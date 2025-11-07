Укр
Деньги польются рекой: какие знаки зодиака сорвут куш достатка в ближайшее время

Мария Николишин
7 ноября 2025, 05:30
Пятничный День посвящения знаменует начало нового цикла изобилия.
Каких знаков зодиака ждет достаток / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для кого откроется новая финансовая возможность
  • Кто получит заслуженно вознаграждение

В пятницу, 7 ноября, сразу пять китайских знаков зодиака привлекут в свою жизнь значительную удачу и достаток. Пятничный День посвящения пройдет под знаком Металлического Дракона, который пробивает застой и создает пространство для прогресса, пишет YourTango.

Астрологи говорят, что этот день знаменует начало нового цикла достатка, который приносит эмоциональное облегчение и ощущение, что жизнь движется вместе с вами, а не сопротивляется, передает Главред.

видео дня

Для кого начнется новый цикл изобилия:

Дракон

В этот день энергия Металлического Дракона встречается с вашей собственной природной силой и дает импульс, к которому вы стремились. Финансовая возможность может появиться благодаря кому-то, кто достаточно верит в вас, чтобы установить связь, поделиться ресурсом или предложить возможность, которая изменит вашу жизнь. Ваш достаток происходит от настоящего, заслуженного признания.

Змея

В пятницу скрытая возможность становится видимой. Этот день приносит ясность относительно пути, который ведет к долгосрочному достатку, растущему постепенно, но надежно. Разговор или тихий момент озарения помогут вам осознать, какое направление на самом деле принесет стабильность, а не стресс. Как только вы сделаете даже небольшой шаг, дверь откроется.

Бык

7 ноября вы получите вознаграждение, которое кажется заслуженным, уважаемым и надежным. Оно может прийти через работу, то, что кто-то признает вашу надежность. Финансовый достаток протекает через стабильность, обязательства. План или решение дадут вам ощущение долгосрочной безопасности.

Лошадь

Для вас изобилие проявляется благодаря божественному времени, когда что-то идеально выравнивается после того, как неделями чувствовалось несинхронизированным. Застрявший план движется вперед, или кто-то, кто был неуверен, внезапно дает вам зеленый свет. Кажется, что жизнь перестала сопротивляться вам и снова начала сотрудничать.

Кролик

День Металлического Дракона окутывает вас защитной энергией, помогая соблюдать границы, не чувствуя вины, и получать помощь, не чувствуя себя недостойным. То, что когда-то казалось сложным, становится простым. То, что когда-то казалось недостижимым, становится достижимым. Деньги могут поступать через возможность, которая удовлетворяет ваши эмоциональные потребности так же, как и финансовые.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

