Два полнолуния в мае 2026: какому знаку зодиака судьба готовит важные развилки

Анна Ярославская
26 апреля 2026, 20:01
В последний месяц весны Плутон запустит трансформацию, а Уран поменяет правила игры. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2026 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие судьбоносные решения принесут два полнолуния в мае
  • Как ретроградный Плутон повлияет на работу, здоровье и ваш привычный ритм жизни
  • Когда откроются перспективы в карьере

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2026 для Дев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в мае произойдет редкое астрологическое явление — два полнолуния. Полная Луна обычно высвечивает ситуацию такой, какая она есть, и ставит вопрос: "Что вы будете с этим делать?". В этом месяце важные решения могут прийти дважды — 1 и 31 мая, пишет Главред.

1 мая — полнолуние в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, контактов, коммуникации, переговоров. Это время, когда вам нужно будет с кем-то поговорить, обсудить важные вопросы. Это может касаться соседей или родственников. У брата или сестры могут происходить важные события, и вы будете в этом участвовать. Возможны гости или совместные поездки.

Также третий дом связан с соседями — возможно, они поменяются. Или, наоборот, вы сами решите переехать.

Еще третий дом связан с транспортом. Могут возникнуть вопросы по машине: продажа, покупка или замена автомобиля. В мае это делать благоприятнее, потому что в июне Меркурий уже будет ретроградным.

Также это дом новых знаний и навыков. Не исключено обучение, получение диплома, сертификата.

Полнолуние в третьем доме часто дает поездки (в том числе короткие путешествия на несколько дней), покупку билетов, бронирование отелей, планирование маршрута. Особенно ярко эти события проявятся в первую неделю мая.

С 4 по 18 мая Меркурий входит в девятый дом гороскопа. Этот сектор связан с заграницей, другими культурами, путешествиями. Возможно, вы поедете за границу или начнете активно взаимодействовать с иностранцами, клиентами из других стран или людьми другой культуры. Это также может быть знакомство с новым мировоззрением, религией, традициями.

Возможны звонки, переговоры, документы, связанные с людьми или компаниями за границей. Может идти оформление юридических документов, решение судебных вопросов.

6 мая — Плутон разворачивается в ретроградное движение. Это очень важный момент. Плутон находится в вашем шестом доме — доме работы, обязанностей, здоровья и повседневной жизни.

С 6 мая по 16 октября начинается период пересмотра, который может проявиться так:

  • вы решите сменить работу;
  • начнутся большие перемены на работе;
  • поменяется руководство;
  • компанию продадут;
  • вы уйдете в отпуск или временно прекратите работать.

Также это может быть связано со здоровьем: лечение, операции, восстановление, смена образа жизни, работа с тренером, новое питание, избавление от зависимостей.

Плутон здесь работает на улучшение качества вашей жизни через глубокую трансформацию.

16 мая — новолуние в девятом доме Это новый этап, связанный с расширением горизонтов.

Возможны поездки за границу, сделки с иностранными компаниями, оформление виз, загранпаспортов, документов, идеи о переезде или эмиграции, знакомство с иностранцем, обучение, новая культура, новые знания. Также возможны юридические процессы или оформление документов.

Земные знаки зодиака / Инфографика: Главред

С 18 мая — Меркурий в десятом доме. Это время, когда вы заявляете о себе, продвигаетесь к цели. Возможны важные экзамены или новые идеи для карьерного роста.

С 19 мая — Марс в девятом доме. До этого Марс находился в вашем восьмом доме финансов, где мог создавать напряжение в вопросах кредитов, инвестиций, общих денег. С 19 мая напряжение уходит.

Вас ждут такие события:

  • поездка за границу;
  • оформление документов;
  • работа с адвокатами;
  • дистанционная работа с зарубежной компанией;
  • активный отдых, экскурсии, соревнования.

В целом, это очень хорошее время для путешествий.

С 20 мая — Венера в одиннадцатом доме. По 14 июня Дев ждут приятные встречи, вечеринки, концерты, театры, свадьбы, приглашения. Это период красивого общения и новых знакомств. Также возможны финансовые результаты за прошлую работу: выплаты, компенсации, отпускные.

С 22 мая — Солнце в десятом доме и высвечивает ваш статус и карьеру. Дев ждет повышение, новая должность, руководство проектом или запуск бизнеса. Также возможны новости, связанные с отцом, начальником или руководителем.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

31 мая — второе полнолуние в четвертом доме, который отвечает за семью, недвижимость, родителей.

Возможно, вы будете решать вопросы покупки/ продажи жилья или наследства. Могут быть события, связанные с мамой или родителями. Также не исключены изменения в составе семьи: кто-то съезжается, переезжает, меняется ваш быт.

Уран с 26 апреля входит в десятый дом гороскопа. И это очень важный транзит. Уран — планета перемен, свободы и неожиданных поворотов. Он будет менять ваш статус, карьеру, работу, цели.

Это может быть:

  • увольнение;
  • переход в новую сферу;
  • работа на себя;
  • неожиданное предложение;
  • переезд в другую страну;
  • эмиграция.

Уран может резко изменить направление вашей жизни. Особенно это касается работы, карьеры, амбиций и вашего места в мире.

Детальный гороскоп для Дев на май 2026 смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Завершение войны в Украине: Трамп рассказал о переговорах с Зеленским и Путиным

Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в Украине

РФ пошла в масштабное наступление на фронте: Сырский сказал, какая ситуация

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

