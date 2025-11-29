Какие 4 знака зодиака получат невероятную прибыль: гороскоп на декабрь 2025

Кому из знаков зодиака повезет в декабре, рассказала астролог Анжелика Витренко.

Гороскоп на декабрь 2025 / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

Гороскоп на декабрь для каждого знака зодиака. Астролог Анжелика Витренко рассказала, что ждет каждого в последний месяц 2025 года.

"Декабрь месяц активный с глубокими трансформациями. Солнце большую часть месяца будет в Скорпионе. Марс сильный и идет подготовка к сильному периоду. Солнце будет переходить в знак Стрельца", - говорит астролог.

Гороскоп для каждого знака зодиака на декабрь 2025

Овен. Смелость и решительность. В финансах идет рост через риски или инвестиции. В отношениях - честные разговоры. Берегите энергию и свои ресурсы.

Телец. Фокус на партнерстве. Месяц покажет, кто с вами рядом, а кто - нет.

Хорошее время для договоров, переговоров, консультаций. Здоровье будет требовать внимание.

Близнецы. Работа выйдет на первый план. Возможно перенапряжение. В декабре будет удачно закрывать старые задачи. Можете получить повышение на работе. В отношениях меньше критики и больше гибкости.

Рак. Дети, работы и проекты потребуют внимания. Хорошее время для запуска нового. Эмоционально чувствительный месяц.

Лев. В фокусе семья, дом, родные. Время для тишины и безопасности. Работа будет идти ровно, но без большого прорыва.

О персоне: Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

Дева. Месяц активный. Ожидаются поездки, общение, новая информация. Будет расширяться круг общения. Обратите внимание на нервную систему.

Весы. Вас ожидает финансовый прорыв и новый доход. Месяц очень сильный для вашего знака зодиака. Возможны дорогие покупки. Отношения стабилизируются, если говорить прямо и открыто.

Скорпион. Декабрь - самый сильный период для вашего знака зодиака. Важно быть аккуратными с окружающими. Время тишины, отпуска и завершения важных дел.

Стрелец. Возьмите паузу, не спешите закончить все и сразу. Готовится новый цикл для вашего знака зодиака, который сможет в будущем принести успех. Важен сон и стабильные эмоции.

Козерог. В фокусе социальная активность, друзья, идеи, проекты. Появятся новые финансовые доходы через неожиданные связи.

Водолей. Вас ожидает карьерный рывок. Двери будут открываться, важно не пропустить. Проявляйте инициативу, смелость. Возможна смена должности . В отношениях - поддержка партнера.

Рыбы. Месяц расширения и масштаба. Возможны поездки, путешествия, учеба, новые горизонты. Месяц полный на инсайты и новые начинания.

