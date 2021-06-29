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Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

Влад Росс

Астролог

29 июня 2021, 17:43

Рак в июле станет одним из счастливчиков месяца.

Астролог составил детальный гороскоп Раку на июль
Гороскоп на июль 2021 года обещает, что месяц порадует Рака

Июль 2021 года будет счастливым, просто образцовым месяцем для Рака. Этот период обещает быть насыщенным и разнообразным. Неожиданностей и внезапных поворотов следует ожидать как в сфере деловых интересов, так и на поле романтических отношений. Главное, что в каждой из сфер жизни светотень придет в идеальное равновесие.

Многое в жизни Рака в июле будет зависеть от него самого. Он сумеет поймать заветный миг "между прошлым и будущим", когда путь будет легко обозрим. В этом месяце проявятся грядущие перемены, и на данном этапе будет легко найти рациональное зерно, определиться с планами и желаниями. Проще говоря, Рак сможет увидеть свою жизнь такой, как она на самом деле есть, и начать выстраивать дальнейшие перспективы из расчета полного и безоблачного счастья.

Июль у Рака начнется с поистине драматических событий, которые будут связаны с каким-то близким человеком либо из сферы либо деловых интересов, либо межличностных. Так или иначе, этот человек будет занимать очень важное и значимое место в жизни Рака.

То, что должно случиться, локализируется между 4-10 июля. Это может быть или нечто очень хорошее, или с точностью до наоборот, но, в любом случае, грядущие события изменят самого Рака, а не просто ситуацию. Раку придется пересмотреть свое отношение к жизни и переоценить человека, который стал причиной перемен.

Отправной точкой наметившегося перелома станет 21 июля. Одно за другим станут происходить события, которые полностью изменят жизнь Рака. Привычная и тщательно выстроенная жизнь может коренным образом преобразиться.

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Ракам свойственно иметь некое укрытие от внешнего мира, но в июле этот "домик" может быть бесповоротно разрушен в 20-х числах месяца. Настало время принятия самостоятельных решений.

Любопытно, что большинство Раков начнет месяц с заботы о том, как они выглядят. И июль станет подходящим временем, чтобы в корне изменить свой имидж. В итоге внешний образ Рака претерпит значительных изменений.

Раку стоит пройтись по бутикам – это будут хорошие экономные покупки, потому что в 20-х числах Венера перейдет в знак Девы, что сулит рациональные решения и обдуманные покупки этому знаку.

В июле станет понятно, в каком направлении будет происходить и дальнейшее личностное преобразование Рака. В общем, очень позитивный для Рака период.

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