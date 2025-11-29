Кого ждет год больших денег и любви: помесячный прогноз Таро на 2026-й

В какие месяцы 2026 года Ракам можно ждать крупных финансовых поступлений.

Анжела Перл дала прогноз на каждый месяц 2026 года для Раков / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вы узнаете:

В каком месяце наладится финансовая ситуация

Когда перед Раками откроются новые возможности

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на 2026 год для знака зодиака Рак.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, во второй половине года Раков ждет удача в секторе денег, поскольку Юпитер - планета везения - находится в этом знаке зодиака. А с 30 июня Юпитер входит в сектор денег.

"Вторая половина 26-го года — финансы будут супер у Раков", - сказал таролог.

Карта Таро на январь 2026: Колесо фортуны

Ракам повезет, откроются новые возможности. Обязательно пользуйтесь новыми открытыми дверями и знакомствами.

Также это денежная карта - в январе будет прибыль.

Карта Таро на февраль 2026: Иерофант

Карта мудрости, познания себя, принятия решений, получения информации. Возможно вы встретите своего учителя.

Не исключено заключение брака, крестины ребенка, венчание в церкви.

Карта Таро на март 2026: Королева мечей

Это девушка или женщина, по гороскопу она - Близнецы, Весы или Водолей. Очень общительная, прямолинейная. Может быть это ваша подруга или родственница. В марте вы много будете общаться с этим человеком.

Также это может быть специалист в какой-то области: врач, стоматолог, юрист, адвокат.

Карта Таро на апрель 2026: 6 пентаклей

В апреле наступит финансовый баланс. Если потратитесь много на Новый год, то в апреле финансы возвращаются в баланс. Вы легко тратите деньги, поэтому они и приходят.

Может быть, вы будете помогать кому-то или покупать подарки.

Карта Таро на май 2026: Отшельник

Вы поедете на отдых в отдаленное или изолированное место.

"Отшельник – это мудрец, который может осветить путь другим. То есть вы можете делиться знаниями", - сказала таролог.

Карта Таро на июнь 2026: Маг

Это карта номер один.

"Я уверен в себе, я знаю, чего я хочу. Посмотрите на эту осанку. Я знаю, что у меня легко всё получится. Я как маг, как волшебник, потому что я направляю свои мысли на то, что я хочу. Это очень важно. Помните, что в мае и в июне вы получаете то, о чём вы думаете", - рассказала таролог.

Карты Таро на июль 2026: Умеренность, Королева пентаклей

Очень спокойный месяц. Возможно, вы отправитесь в отпуск, в деревню или на дачу.

Королева Пентаклей говорит о комфорте, получении денег, прибыли, стабильности. Таким образом, в июле вас ждет спокойствие и достаток.

Карта Таро на август 2026: Император

Это уверенный в себе мужчина, который любить давать указания, приказы. Может быть, это и кто-то при должности, к кому вы будете обращаться, или влиятельное лицо, с которым вы познакомитесь. Или, может, это ваш отец или начальник. А может быть, если вы свободны, это и начало отношений.

Карты Таро на сентябрь 2026: Отшельник, Паж пентаклей

В сентябре вам нужно будет от чего-то отказаться. Возможно, вы возьмете аскезу или сядете на диету.

Ожидается начало какого-то проекта. Вы получите небольшие деньги. Это деньги на детей могут быть или на обучение, какая-то подработка.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Карта Таро на октябрь 2026: Неуверенность

Вы должны принять решение, а у вас в голове ангел с дьяволом дерутся. Как будто вам нужно принять какую-то сторону, но вы не можете решиться.

Таролог советует составить список "за" и "против".

Карта Таро на ноябрь 2026: Сила

Карта победы. В ноябре вы - чемпион. У вас все получится. Вы сильнее, чем вы думаете.

Карты Таро на декабрь 2026: Король червей, 5 червей

Вас ждет романтическая встреча, роман, любовь.

Но у вас есть какие-то здесь сомнения, потому что пятёрка - это карта перемен.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

