Фортуна наконец улыбнется: трех знаков зодиака ждет настоящее вознаграждение

16 октября принесет китайским знакам зодиака уверенность.

К кому придет удача в четверг / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто почувствует новый уровень уверенности 16 октября

Для кого начнется эра достатка

В четверг, 16 октября, трех китайских знаков зодиака ждет большая удача. По китайскому гороскопу - это День успеха, который проходит под руководством Земляной Лошади. Он обеспечивает стабильное движение вперед после недель едва заметного наращивания, пишет YourTango.

Отмечается, что энергия Лошади приносит уверенность и склонность к риску, тогда как стихия Земли основывает ее на практичности, поэтому сегодняшняя удача заключается в том, чтобы следовать тому, что кажется живым и устойчивым.

Кроме того, 16 октября зажигает искру, которая превращает усилия в видимое вознаграждение, передает Главред.

Кому будет везти 16 октября:

Лошадь

В этот день Вселенная будет идеально соответствовать вашему темпу. План, креативная идея или отношения, которые вы тихо строили, начинают демонстрировать реальные признаки прогресса. Кто-то влиятельный может заметить вашу последовательность и захотеть сотрудничать или помочь продвинуть дела вперед. К концу дня вы почувствуете новый уровень уверенности не только благодаря удаче, но и благодаря осознанию того, насколько вы ее заслужили.

Дракон

16 октября энергия Земляной Лошади повысит вашу мотивацию. Вы можете оказаться в нужном месте в нужное время для счастливой встречи или нового начала. В то же время, что-то, что когда-то казалось задержанным, может наконец сдвинуться с места. Это день, когда Вселенная вознаграждает смелую честность и обоснованный оптимизм.

Собака

Четверг активирует ваше естественное лидерство. Люди будут замечать вашу надежность, поэтому открываются новые двери, даже те, о которых вы не догадывались. Если вы ждали знака, чтобы двигаться вперед с чем-то смелым, это он. В этот день начнется ваша эра достатка.

Кто вы по китайскому гороскопу / Инфографика: Главред

