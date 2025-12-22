Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Гороскоп

Как месяц вашего рождения влияет на брак: что говорят астрологи

Сергей Кущ
22 декабря 2025, 09:06
87
Месяц рождения не определяет судьбу брака, но может подсказать сильные и уязвимые стороны партнёров.
Как месяц вашего рождения влияет на брак
Как месяц вашего рождения влияет на брак / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Рожденные в каком месяце самые счастливые в браке
  • Как дата рождения влияет на вас и вашу вторую половинку

Астрология рассматривает не только знак зодиака, но и месяц рождения как фактор, который может влиять на характер человека и его поведение в отношениях.

По мнению астрологов, планеты, доминирующие в разные периоды года, формируют определённые модели поведения, которые особенно ярко проявляются в браке — в вопросах верности, общения, конфликтов и стремления к стабильности.

видео дня

Январь и февраль: брак на основе ответственности

Люди, родившиеся в январе и феврале, находятся под влиянием Солнца и Сатурна. Их отличают дисциплина, серьёзность и чувство долга. В браке такие партнёры стремятся к стабильности, ценят верность и готовы работать над отношениями даже в сложные периоды. Они редко относятся к союзу легкомысленно и часто рассматривают брак как долгосрочный проект.

Март и апрель: динамика и лидерство

Рожденные весной, в марте и апреле, испытывают влияние Марса и Юпитера. Это энергичные, целеустремлённые личности, которые привносят в брак движение и развитие. Они умеют вдохновлять партнёра, но могут быть импульсивными. Астрологи отмечают, что таким парам особенно важно учиться диалогу и контролю эмоций, чтобы избежать конфликтов.

Май и июнь: сила общения

Месяцы мая и июня находятся под покровительством Меркурия. Люди, родившиеся в этот период, ценят разговоры, интеллектуальную близость и обмен идеями. В браке они стремятся к открытому общению и дружескому формату отношений. Однако из-за переменчивости Меркурия возможны сложности в эмоциональном понимании, если чувства не проговариваются напрямую.

Июль и август: тепло и эмоции

Рожденные в июле и августе находятся под влиянием Солнца. Это яркие, щедрые и заботливые партнёры, которые стремятся создать тёплую атмосферу в семье. Они умеют поддерживать и вдохновлять, но иногда могут сталкиваться с конфликтами из-за сильного эго. В таких браках ключевую роль играют компромисс и уважение.

Сентябрь и октябрь: гармония и баланс

Люди, родившиеся осенью — в сентябре и октябре, — испытывают влияние Венеры и Меркурия. Они склонны к поиску баланса, ценят красоту, эстетику и эмоциональную гармонию. Их браки часто строятся на взаимном уважении, чувстве вкуса и творческом подходе к отношениям. Такие пары стремятся решать проблемы спокойно и взвешенно.

Ноябрь и декабрь: рост и амбиции

Рожденные в ноябре и декабре находятся под влиянием Марса и Юпитера. Это сильные, амбициозные личности, которые в браке ориентированы на развитие — как личное, так и совместное. Их союз может быть насыщенным и страстным, но временами напряжённым. Тем не менее общее стремление к целям помогает таким парам преодолевать трудности и укреплять отношения.

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
