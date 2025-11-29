Укр
Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-й

Анна Ярославская
29 ноября 2025, 10:56
60
В какие месяцы 2026 года Ракам можно ждать крупных финансовых поступлений.
Анжела Перл, Таро, гороскоп
Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Раков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

  • В каком месяце наладится финансовая ситуация
  • Когда перед Раками откроются новые возможности

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Рак.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака на декабрь 2025, то читайте материал: Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, во второй половине года Раков ждет удача в секторе денег, поскольку Юпитер - планета везения - находится в этом знаке зодиака. А с 30 июня Юпитер входит в сектор денег.

"Вторая половина 26-го года — финансы будут супер у Раков", - сказал таролог.

Карта Таро на январь 2026: Колесо фортуны

Ракам повезет, откроются новые возможности. Обязательно пользуйтесь новыми открытыми дверями и знакомствами.

Также это денежная карта - в январе будет прибыль.

Карта Таро на февраль 2026: Иерофант

Карта мудрости, познания себя, принятия решений, получения информации. Возможно вы встретите своего учителя.

Не исключено заключение брака, крестины ребенка, венчание в церкви.

Карта Таро на март 2026: Королева мечей

Это девушка или женщина, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей. Очень общительная, прямолинейная. Может быть это ваша подруга или родственница. В марте вы много будете общаться с этим человеком.

Также это может быть специалист в какой-то области: врач, стоматолог, юрист, адвокат.

Карта Таро на апрель 2026: 6 пентаклей

В апреле наступит финансовый баланс. Если потратитесь много на Новый год, то в апреле финансы возвращаются в баланс. Вы легко тратите деньги, поэтому они и приходят.

Может быть, вы будете помогать кому-то или покупать подарки.

Карта Таро на май 2026: Отшельник

Вы поедете на отдых в отдаленное или изолированное место.

"Отшельник – это мудрец, который может осветить путь другим. То есть вы можете делиться знаниями", - сказала таролог.

Карта Таро на июнь 2026: Маг

Это карта номер один.

"Я уверен в себе, я знаю, чего я хочу. Посмотрите на эту осанку. Я знаю, что у меня легко всё получится. Я как маг, как волшебник, потому что я направляю свои мысли на то, что я хочу. Это очень важно. Помните, что в мае и в июне вы получаете то, о чём вы думаете", - рассказала таролог.

Карты Таро на июль 2026: Умеренность, Королева пентаклей

Очень спокойный месяц. Возможно, вы отправитесь в отпуск, в деревню или на дачу.

Королева Пентаклей говорит о комфорте, получении денег, прибыли, стабильности. Таким образом, в июле вас ждет спокойствие и достаток.

Карта Таро на август 2026: Император

Это уверенный в себе мужчина, который любить давать указания, приказы. Может быть, это и кто-то при должности, к кому вы будете обращаться, или влиятельное лицо, с которым вы познакомитесь. Или, может, это ваш отец или начальник. А может быть, если вы свободны, это и начало отношений.

Карты Таро на сентябрь 2026: Отшельник, Паж пентаклей

В сентябре вам нужно будет от чего-то отказаться. Возможно, вы возьмете аскезу или сядете на диету.

Ожидается начало какого-то проекта. Вы получите небольшие деньги. Это деньги на детей могут быть или на обучение, какая-то подработка.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на октябрь 2026: Неуверенность

Вы должны принять решение, а у вас в голове ангел с дьяволом дерутся. Как будто вам нужно принять какую-то сторону, но вы не можете решиться.

Таролог советует составить список "за" и "против".

Карта Таро на ноябрь 2026: Сила

Карта победы. В ноябре вы - чемпион. У вас все получится. Вы сильнее, чем вы думаете.

Карты Таро на декабрь 2026: Король червей, 5 червей
Вас ждет романтическая встреча, роман, любовь.

Но у вас есть какие-то здесь сомнения, потому что пятёрка - это карта перемен.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

