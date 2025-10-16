Для них деньги - не проблема: рожденные в эти дни могут стать миллионерами

Долгие века нумерология очаровывала людей своими мистическими объяснениями характера людей, а также обещаниями раскрыть особенности их жизненного пути.

Деньги, бесспорно, являются необходимыми в современном мире. Они удовлетворяют большинство наших потребностей – от места проживания до еды, образования и тому подобное. Замечали ли вы, что некоторые бездумно тратят ресурсы, тогда как другие крепко держатся за свои сокровища? На такие аспекты может влиять и дата рождения, пишет News24.

Нумерологи считают, что в определенные даты рождения в этот мир приходят люди, которым щедрые расходы дарят склонность к еще большему процветанию. Специалисты говорят, что рожденные 4, 6, 9, 13, 15, 18, 22, 24 или 27 числа любого месяца привлекают финансовую выгоду, когда позволяют себе тратить деньги. Мол, чем щедрее эти люди тратят, тем быстрее приходят новые денежные прибыли.

"Для женщин, рожденных 6, 15 или 24 числа, нумерология рисует замечательную картину. Их часто считают источником счастья для своих партнеров. Куда бы эти щедрые женщины ни пошли, они приносят с собой волну процветания и счастья, окутывая свои семьи и окружение финансовым благополучием и блаженной гармонией", – говорится в материале.

Но нумерология также затрагивает сердечные струны. Специалисты в этой сфере верят, что рожденные 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 или 31 числа часто могут оказаться на проигрышной стороне любви.

"Имея открытые сердца и чистые намерения, они отдают всех себя отношениям. Однако судьба иногда раздает суровые карты, оставляя их одинокими, несмотря на их искренние чувства", – добавляют авторы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

