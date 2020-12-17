Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты

Символ 2021 года будет оказывать помощь консервативным людям, отмечается в астропрогнозе.
Составлен детальный восточный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака (другое название – китайский). В восточном зодиаке 12 знаков – каждый из них по очереди становится символом определенного года.
В астропрогнозе, опубликованном на vedmochka.net, говорится, что счастливчиками года будут ряд знаков – Дракон, Обезьяна и Свинья.
Драконы могут оказаться на гребне успеха, Обезьянам спрогнозирована возможность сорвать неплохой куш, а Свинье светит реализация карьерной мечты.
В 2021 году 12 февраля наступит китайский Новый год, и начнет хозяйничать Белый Металлический Бык.
Содержание:
- Восточный гороскоп по годам – таблица
- Детальный гороскоп для Быка
- Детальный гороскоп для Крысы
- Детальный гороскоп для Тигра
- Детальный гороскоп для Кролика
- Детальный гороскоп для Дракона
- Детальный гороскоп для Змеи
- Детальный гороскоп для Лошади
- Детальный гороскоп для Козы
- Детальный гороскоп для Обезьяны
- Детальный гороскоп для Петуха
- Детальный гороскоп для Собаки
- Детальный гороскоп для Свиньи
Восточный гороскоп по годам – таблица
Бык – второй знак восточного зодиака. Представителями знака Бык считаются люди, которые родились в 1925, в 1937, в 1949, в 1961, в 1973, в 1985, в 1997 и в 2009 году.
Остальные представители китайского зодиака по годам рождения:
- Крыса – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1924, в 1936, в 1948, в 1960, в 1972, в 1984, в 1996, в 2008 и в 2020 году;
- Тигр – тиграми называют людей, рожденных в 1926, в 1938, в 1950, в 1962, в 1974, в 1986, 1998 и в 2010 году;
- Кролик (Кот) – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1927, в 1939, в 1951, в 1963, в 1975, в 1987, в 1999 и в 2011 году;
- Дракон – драконами называют людей, рожденных в 1928, в 1940, в 1952, в 1964, в 1976, в 1988, в 2000 и в 2012 году;
- Змея – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1929, в 1941, в 1953, в 1965, в 1977, в 1989, в 2001 и в 2013 году;
- Лошадь – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1930, в 1942, в 1954, в 1966, в 1978, в 1990, в 2002 и в 2014 году;
- Коза – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1931, в 1943, в 1955, в 1967, в 1979, в 1991, в 2003 и в 2015 году;
- Обезьяна – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1932, в 1944, в 1956, в 1968, в 1980, в 1992, в 2004 и в 2016 году;
- Петух – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1933, в 1945, в 1957, в 1969, в 1981, в 1993, в 2005 и в 2017 году;
- Собака – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1934, в 1946, в 1958, в 1970, в 1982, в 1994, в 2006 и в 2018 году;
- Свинья (Кабан) – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1935, в 1947, в 1959, в 1971, в 1983, в 1995, в 2007 и в 2019 году.
Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Быка: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Для достижения достойного результата нужно много трудиться и мало времени посвящать отдыху. Для достижения успеха понадобятся терпеливость и упорство.
Можно вкладываться в свежие проекты – стоит прислушиваться к внутреннему голосу. В свой год вы можете создать фундамент для будущего успеха.
- Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Быка
Можно влюбиться и создать семью. Возможно пополнение семьи.
- Что Быку прогнозируется в сфере здоровья
Летом может ослабнуть здоровье. Осенью нужно беречь себя, поскольку могут проснуться старые болезни.
Детальный восточный гороскоп 2021 – Крыса: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Не стоит резко менять работу. Не советуют ставить крест на старой жизни и на том, что было достигнуто.
- Любовный китайский гороскоп 2021 – Крыса
Не спешите рвать отношения с партнером. Одиноким людям нужно покидать виртуальную реальность. Благодаря новым знакомствам может измениться не только личная жизнь.
- Что Крысе прогнозируется в сфере здоровья
Если не перетруждаться, со здоровьем не будет особых проблем. Из-за чрезмерной рабочей активности к концу года можно столкнуться с хронической усталостью.
Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Тигра: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Можно добиться успеха, но есть и угроза разрушить то, что вы уже создали. Многое способны испортить агрессия и упрямство. Стоит учиться и налаживать отношения с теми, кто рядом.
Опыт и ваши заслуги не помогут в 2021-м. Посвятите время получению новых знаний.
- Любовный восточный гороскоп 2021 – Тигр
Постарайтесь понять, что чувствуют люди, когда находятся рядом с вами.
- Что Тигру прогнозируется в сфере здоровья
Особых рекомендаций для этого знака китайского гороскопа нет.
Детальный восточный гороскоп – Кролик 2021: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Дела закружат вас, возможны резкие изменения – подъемы к вершине и фиаско.
В начале года есть угроза оживления старых проблем, в делах неожиданно могут появиться препятствия. Важные решения лучше принимать во втором полугодии.
Можно менять сферу деятельности и союзников.
- Любовный китайский гороскоп – Кролик 2021
Если вы влюбились – наслаждайтесь и не спешите, решения лучше принимать на протяжении будущей зимы.
- Что Кролику прогнозируется в сфере здоровья
Возможны проблемы со здоровьем, оно может подводить. Чем ближе осень – тем больше у вас будет становится жизненных сил.
Детальный восточный гороскоп 2021 – Дракон: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Прогнозируется пик успеха, вы можете воплотить в жизнь планы, выстроенные в прошлом. Многие мечты могут стать реальностью, есть шанс заполучить славу.
- Любовный восточный гороскоп – Дракон 2021
Одинокие люди могут найти спутника жизни. Личная жизнь семейных драконов может улучшиться.
- Что Дракону прогнозируется в сфере здоровья
Нужно обращать внимание на состояние сосудов и пищеварительной системы. Возможно, придется изменить рацион.
Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Змеи: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Не ожидаются страшные потрясения и серьезные проблемы. Могут появиться шансы на достижение успеха. Проблемы грозят только слишком упрямым Змеям. На работе понадобится гибкость.
Стоит слушаться советов близких, однако, принимая решение, больше доверяйте внутреннему голосу.
- Любовный восточный гороскоп 2021 – Змея
Чтобы избежать проблем – лавируйте.
- Что Змее прогнозируется в сфере здоровья
Не ожидаются неприятные неожиданности, но будут периоды, в которые будет необходимо набираться сил.
Детальный восточный гороскоп – Лошадь 2021: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Сложный период останется в прошлом. Не прогнозируются грандиозные провалы. Не стоит резко менять сферу деятельности. Бык будет помогать консервативным людям.
- Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Лошади
Любимые и родные люди могут подкидывать проблемы, не оставляйте их без внимания.
- Что Лошади прогнозируется в сфере здоровья
Берегите нервы. Из-за усиления тревожности возможны проблемы со здоровьем, в частности депрессия и бессонница.
Детальный восточный гороскоп – Коза на 2021 год: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
В рабочих и в денежных делах ожидаются неожиданные ситуации. Если возникнут трудности – советуйтесь с родными и с покровителями.
- Любовный китайский гороскоп – Коза 2021
Ожидается безусловный успех. Возможен прилив чувств. Одиноким людям прогнозируется приятная встреча.
- Что Козе прогнозируется в сфере здоровья
Постарайтесь избавляться от стресса – тогда вы будете чувствовать себя здоровее.
Детальный китайский гороскоп 2021 – Обезьяна: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Возможна удача – можно оказаться в нужном месте в необходимое время и сорвать неплохой куш. Материальное положение может немного улучшиться. Полагайтесь на проверенных людей. Самое лучшее время – начало осени, в делах светит удача.
- Любовный восточный гороскоп – Обезьяна 2021
В начале осени вы почувствуете, что вас любят.
- Что Обезьяне прогнозируется в сфере здоровья
В первые месяцы года у вас будет мало сил, нужно уделить больше внимания своему здоровью.
Детальный восточный гороскоп 2021 – Петух: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Благодаря своим усилиям и верности себе вы можете оказаться на высоте. Стоит опасаться завистников.
- Любовный китайский гороскоп – Петух 2021
Можно создать семью с новыми партнерами или с теми людьми, с которыми вы уже давно вместе.
- Что Петуху прогнозируется в сфере здоровья
Есть угроза несчастных случаев, можно получить травму. Астропрогноз предупредил о возможной госпитализации.
Детальный восточный гороскоп 2021 – Собака: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Не ждите подарков от судьбы, чтобы чего-то достигнуть придется потрудиться. Есть угроза жарких конфликтов, нужно сохранять благоразумность.
Если вы хотите достичь успеха – берегите мир в отношениях с теми, кто вас окружает.
- Любовный китайский гороскоп 2021 – Собака
Возможны жаркие споры, не стоит "выключать" благоразумность. Жертвы ради любимых могут быть напрасными.
- Что Собаке прогнозируется в сфере здоровья
Лучше всего вы будете себя чувствовать весной.
Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи: карьера, любовь и здоровье
- Что прогнозируется в карьерной сфере
Вы будете сталкиваться с ситуациями, в которых придется делать сложный выбор. Обращайте внимание на знаки судьбы и верьте в себя. Вы можете подняться вверх по карьерной лестнице.
- Любовный китайский гороскоп 2021 – Свинья
На близких придется тратить много сил.
- Что Свинье прогнозируется в сфере здоровья
В начале года из-за тревожности и нервозности можно потерять немало сил. Главное "лекарство" – близкие люди.