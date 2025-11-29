Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Справедливость

Овен, ваша ежедневная карта Таро, Справедливость, символизирует справедливость и беспристрастное и хорошее отношение. В субботу вы можете заметить, что ситуация, в которой вы чувствовали себя обиженным, может улучшиться. Это может быть неожиданным, но приятным сюрпризом.

Иногда вы будете ждать того, что, как вы знаете, правильно. 29 ноября может быть выиграна долгожданная битва с жестоким обращением, и вы получите награду в виде извинений или какого-либо возмездия за свои проблемы.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Восьмёрка Кубков

Телец, Восьмёрка Кубков, символизирует стремление к чему-то большему в жизни. В воскресенье вы можете сравнить себя с другими и спросить себя, полностью ли вы раскрываете свой потенциал.

Вы миритесь с ситуациями, которые вас утомляют или не вдохновляют? Вы жаждете более яркой и захватывающей жизни?

Начиная с 30 ноября, составьте список всего, что вы видите в своей жизни. Какие места вы хотите посетить? Где хотите жить? Составьте список желаний и дополняйте его по мере появления новых идей.

Близнецы

Воскресная карта Таро для Близнецов: Паж Мечей

Близнецы, вы ждёте сообщения от кого-то по важному вопросу? Паж Мечей сулит получение информации из неожиданного источника.

В субботу вы можете услышать от человека, которому, по вашему мнению, не стоит доверять из-за его возраста или социального статуса.

Полезно проверить свои источники, и 29 ноября вам, возможно, придётся это сделать. Однако, если вы обнаружите, что отправитель сообщения заслуживает доверия, не позволяйте неприязни к тому, как оно было воспринято, помешать вам услышать правду.

Рак

Воскресная карта Таро для Рака: Король Пентаклей

Рак, хотите ли вы стать самодостаточным человеком, возможно, даже немного богаче, чем сейчас? Как это выглядит для вас? Возможно, в субботу вы сможете представить себе будущую цель.

Ваша карта Таро на этот день — Король Пентаклей, символизирующий человека, который упорно трудился ради того, что имеет; человека, который материально обеспечен. Если это ваша цель на будущее, начните планировать стратегию 30 ноября. Изучите, как стать миллионером. Учитесь у людей, которые достигли тех же целей, что и вы, и следуйте их примеру.

Лев

Воскресная карта Таро для Льва: Луна

Лев, в вашем сердце скрыты истины, которые порой трудно интерпретировать. Сегодняшняя карта Таро, Луна, — это одновременно предупреждение и ободряющий толчок к мечтам, но не теряйте присутствия духа. Вы можете не понимать, что чувствуете поначалу, поскольку эмоции и мысли в субботу могут быть неуловимы.

Однако вы можете начать открывать для себя различные вещи, изучая их природу. 30 ноября прислушайтесь к тому, что говорит ваше сердце, анализируя эмоции, которые оно вызывает. Занимайтесь письмом, рисованием или медитацией, чтобы установить связь между подсознанием и сознанием.

Дева

Воскресная карта Таро для Девы: Тройка Пентаклей

Дева, Тройка Пентаклей, символизирует командную работу и сотрудничество с другими. В субботу идея партнёрства станет темой, бросающей вызов вашей склонности к независимости и желанию всё делать самостоятельно. Как вы можете совмещать свою потребность в автономии с принадлежностью к группе?

30 ноября используйте свои коммуникативные навыки, чтобы договориться об условиях, которые вам подходят. Вы можете быть приятно удивлены тем, насколько легко наладить партнёрские отношения, когда всё заранее обговорено и спланировано.

Весы

Воскресная карта Таро для Весов: Пятёрка Кубков

Весы, ваша ежедневная карта Таро — Пятёрка Кубков, символизирующая раскаяние и сожаление после принятого решения.

В субботу могут вспыхнуть чувства, связанные с прошлыми ошибками, и вы задумаетесь, что можно было бы сделать иначе. Нелегко принять, что невозможно вернуться в прошлое и переписать историю.

Вы можете начать улучшать своё будущее 30 ноября, извлекая уроки из прошлого и применяя их для принятия более правильных решений. Вспомните каждую мысль и используйте её, чтобы внести те изменения, которые вы хотели бы сделать тогда.

Скорпион

Карта Таро на воскресенье для Скорпиона: Рыцарь Жезлов

Скорпион, Рыцарь Жезлов, символизирует стремление к своим целям со страстью и решимостью. В субботу вы будете чувствовать себя весьма мотивированными для достижения мечты или цели.

Возникнет вопрос: как получить возможность реализовать свои желания? Вам нужно будет создать обстановку, которая обеспечит вам гибкость.

Будьте открыты для предложений; начиная с 30 ноября, вы можете получить их много, поэтому прислушивайтесь к тому, что слышите, и обдумывайте свои варианты. Возможно, вы не думаете, что какая-то возможность сработает, но она может стать тем ответом, который вам нужен, чтобы направить свою жизнь в новое русло.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Шестерка Пентаклей

Стрелец, ваша ежедневная карта Таро на эту субботу посвящена благотворительности. Шестерка Пентаклей призывает вас увидеть взаимосвязь между отдачей и получением. Вы тот человек, который ведёт учёт своих действий или старается делиться тем, что имеете, не беспокоясь о взаимности?

Подумайте о своём отношении к отношениям и обмену властью 30 ноября. Чего бы вы хотели? Есть ли у вас какие-либо сомнения? Если да, то почему?

Козерог

Воскресная карта Таро для Козерога: Смерть

Козеро, карта Таро "Смерть" символизирует новое начало после столь необходимого завершения. В субботу обстоятельства, не зависящие от вас, могут побудить вас попрощаться с ситуацией, дружбой, отношениями или работой, которые вы переросли.

Если 30 ноября вы столкнётесь с моментом первого дня, нормально грустить о том, что у вас было. Но вы также можете почувствовать лёгкое волнение от перспективы нового приключения. Рассматривайте закрытые двери как моменты, когда открываются новые пути, приглашающие вас в предначертанное путешествие.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Влюблённые

Карта Таро "Водолей, Влюблённые" предназначена для принятия решения, связанного с вашей личной жизнью. Часто это вопрос "остаться или уйти?", когда вы размышляете, что лучше: быть одному или с кем-то другим. В субботу обратите особое внимание на причины, лежащие в основе вашего стремления к чему-то большему.

Вы можете обнаружить, что некоторые обиды или разочарования остаются в вашей нынешней ситуации. 30 ноября может принести вам много проницательных моментов, помогая понять, что несчастье не всегда связано с человеком, а с образом мышления.

Рыбы

Карта Таро на воскресенье для Рыб: Девятка Жезлов

Рыбы, Девятка Жезлов, посвящена стойкости, и в субботу у вас может быть много причин чувствовать, что ваше терпение подвергается испытанию. Некоторые ситуации могут надавить на вас, вызывая сильные чувства, которые могут слегка разозлить вас.

30 ноября вам будет трудно сохранять спокойствие, но помните, что вы можете защитить себя и сохранить спокойствие, оставаясь добрым. Вы сами решаете, как реагировать на проблемы, которых в вашей жизни предостаточно, и не должны позволять ничему негативному омрачать вашу радость.

