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Восточный гороскоп 2021: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты

17 декабря 2020, 20:33

Символ 2021 года будет оказывать помощь консервативным людям, отмечается в астропрогнозе.

Счастливчиками 2021 года будут три знака китайского зодиака
Счастливчиками 2021-го будут три знака восточного зодиака / Reuters

Составлен детальный восточный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака (другое название – китайский). В восточном зодиаке 12 знаков – каждый из них по очереди становится символом определенного года.

В астропрогнозе, опубликованном на vedmochka.net, говорится, что счастливчиками года будут ряд знаков – Дракон, Обезьяна и Свинья.

Драконы могут оказаться на гребне успеха, Обезьянам спрогнозирована возможность сорвать неплохой куш, а Свинье светит реализация карьерной мечты.

В 2021 году 12 февраля наступит китайский Новый год, и начнет хозяйничать Белый Металлический Бык.

Содержание:

Восточный гороскоп по годам – таблица

Китайский гороскоп по годам – таблица
Бык начнет хозяйничать после того, как наступит Новый год по китайскому календарю / Скриншот с chinahighlights.ru

Бык – второй знак восточного зодиака. Представителями знака Бык считаются люди, которые родились в 1925, в 1937, в 1949, в 1961, в 1973, в 1985, в 1997 и в 2009 году.

Остальные представители китайского зодиака по годам рождения:

  • Крыса – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1924, в 1936, в 1948, в 1960, в 1972, в 1984, в 1996, в 2008 и в 2020 году;
  • Тигр – тиграми называют людей, рожденных в 1926, в 1938, в 1950, в 1962, в 1974, в 1986, 1998 и в 2010 году;
  • Кролик (Кот) – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1927, в 1939, в 1951, в 1963, в 1975, в 1987, в 1999 и в 2011 году;
  • Дракон – драконами называют людей, рожденных в 1928, в 1940, в 1952, в 1964, в 1976, в 1988, в 2000 и в 2012 году;
  • Змея – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1929, в 1941, в 1953, в 1965, в 1977, в 1989, в 2001 и в 2013 году;
  • Лошадь – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1930, в 1942, в 1954, в 1966, в 1978, в 1990, в 2002 и в 2014 году;
  • Коза – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1931, в 1943, в 1955, в 1967, в 1979, в 1991, в 2003 и в 2015 году;
  • Обезьяна – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1932, в 1944, в 1956, в 1968, в 1980, в 1992, в 2004 и в 2016 году;
  • Петух – представителями этого знака считаются люди, которые родились в 1933, в 1945, в 1957, в 1969, в 1981, в 1993, в 2005 и в 2017 году;
  • Собака – представителями этого знака считают людей, рожденных в 1934, в 1946, в 1958, в 1970, в 1982, в 1994, в 2006 и в 2018 году;
  • Свинья (Кабан) – представителями этого знака считаются люди, рожденные в 1935, в 1947, в 1959, в 1971, в 1983, в 1995, в 2007 и в 2019 году.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Быка: карьера, любовь и здоровье

Китайский гороскоп по дате рождения позитивный для Быка
В 2021-м в семье Быка возможно пополнение / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Для достижения достойного результата нужно много трудиться и мало времени посвящать отдыху. Для достижения успеха понадобятся терпеливость и упорство.

Можно вкладываться в свежие проекты – стоит прислушиваться к внутреннему голосу. В свой год вы можете создать фундамент для будущего успеха.

  • Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Быка

Можно влюбиться и создать семью. Возможно пополнение семьи.

  • Что Быку прогнозируется в сфере здоровья

Летом может ослабнуть здоровье. Осенью нужно беречь себя, поскольку могут проснуться старые болезни.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Крыса: карьера, любовь и здоровье

Крысе посоветовали в 2021-м отказаться от резкого изменения работы
Крысе посоветовали отказаться от резкого изменения работы / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Не стоит резко менять работу. Не советуют ставить крест на старой жизни и на том, что было достигнуто.

  • Любовный китайский гороскоп 2021 – Крыса

Не спешите рвать отношения с партнером. Одиноким людям нужно покидать виртуальную реальность. Благодаря новым знакомствам может измениться не только личная жизнь.

  • Что Крысе прогнозируется в сфере здоровья

Если не перетруждаться, со здоровьем не будет особых проблем. Из-за чрезмерной рабочей активности к концу года можно столкнуться с хронической усталостью.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Тигра: карьера, любовь и здоровье

Тигру посоветовали в 2021-м посвятить время учебе
Тигру посоветовали посвятить время учебе / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Можно добиться успеха, но есть и угроза разрушить то, что вы уже создали. Многое способны испортить агрессия и упрямство. Стоит учиться и налаживать отношения с теми, кто рядом.

Опыт и ваши заслуги не помогут в 2021-м. Посвятите время получению новых знаний.

  • Любовный восточный гороскоп 2021 – Тигр

Постарайтесь понять, что чувствуют люди, когда находятся рядом с вами.

  • Что Тигру прогнозируется в сфере здоровья

Особых рекомендаций для этого знака китайского гороскопа нет.

Детальный восточный гороскоп – Кролик 2021: карьера, любовь и здоровье

В 2021-м Кролику светят взлеты и падения
Кролику светят взлеты и падения / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Дела закружат вас, возможны резкие изменения – подъемы к вершине и фиаско.

В начале года есть угроза оживления старых проблем, в делах неожиданно могут появиться препятствия. Важные решения лучше принимать во втором полугодии.

Можно менять сферу деятельности и союзников.

  • Любовный китайский гороскоп – Кролик 2021

Если вы влюбились – наслаждайтесь и не спешите, решения лучше принимать на протяжении будущей зимы.

  • Что Кролику прогнозируется в сфере здоровья

Возможны проблемы со здоровьем, оно может подводить. Чем ближе осень – тем больше у вас будет становится жизненных сил.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Дракон: карьера, любовь и здоровье

Дракону светит возможность прославиться
Дракону спрогнозирована возможность прославиться / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Прогнозируется пик успеха, вы можете воплотить в жизнь планы, выстроенные в прошлом. Многие мечты могут стать реальностью, есть шанс заполучить славу.

  • Любовный восточный гороскоп – Дракон 2021

Одинокие люди могут найти спутника жизни. Личная жизнь семейных драконов может улучшиться.

  • Что Дракону прогнозируется в сфере здоровья

Нужно обращать внимание на состояние сосудов и пищеварительной системы. Возможно, придется изменить рацион.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Змеи: карьера, любовь и здоровье

Змее у 2021-м спрогнозированы шансы на успех
Змее сулят шансы на успех / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Не ожидаются страшные потрясения и серьезные проблемы. Могут появиться шансы на достижение успеха. Проблемы грозят только слишком упрямым Змеям. На работе понадобится гибкость.

Стоит слушаться советов близких, однако, принимая решение, больше доверяйте внутреннему голосу.

  • Любовный восточный гороскоп 2021 – Змея

Чтобы избежать проблем – лавируйте.

  • Что Змее прогнозируется в сфере здоровья

Не ожидаются неприятные неожиданности, но будут периоды, в которые будет необходимо набираться сил.

Детальный восточный гороскоп – Лошадь 2021: карьера, любовь и здоровье

В 2021-м Лошади не советуют резко менять сферу деятельности
Лошади не советуют резко менять сферу деятельности / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Сложный период останется в прошлом. Не прогнозируются грандиозные провалы. Не стоит резко менять сферу деятельности. Бык будет помогать консервативным людям.

  • Любовный китайский гороскоп на 2021 год для Лошади

Любимые и родные люди могут подкидывать проблемы, не оставляйте их без внимания.

  • Что Лошади прогнозируется в сфере здоровья

Берегите нервы. Из-за усиления тревожности возможны проблемы со здоровьем, в частности депрессия и бессонница.

Детальный восточный гороскоп – Коза на 2021 год: карьера, любовь и здоровье

Козе в 2021-м сулят успех на любовном фронте
Козе сулят успех на любовном фронте / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

В рабочих и в денежных делах ожидаются неожиданные ситуации. Если возникнут трудности – советуйтесь с родными и с покровителями.

  • Любовный китайский гороскоп – Коза 2021

Ожидается безусловный успех. Возможен прилив чувств. Одиноким людям прогнозируется приятная встреча.

  • Что Козе прогнозируется в сфере здоровья

Постарайтесь избавляться от стресса – тогда вы будете чувствовать себя здоровее.

Детальный китайский гороскоп 2021 – Обезьяна: карьера, любовь и здоровье

Обезьяне спрогнозирован неплохой куш
Обезьяне сулят неплохой куш / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Возможна удача – можно оказаться в нужном месте в необходимое время и сорвать неплохой куш. Материальное положение может немного улучшиться. Полагайтесь на проверенных людей. Самое лучшее время – начало осени, в делах светит удача.

  • Любовный восточный гороскоп – Обезьяна 2021

В начале осени вы почувствуете, что вас любят.

  • Что Обезьяне прогнозируется в сфере здоровья

В первые месяцы года у вас будет мало сил, нужно уделить больше внимания своему здоровью.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Петух: карьера, любовь и здоровье

Петух в 2021-м может достичь высот в карьерной сфере
Петух может достичь высот в карьерной сфере / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Благодаря своим усилиям и верности себе вы можете оказаться на высоте. Стоит опасаться завистников.

  • Любовный китайский гороскоп – Петух 2021

Можно создать семью с новыми партнерами или с теми людьми, с которыми вы уже давно вместе.

  • Что Петуху прогнозируется в сфере здоровья

Есть угроза несчастных случаев, можно получить травму. Астропрогноз предупредил о возможной госпитализации.

Детальный восточный гороскоп 2021 – Собака: карьера, любовь и здоровье

Собаке в 2021-м прогнозируются жаркие конфликты
Собаке грозят жаркие конфликты / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Не ждите подарков от судьбы, чтобы чего-то достигнуть придется потрудиться. Есть угроза жарких конфликтов, нужно сохранять благоразумность.

Если вы хотите достичь успеха – берегите мир в отношениях с теми, кто вас окружает.

  • Любовный китайский гороскоп 2021 – Собака

Возможны жаркие споры, не стоит "выключать" благоразумность. Жертвы ради любимых могут быть напрасными.

  • Что Собаке прогнозируется в сфере здоровья

Лучше всего вы будете себя чувствовать весной.

Детальный восточный гороскоп на 2021 год для Свиньи: карьера, любовь и здоровье

Свинье спрогнозировано продвижение в карьере
Свинье прогнозируется продвижение в карьере / УНИАН
  • Что прогнозируется в карьерной сфере

Вы будете сталкиваться с ситуациями, в которых придется делать сложный выбор. Обращайте внимание на знаки судьбы и верьте в себя. Вы можете подняться вверх по карьерной лестнице.

  • Любовный китайский гороскоп 2021 – Свинья

На близких придется тратить много сил.

  • Что Свинье прогнозируется в сфере здоровья

В начале года из-за тревожности и нервозности можно потерять немало сил. Главное "лекарство" – близкие люди.

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