Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты

Счастливчиками 2021-го будут три знака восточного зодиака / Reuters

Составлен детальный восточный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака (другое название – китайский). В восточном зодиаке 12 знаков – каждый из них по очереди становится символом определенного года.

В астропрогнозе, опубликованном на vedmochka.net, говорится, что счастливчиками года будут ряд знаков – Дракон, Обезьяна и Свинья.

Драконы могут оказаться на гребне успеха, Обезьянам спрогнозирована возможность сорвать неплохой куш, а Свинье светит реализация карьерной мечты.

В 2021 году 12 февраля наступит китайский Новый год, и начнет хозяйничать Белый Металлический Бык.

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Восточный гороскоп по годам – таблица

Бык начнет хозяйничать после того, как наступит Новый год по китайскому календарю / Скриншот с chinahighlights.ru

Бык – второй знак восточного зодиака. Представителями знака Бык считаются люди, которые родились в 1925, в 1937, в 1949, в 1961, в 1973, в 1985, в 1997 и в 2009 году.

Остальные представители китайского зодиака по годам рождения:

Крыса – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1924, в 1936, в 1948, в 1960, в 1972, в 1984, в 1996, в 2008 и в 2020 году;

– представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1924, в 1936, в 1948, в 1960, в 1972, в 1984, в 1996, в 2008 и в 2020 году; Тигр – тиграми называют людей, рожденных в 1926, в 1938, в 1950, в 1962, в 1974, в 1986, 1998 и в 2010 году;

– тиграми называют людей, рожденных в 1926, в 1938, в 1950, в 1962, в 1974, в 1986, 1998 и в 2010 году; Кролик (Кот) – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1927, в 1939, в 1951, в 1963, в 1975, в 1987, в 1999 и в 2011 году;

– представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1927, в 1939, в 1951, в 1963, в 1975, в 1987, в 1999 и в 2011 году; Дракон – драконами называют людей, рожденных в 1928, в 1940, в 1952, в 1964, в 1976, в 1988, в 2000 и в 2012 году;

– драконами называют людей, рожденных в 1928, в 1940, в 1952, в 1964, в 1976, в 1988, в 2000 и в 2012 году; Змея – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1929, в 1941, в 1953, в 1965, в 1977, в 1989, в 2001 и в 2013 году;

– представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1929, в 1941, в 1953, в 1965, в 1977, в 1989, в 2001 и в 2013 году; Лошадь – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1930, в 1942, в 1954, в 1966, в 1978, в 1990, в 2002 и в 2014 году;

– представителями этого знака считают людей, рожденных в 1930, в 1942, в 1954, в 1966, в 1978, в 1990, в 2002 и в 2014 году; Коза – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1931, в 1943, в 1955, в 1967, в 1979, в 1991, в 2003 и в 2015 году;

– представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1931, в 1943, в 1955, в 1967, в 1979, в 1991, в 2003 и в 2015 году; Обезьяна – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1932, в 1944, в 1956, в 1968, в 1980, в 1992, в 2004 и в 2016 году;

– представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1932, в 1944, в 1956, в 1968, в 1980, в 1992, в 2004 и в 2016 году; Петух – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1933, в 1945, в 1957, в 1969, в 1981, в 1993, в 2005 и в 2017 году;

– представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1933, в 1945, в 1957, в 1969, в 1981, в 1993, в 2005 и в 2017 году; Собака – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1934, в 1946, в 1958, в 1970, в 1982, в 1994, в 2006 и в 2018 году;

– представителями этого знака считают людей, рожденных в 1934, в 1946, в 1958, в 1970, в 1982, в 1994, в 2006 и в 2018 году; Свинья (Кабан) – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1935, в 1947, в 1959, в 1971, в 1983, в 1995, в 2007 и в 2019 году.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Быка: карьера, любовь и здоровье

В 2021-м в семье Быка возможно пополнение / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Для достижения достойного результата нужно много трудиться и мало времени посвящать отдыху. Для достижения успеха понадобятся терпеливость и упорство.

Можно вкладываться в свежие проекты – стоит прислушиваться к внутреннему голосу. В свой год вы можете создать фундамент для будущего успеха.

Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Быка

Можно влюбиться и создать семью. Возможно пополнение семьи.

Что Быку прогнозируется в сфере здоровья

Летом может ослабнуть здоровье. Осенью нужно беречь себя, поскольку могут проснуться старые болезни.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Крыса: карьера, любовь и здоровье

Крысе посоветовали отказаться от резкого изменения работы / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Не стоит резко менять работу. Не советуют ставить крест на старой жизни и на том, что было достигнуто.

Любовный китайский гороскоп 2021 – Крыса

Не спешите рвать отношения с партнером. Одиноким людям нужно покидать виртуальную реальность. Благодаря новым знакомствам может измениться не только личная жизнь.

Что Крысе прогнозируется в сфере здоровья

Если не перетруждаться, со здоровьем не будет особых проблем. Из-за чрезмерной рабочей активности к концу года можно столкнуться с хронической усталостью.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Тигра: карьера, любовь и здоровье

Тигру посоветовали посвятить время учебе / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Можно добиться успеха, но есть и угроза разрушить то, что вы уже создали. Многое способны испортить агрессия и упрямство. Стоит учиться и налаживать отношения с теми, кто рядом.

Опыт и ваши заслуги не помогут в 2021-м. Посвятите время получению новых знаний.

Любовный восточный гороскоп 2021 – Тигр

Постарайтесь понять, что чувствуют люди, когда находятся рядом с вами.

Что Тигру прогнозируется в сфере здоровья

Особых рекомендаций для этого знака китайского гороскопа нет.

Детальный восточный гороскоп – Кролик 2021: карьера, любовь и здоровье

Кролику светят взлеты и падения / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Дела закружат вас, возможны резкие изменения – подъемы к вершине и фиаско.

В начале года есть угроза оживления старых проблем, в делах неожиданно могут появиться препятствия. Важные решения лучше принимать во втором полугодии.

Можно менять сферу деятельности и союзников.

Любовный китайский гороскоп – Кролик 2021

Если вы влюбились – наслаждайтесь и не спешите, решения лучше принимать на протяжении будущей зимы.

Что Кролику прогнозируется в сфере здоровья

Возможны проблемы со здоровьем, оно может подводить. Чем ближе осень – тем больше у вас будет становится жизненных сил.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Дракон: карьера, любовь и здоровье

Дракону спрогнозирована возможность прославиться / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Прогнозируется пик успеха, вы можете воплотить в жизнь планы, выстроенные в прошлом. Многие мечты могут стать реальностью, есть шанс заполучить славу.

Любовный восточный гороскоп – Дракон 2021

Одинокие люди могут найти спутника жизни. Личная жизнь семейных драконов может улучшиться.

Что Дракону прогнозируется в сфере здоровья

Нужно обращать внимание на состояние сосудов и пищеварительной системы. Возможно, придется изменить рацион.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Змеи: карьера, любовь и здоровье

Змее сулят шансы на успех / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Не ожидаются страшные потрясения и серьезные проблемы. Могут появиться шансы на достижение успеха. Проблемы грозят только слишком упрямым Змеям. На работе понадобится гибкость.

Стоит слушаться советов близких, однако, принимая решение, больше доверяйте внутреннему голосу.

Любовный восточный гороскоп 2021 – Змея

Чтобы избежать проблем – лавируйте.

Что Змее прогнозируется в сфере здоровья

Не ожидаются неприятные неожиданности, но будут периоды, в которые будет необходимо набираться сил.

Детальный восточный гороскоп – Лошадь 2021: карьера, любовь и здоровье

Лошади не советуют резко менять сферу деятельности / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Сложный период останется в прошлом. Не прогнозируются грандиозные провалы. Не стоит резко менять сферу деятельности. Бык будет помогать консервативным людям.

Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Лошади

Любимые и родные люди могут подкидывать проблемы, не оставляйте их без внимания.

Что Лошади прогнозируется в сфере здоровья

Берегите нервы. Из-за усиления тревожности возможны проблемы со здоровьем, в частности депрессия и бессонница.

Детальный восточный гороскоп – Коза на 2021 год: карьера, любовь и здоровье

Козе сулят успех на любовном фронте / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

В рабочих и в денежных делах ожидаются неожиданные ситуации. Если возникнут трудности – советуйтесь с родными и с покровителями.

Любовный китайский гороскоп – Коза 2021

Ожидается безусловный успех. Возможен прилив чувств. Одиноким людям прогнозируется приятная встреча.

Что Козе прогнозируется в сфере здоровья

Постарайтесь избавляться от стресса – тогда вы будете чувствовать себя здоровее.

Детальный китайский гороскоп 2021 – Обезьяна: карьера, любовь и здоровье

Обезьяне сулят неплохой куш / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Возможна удача – можно оказаться в нужном месте в необходимое время и сорвать неплохой куш. Материальное положение может немного улучшиться. Полагайтесь на проверенных людей. Самое лучшее время – начало осени, в делах светит удача.

Любовный восточный гороскоп – Обезьяна 2021

В начале осени вы почувствуете, что вас любят.

Что Обезьяне прогнозируется в сфере здоровья

В первые месяцы года у вас будет мало сил, нужно уделить больше внимания своему здоровью.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Петух: карьера, любовь и здоровье

Петух может достичь высот в карьерной сфере / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Благодаря своим усилиям и верности себе вы можете оказаться на высоте. Стоит опасаться завистников.

Любовный китайский гороскоп – Петух 2021

Можно создать семью с новыми партнерами или с теми людьми, с которыми вы уже давно вместе.

Что Петуху прогнозируется в сфере здоровья

Есть угроза несчастных случаев, можно получить травму. Астропрогноз предупредил о возможной госпитализации.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Собака: карьера, любовь и здоровье

Собаке грозят жаркие конфликты / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Не ждите подарков от судьбы, чтобы чего-то достигнуть придется потрудиться. Есть угроза жарких конфликтов, нужно сохранять благоразумность.

Если вы хотите достичь успеха – берегите мир в отношениях с теми, кто вас окружает.

Любовный китайский гороскоп 2021 – Собака

Возможны жаркие споры, не стоит "выключать" благоразумность. Жертвы ради любимых могут быть напрасными.

Что Собаке прогнозируется в сфере здоровья

Лучше всего вы будете себя чувствовать весной.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи: карьера, любовь и здоровье

Свинье прогнозируется продвижение в карьере / УНИАН

Что прогнозируется в карьерной сфере

Вы будете сталкиваться с ситуациями, в которых придется делать сложный выбор. Обращайте внимание на знаки судьбы и верьте в себя. Вы можете подняться вверх по карьерной лестнице.

Любовный китайский гороскоп 2021 – Свинья

На близких придется тратить много сил.

Что Свинье прогнозируется в сфере здоровья

В начале года из-за тревожности и нервозности можно потерять немало сил. Главное "лекарство" – близкие люди.