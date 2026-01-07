Ангелы находятся рядом с вами: какому знаку зодиака благоволит судьба до конца зимы

Январь и февраль 2026 года обещают Ракам значительные трансформации, особенно в сферах финансов, карьеры, личных отношений и самореализации.

Анжела Перл опубликовала гороскоп для Раков на январь и февраль 2026 года / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила детальный прогноз на январь и февраль 2026 года для представителей знака зодиака Рак.

Если вам интересен прогноз этого специалиста на весь год, читайте материал: Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансах.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, январь и февраль 2026 года станут для Раков периодом кардинальных перемен. Для вас откроются новые горизонты в карьере, финансах и личной жизни с сильным акцентом на самореализацию и получение поддержки.

По словам Перл, Юпитер по-прежнему находится в первом доме гороскопа и помогает Ракам.

"Как будто ангелы находятся рядом с вами. Если у вас день рождения с 8 июля по 14 июля, то ощущение защиты и везения будет у вас присутствовать в течение этих двух месяцев. После 11 марта, когда Юпитер развернется, он даст подарки судьбы и другим Ракам", - пообещала специалист.

Гороскоп на январь 2026 - Рак

В целом, январь будет шикарным месяцем для Раков, причем неважно: вы Рак по знаку зодиака, по асценденту или Луна у вас в знаке Рака. Представителей этого знака зодиака ждут знакомства влиятельными людьми и покровителями.

Да 10 января Раки получат очень хорошие новости, связанные с романтическими или профессиональными отношениями.

С 10 по 12 января будет соединение Солнца с Марсом в седьмом доме отношений, партнерства, брака и любви. Цикл Марса — два года.

"Если сейчас у вас начнутся или уже начались какие-то отношения в январе, то они продлятся как минимум два года до следующего соединения Солнца с Марсом. И тогда они уже или перейдут на следующий более серьёзный уровень или уже каждый пойдёт своей дорогой. Это могут быть как романтические, так и деловые отношения", - рассказала Перл.

18 января — новолуние в этом седьмом доме. Такое астрологическое событие бывает всего лишь один раз в год. Состоится важное знакомство, новые люди могут войти в вашу жизнь, откроются новые возможности. Может, вам предложат новую работу, или новый клиент появится, или вы с кем-то по-новому будете сотрудничать. Особенно сильно новолуние почувствуют Раки, которые родились с 18 по 23 июля.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Самое важное событие января 2026

С 18 января и до конца месяца четыре планеты сдвигаются в восьмой дом гороскопа Раков. Это называется стеллиум - скопление трех или более планет в одном доме гороскопа, создающее мощную концентрацию энергии и акцент на качествах этого дома.

В восьмой дом входят: Венера - 18 января, Солнце - 21 января, Меркурий - 21 января, Марс - 24 января. Плутон уже находится в восьмом доме.

Стеллиум акцентирует тему финансов: налоги, завещания, наследство, алименты,страховки, инвестиции, кредиты, изменение финансового положения партнёра. Возможны переводы, перефинансирование, переинвестирование.

Нептун меняет знак

Еще одно важное событие января – Нептун меняет знак. В течение 14 лет он был в вашем девятом доме гороскопа, который отвечает за духовность, рост, интерес к обучению, путешествия и дальние страны. Начиная с 27 января Нептун смещается в сектор карьеры, профессии, статуса. У вас может поменяться работа или профессия, общественный статус и способ самореализации в мире.

Гороскоп на февраль 2026 - Рак

1 февраля — полнолуние во втором доме гороскопа, который отвечает за заработки, зарплату, ресурсы. Полная Луна высветит ваши финансовые вопросы. Не исключено получение какой-то суммы в районе 1 февраля.

Любые крупные покупки лучше делать в первой половине февраля, поскольку с 26 февраля по 20 марта Меркурий будет ретроградным. Его влияние начнёт ощущаться уже с 15-16 февраля.

Не рекомендуется: совершать дорогие покупки, подписывать важные документы, планировать плановые операции.

15 февраля Сатурн, который был три года в вашем девятом доме гороскопа и учил вас дисциплине (например, в обучении, преподавании, написании книг, международных проектах, оформлении документов), выходит из этого сектора.

На два года Сатурн входит в десятый дом гороскопа. Планета будет помогать Ракам строить свою профессиональную карьеру. Вы подниметесь по карьерной лестнице. Возможно, откроете для себя новые направления или овладеете новой профессией.

"Сатурн любит, чтобы мы фокусировались на чем-то. Как будто он вас заставит выбрать, что самое важное и самое главное. Вот идите в этом направлении", - посоветовала астролог.

20 февраля будет точное соединение Нептуна с Сатурном в нулевом градусе десятого дома гороскопа. Оно происходит в нулевом градусе десятого дома гороскопа и обозначает мощное начало: новая работа, должность, статус, новые профессиональные достижения. Это соединение планет обещает что-то большое, долгосрочное, а также заслуженное признание или награду.

17 февраля — солнечное затмение в восьмом доме гороскопа, в секторе денег. Начнет меняться ситуация, связанная с доходами, с работой, с инвестициями. В восьмом доме еще и деньги других людей, например, мужа, жены. Кто-то в вас будет вкладываться, появятся инвесторы, будет поток денег от других людей. Появятся новые клиенты или начнется бизнес-партнерство .

Поскольку восьмой дом - это еще и сектор близости, интима и мистики, то у вас либо начнутся романтические отношения, либо откроется тайна, либо вы начнете изучать Таро или руны.

Гороскоп для Раков на январь и февраль 2026 год от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

