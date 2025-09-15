Укр
Коридор затмений: какие 3 знака зодиака резко изменят свою судьбу

Мария Тупик
15 сентября 2025, 17:10
553
Когда закончится коридор затмений и что ждет каждый знак зодиака, рассказали Главреду астрологи.
Коридор затмений - гороскоп для каждого знака зодиака
Коридор затмений - гороскоп для каждого знака зодиака / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко, Ангелина Вакулина

Коридор затмений - очень непростое время для каждого знака зодиака. Астрологи поделились, что можно и нельзя делать в этот период.

"Сейчас мы находимся в Коридоре затмений. Он начался с Лунного затмения 7 сентября и завершится Солнечным затмением 21 сентября. Это особенное время, когда все работает иначе", - отмечает астролог Анжелика Витренко Главреду.

По словам астролога, каждый знак зодиака затрагивает коридор затмений.

видео дня

Гороскоп для каждого знака зодиака на Коридор затмений в сентябре

Овен: стоит больше помогать близким и возможны новые путешествия.

Телец: время помочь нуждающимся.

Близнецы: время дарить книги и украшения тем, кому так долго хотели сделать приятное. Также стоит делиться важной информацией, чтобы вам прибавилось уверенности.

Рак: стоит убрать свое личное пространство, чтобы наладить финансовое положение. Также не забывайте о помощи близким.

Лев: больше помогайте и заботьтесь о старших. Важное время для реализации себя.

Дева: время для саморазвития и реализации.

Весы: возможна поездка в больницу или приют. Важно помогать в коридор затмений нуждающимся, тогда вам вернется вдвойне.

Скорпион: командная поддержка и работа принесет большие плоды. Время действовать.

Стрелец: помощь родным будет стоять на первом месте.

Козерог: стоит обратиться к умершим предкам, вспомнить о них. Поддержка и сила помогут справиться с неудачами.

Водолей: стоит честно делится нужной информацией с близкими. Время помощи и уборки пространства.

Рыба: поддержка родственников - главное в коридор затмений. Возможны поездки в больницу.

О персоне: Анжелика Витренко

Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Что нужно делать в коридор затмений

Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, "в коридор затмений в сентябре важно обратить внимание на себя и свое окружение".

Также:

  • Отпустите старое
  • Благодарите за помощь
  • Помогайте сами
  • Наблюдайте за собой и своим здоровьем

Что нельзя делать в коридор затмений

  • Нежелательно начинать новые дела
  • Принимать важные решения

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Солнечное затмение астролог гороскоп астрология лунное затмение астрологический прогноз
