оказаться утомительным и стрессовым. Вместе со своим супругом или супругой вы сможете обсудить финансы и спланировать будущее богатство. Друзья и родственники окажут вам поддержку, и вы почувствуете счастье в их обществе. Вы увидите новую замечательную сторону своего любимого/возлюбленной. Хорошо выполненная работа принесет свои плоды, поэтому стоит ценить собственное время. Избегайте общения с людьми, которых трудно понять - это лишь создает дополнительные проблемы. В этот день вы почувствуете себя королевской особой благодаря теплу и вниманию вашего партнера.

Гороскоп на завтра - Рыбы

Игнорируйте тех, кто обращается к вам за деловым кредитом. В этот день счастье переполняет ваши отношения, ведь муж или жена прилагает усилия, чтобы дарить радость. Деловые партнеры поддержат вас, и вместе вы поработаете над выполнением незавершенных задач. В современном насыщенном ритме жизни трудно найти время для себя, но в этот день его будет достаточно. Возможны некоторые трудности в супружеской жизни из-за недостатка комфорта, однако все можно уладить простым и искренним разговором.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

03:05Мир
"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:54Политика
"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

23:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

Последние новости

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:30

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

Реклама
01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

16 сентября, вторник
23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

23:34

Совсем другой человек: в Сети появились новые фото Дмитрия Комарова

23:03

"Ситуация очень тяжелая": офицер раскрыл главную цель врага на ключевом направлении

22:50

Новая муза Пономарева: возлюбленная певца засветилась на концерте

22:40

Путин послал сигнал Украине о войне - что задумали в Кремле и при чем здесь Трамп

22:06

Экс-голкипера "Динамо" и "Шахтера" задержали при попытке пересечь границу - СМИ

21:49

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

21:47

Его "красные флаги" в отношениях по знаку зодиака: предупреждения от астрологов

20:53

Где больше всего грибов в Украине: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:51

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилийВидео

Реклама
20:40

Броня нашего Востока: в ВСУ показали, как войска формируют цитадель для защиты от РФ

20:21

Ливни накроют почти всю страну: украинцы получили важное предупреждение

20:12

Трамп впервые отправил военную помощь Украине по новой схеме - детали от Reuters

20:07

Для украинцев в Европе могут ввести новые правила и забрать защиту - что известно

20:01

Луна удаляется от Земли: ученые объяснили, как теперь изменится длительность дня

20:01

Молитва, творящая чудеса: как обратиться к Богу за исцелением и защитой здоровьяВидео

19:51

Хитрый трюк: эксперт объяснил, как избежать воды в топливном баке

19:41

Пауки не появятся в доме, если сделать одно простое действие: эксперты выдали секрет

19:26

"Вы очень вредите": Трамп начал угрожать журналисту после неудобного вопросаВидео

19:11

Россия готовит новую стратегию: сколько "Шахедов" враг планирует выпускать ежемесячно

19:10

Как Польша готовится к новым атакам РФ?мнение

18:52

Сухой посол сала: секретная добавка и деликатес становится "волшебным"Видео

18:45

"Есть некие данные и реальные шансы": в Раде назвали точные сроки окончания войны

18:28

Желтый знак с четырьмя линиями сбил с толку водителей - что он означает

17:51

Ударит летняя жара до почти +30: когда в Украину вернется тепло - известна дата

17:48

Трамп заявил о соглашении между Украиной и Россией и выставил ультиматум ЕвропеВидео

17:44

В Украине изменился курс доллара и евро: сколько теперь стоит валюта

17:40

"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там былоВидео

17:08

"Ей не больно": Зеленский эмоционально отреагировал на непрекращающиеся атаки РФФотоВидео

Реклама
16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять