Драматические события и переломный момент жизни: что сулит Раку гороскоп на июль-2021

Гороскоп на июль 2021 года обещает, что месяц порадует Рака

Июль 2021 года будет счастливым, просто образцовым месяцем для Рака. Этот период обещает быть насыщенным и разнообразным. Неожиданностей и внезапных поворотов следует ожидать как в сфере деловых интересов, так и на поле романтических отношений. Главное, что в каждой из сфер жизни светотень придет в идеальное равновесие.

Многое в жизни Рака в июле будет зависеть от него самого. Он сумеет поймать заветный миг "между прошлым и будущим", когда путь будет легко обозрим. В этом месяце проявятся грядущие перемены, и на данном этапе будет легко найти рациональное зерно, определиться с планами и желаниями. Проще говоря, Рак сможет увидеть свою жизнь такой, как она на самом деле есть, и начать выстраивать дальнейшие перспективы из расчета полного и безоблачного счастья.

Июль у Рака начнется с поистине драматических событий, которые будут связаны с каким-то близким человеком либо из сферы либо деловых интересов, либо межличностных. Так или иначе, этот человек будет занимать очень важное и значимое место в жизни Рака.

То, что должно случиться, локализируется между 4-10 июля. Это может быть или нечто очень хорошее, или с точностью до наоборот, но, в любом случае, грядущие события изменят самого Рака, а не просто ситуацию. Раку придется пересмотреть свое отношение к жизни и переоценить человека, который стал причиной перемен.

Отправной точкой наметившегося перелома станет 21 июля. Одно за другим станут происходить события, которые полностью изменят жизнь Рака. Привычная и тщательно выстроенная жизнь может коренным образом преобразиться.

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Ракам свойственно иметь некое укрытие от внешнего мира, но в июле этот "домик" может быть бесповоротно разрушен в 20-х числах месяца. Настало время принятия самостоятельных решений.

Любопытно, что большинство Раков начнет месяц с заботы о том, как они выглядят. И июль станет подходящим временем, чтобы в корне изменить свой имидж. В итоге внешний образ Рака претерпит значительных изменений.

Раку стоит пройтись по бутикам – это будут хорошие экономные покупки, потому что в 20-х числах Венера перейдет в знак Девы, что сулит рациональные решения и обдуманные покупки этому знаку.

В июле станет понятно, в каком направлении будет происходить и дальнейшее личностное преобразование Рака. В общем, очень позитивный для Рака период.

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