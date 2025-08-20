Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 года

Гороскоп на сентябрь 2025 свидетельствует: первый месяц осени принесет поворотный момент.

Гороскоп на август 2025 для Овнов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Когда Овны получат хорошие новости о работе

Что будет происходить в сфере финансов и отношений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь обещает быть очень мощным месяцем, потому что произойдут сразу два затмения на оси шестого и двенадцатого домов, которые отвечают за работу, обязательства и здоровье. Это ось баланса жизни. В прошлый раз такие затмения были в 2006–2007 годах. Они происходят раз в 18 лет и повторяются в похожих сферах, пишет Главред.

2 сентября Сатурн выходит из знака Овна и возвращается в 12-й дом гороскопа, где пробудет до 15 февраля. В этот время желательно завершать старые дела, обязательства, проекты. Вы почувствуете необходимость навести порядок. Возможно, кто-то из вас посвятит это время обучению, уходу за родственниками, жизни вдалеке от дома. После 15 февраля начнётся новый этап. Будет больше конкретики и стабильности.

6 сентября Уран остановится в третьем доме гороскопа и начинает двишаться в обратном направлении до февраля. А 9 ноября он временно вернётся во второй дом денег и пробудет там до 4 февраля. Это значит: вам предстоит пересмотреть финансовые вопросы, источники дохода, возможен возврат старых денег. Могут измениться отношения с родственниками, соседями или вашим окружением.

7 сентября — лунное затмение в двенадцатом доме горосокпа. Оно освобождает, завершает, убирает лишнее. При этом формируется гармоничный аспект с Юпитером в четвертом доме семьи и недвижимости. Это может принести удачный переезд, улучшение жилищных условий, хорошие новости в семье или поддержку родителей.

С 19 сентября наступит благоприятное время для знакомств, переговоров, подписания контрактов, укрепления отношений.

С 1 по 20 число Венера будет находиться в пятом доме гороскопа - это сектор любви, радости, хобби, отдыха. Этот период будет очень лёгким и приятным для Овнов. С 20 сентября Венера принесёт хорошие новости, которые будут касаться работы или денег.

21 сентября солнечное затмение откроет новый цикл. Вас ждет смена режима жизни, новые привычки, работа или проект, а может, даже домашний питомец. Это точка старта, когда вы начинаете жить по-новому.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Конец сентября может быть насыщен финансовыми делами и вопросами интимных отношений.

Кроме того, в первый месяц осени Юпитер даст Овнам поддержку семьи и новые возможности, Нептун усилит креативность и мечты, а Плутон поможет трансформировать круг друзей и ваши планы на будущее. Ваши окружение и взгляды будут меняться. Старые люди уйдут из вашей жизни, но в то же время появятся новые знакомства.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

