Два затмения — два перелома: что ждёт Овнов в сентябре 2025 года

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Овнов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь обещает быть очень мощным месяцем, потому что произойдут сразу два затмения на оси шестого и двенадцатого домов, которые отвечают за работу, обязательства и здоровье. Это ось баланса жизни. В прошлый раз такие затмения были в 2006–2007 годах. Они происходят раз в 18 лет и повторяются в похожих сферах, пишет Главред.
2 сентября Сатурн выходит из знака Овна и возвращается в 12-й дом гороскопа, где пробудет до 15 февраля. В этот время желательно завершать старые дела, обязательства, проекты. Вы почувствуете необходимость навести порядок. Возможно, кто-то из вас посвятит это время обучению, уходу за родственниками, жизни вдалеке от дома. После 15 февраля начнётся новый этап. Будет больше конкретики и стабильности.
6 сентября Уран остановится в третьем доме гороскопа и начинает двишаться в обратном направлении до февраля. А 9 ноября он временно вернётся во второй дом денег и пробудет там до 4 февраля. Это значит: вам предстоит пересмотреть финансовые вопросы, источники дохода, возможен возврат старых денег. Могут измениться отношения с родственниками, соседями или вашим окружением.
7 сентября — лунное затмение в двенадцатом доме горосокпа. Оно освобождает, завершает, убирает лишнее. При этом формируется гармоничный аспект с Юпитером в четвертом доме семьи и недвижимости. Это может принести удачный переезд, улучшение жилищных условий, хорошие новости в семье или поддержку родителей.
С 19 сентября наступит благоприятное время для знакомств, переговоров, подписания контрактов, укрепления отношений.
С 1 по 20 число Венера будет находиться в пятом доме гороскопа - это сектор любви, радости, хобби, отдыха. Этот период будет очень лёгким и приятным для Овнов. С 20 сентября Венера принесёт хорошие новости, которые будут касаться работы или денег.
21 сентября солнечное затмение откроет новый цикл. Вас ждет смена режима жизни, новые привычки, работа или проект, а может, даже домашний питомец. Это точка старта, когда вы начинаете жить по-новому.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Конец сентября может быть насыщен финансовыми делами и вопросами интимных отношений.
Кроме того, в первый месяц осени Юпитер даст Овнам поддержку семьи и новые возможности, Нептун усилит креативность и мечты, а Плутон поможет трансформировать круг друзей и ваши планы на будущее. Ваши окружение и взгляды будут меняться. Старые люди уйдут из вашей жизни, но в то же время появятся новые знакомства.
