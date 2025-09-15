Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

Коридор затмений - очень непростое время для каждого знака зодиака. Астрологи поделились, что можно и нельзя делать в этот период.
"Сейчас мы находимся в Коридоре затмений. Он начался с Лунного затмения 7 сентября и завершится Солнечным затмением 21 сентября. Это особенное время, когда все работает иначе", - отмечает астролог Анжелика Витренко Главреду.
По словам астролога, каждый знак зодиака затрагивает коридор затмений.
Гороскоп для каждого знака зодиака на Коридор затмений в сентябре
Овен: стоит больше помогать близким и возможны новые путешествия.
Телец: время помочь нуждающимся.
Близнецы: время дарить книги и украшения тем, кому так долго хотели сделать приятное. Также стоит делиться важной информацией, чтобы вам прибавилось уверенности.
Рак: стоит убрать свое личное пространство, чтобы наладить финансовое положение. Также не забывайте о помощи близким.
Лев: больше помогайте и заботьтесь о старших. Важное время для реализации себя.
Дева: время для саморазвития и реализации.
Весы: возможна поездка в больницу или приют. Важно помогать в коридор затмений нуждающимся, тогда вам вернется вдвойне.
Скорпион: командная поддержка и работа принесет большие плоды. Время действовать.
Стрелец: помощь родным будет стоять на первом месте.
Козерог: стоит обратиться к умершим предкам, вспомнить о них. Поддержка и сила помогут справиться с неудачами.
Водолей: стоит честно делится нужной информацией с близкими. Время помощи и уборки пространства.
Рыба: поддержка родственников - главное в коридор затмений. Возможны поездки в больницу.
О персоне: Анжелика Витренко
Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.
Что нужно делать в коридор затмений
Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, "в коридор затмений в сентябре важно обратить внимание на себя и свое окружение".
Также:
- Отпустите старое
- Благодарите за помощь
- Помогайте сами
- Наблюдайте за собой и своим здоровьем
Что нельзя делать в коридор затмений
- Нежелательно начинать новые дела
- Принимать важные решения
О персоне: Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
