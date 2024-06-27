Астролог назвал год, когда Украина станет членом НАТО и ЕС

Украина станет членом Евросоюза и НАТО в скором будущем, сроки официального вступления уже ясны, считает астролог Влад Росс.

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Астролог предсказал год вступления Украины в НАТО и ЕС / Главред

Вступление Украины в Евросоюз и НАТО неизбежно, и произойдёт это уже в обозримой перспективе. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Комментируя начало переговоров в Евросоюзе о членстве Украины, астролог заверил, что теперь двери в ЕС для нашей страны открыты, а до вступления остаётся шесть лет.

"Сбылся мой старый прогноз: когда Юпитер 12 лет назад вошёл в знак Тельца, я предсказал, что ровно через 12 лет перед Украиной откроют двери Евросоюза. Вот мой прогноз и сбывается – президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мы на пороге важного и трансформационного момента для Украины. Переговоры, начавшиеся 25 июня, будут лишь небольшой формальностью. С 1 января 2030 года Украина будет членом ЕС", – отметил Влад Росс.

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Членство Украины в НАТО, по мнению астролога, тоже не за горами. При этом Росс отметил, что нет ни единого шанса, что наша страна вступит в Альянс, пока президентом США является Джозеф Байден, а его советником – Джейк Салливан.

"При этих двух господах – Байдене и Салливане – Украина никогда не станет членом НАТО. Если вдруг Байден вновь станет президентом, а Салливан останется при нём, они продолжат рассказывать нам басни о том, что они будут помогать, что Украина для них – приоритет, но всё будет иначе. По моему прогнозу, Украину официально примут в НАТО в 2029 году. Хотя, по сути, мы уже в Альянсе, учитывая то, что украинская армия оснащена натовскими вооружениями и техникой", – подчеркнул Влад Росс.

Саммит НАТО, который состоится 9-11 июля, по словам астролога, особых прорывов не принесёт и будет знаменателен лишь двумя моментами.

"Во-первых, на этом саммите станет совершенно очевидно, что Байден – отыгранная карта колоды, а, во-вторых, у НАТО появится новый генеральный секретарь, которым станет добрый друг Украины и нынешний премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Звёзды у Рютте блестящие, потому эта должность его точно ждёт. Вот при Рютте Украина точно войдёт в НАТО и станет 33-м членом Альянса", – уверен Влад Росс.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Напомним, ранее астролог Влад Росс составил прогноз на июль-2024 и рассказал, чем будет опасна середина лета. Кроме того, астролог Влад Росс поделился с Главредом гороскопом на июль-2024 для всех знаков зодиака и рассказал, какие три знака станут главными счастливчиками месяца.

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